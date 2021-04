BRANN: Sykehuspersonell er på vei gjennom gangene til sykehuset i Irak, hvor 82 personer mistet livet i natt. Foto: THAIER AL-SUDANI / REUTERS

Katastrofebrannen i Bagdad tok 82 liv: − Det skjedde på grunn av forsømmelse

Pasienter som skulle behandles for corona, ble slukt av flammene. Til VG forteller en av de sykehusansatte om hva som kan ha skjedd.

Av Kyrre Lien

Gangene til sykehuset fylles av røyk, mens leger, pårørende og brannfolk er i en desperat kamp for å redde liv.

Videoer som deles i sosiale medier, vitner om den grufulle brannen som herjet i natt. Til nå er 82 mennesker bekreftet omkommet, og 110 skal være skadet etter brannen ved Ibn al-Khatib-sykehuset i Bagdad, Irak.

– Brannen skjedde på grunn av forsømmelse og manglende vedlikehold.

Det mener Mohammad som jobber på laboratoriet til sykehuset hvor brannen raste. Han hadde fri i natt, men har lenge observert det manglende vedlikeholdet på sykehuset.

Gjennom hele dagen og natten har han hatt kontakt med kolleger som var på jobb.

– Det var en som sa til meg at det var en helt forferdelig natt. At det er det verste han har opplevd, forteller han til VG.

GAMMELT: Sykehuset skal ha vært nærmest nedlagt før pandemien brøt ut. Det ble så omgjort til et covid-19-sykehus. Foto: THAIER AL-SUDANI / REUTERS

Gammelt bygg

Mohammad ønsker ikke at vi skal bruke bilde av ham, han er redd for represalier fra myndighetene. Til VG forteller han at sykehuset manglet de mest grunnleggende sikkerhetsrutinene.

– Bygningen er gammel og forfallen, og var egentlig forlatt og ikke i bruk før pandemien kom. Men det ble det åpnet igjen i fjor og omgjort til et covid-19-sykehus.

Brannen skal ha startet i intensivavdelingen på sykehuset, og flere hevder det er oksygentankene som kan være kilden til brannen.

– Kollegene mine er heldigvis stort sett uskadde. Noen har fått i seg røyk, men det er de som var innlagt som ble hardest rammet, forteller Mohammed til VG.

CORONA: En evakuert pasient fra sykehuset får behandling. Foto: THAIER AL-SUDANI / REUTERS

Reddet sine kjære

Ahmed Zaki forteller til nyhetsbyrået Reuters om den dramatiske brannen. Han hadde besøkt sin bror som var innlagt, og så folk hoppe ut av vinduene for å unnslippe flammene.

– Brannen spredte seg som drivstoff. Jeg tok med broren min ut på gaten og fikk ham i sikkerhet.

Han forteller at han deretter løp inn igjen og fant en etasje hvor det ikke brant. Der så han en 19 år gammel jente som holdt på å dø.

– Jeg kastet henne opp på skulderen min og løp ned og ut, forteller Zaki.

Pasientene som overlevde brannen ble så fraktet videre til andre sykehus i hovedtaden, for å fortsette corona-behandlingen.

DØDE: Sørgende ber for omkomne fra brannen som raste i Bagdad, Irak. Foto: Anmar Khalil / AP

Koblet til respirator

På Twitter gikk legen Ali al-Bayati ut og skrev at 28 av de omkomne var pasienter som var koblet til respiratorer. Han er talsperson for en semi-offisiell menneskerettighetsorganisasjon i Irak.

Tidligere i dag ble det kjent at den irakiske statsministeren, Mustafa al-Kadhimi, har sparket flere helsetopper, deriblant direktøren for Ibn al-Khatib-sykehuset, og direktøren for Bagdads helseetat i al-Rusafa-området, der sykehuset ligger.

Statsministeren sa søndag i et møte at dette ikke er noe uhell.

– Forsømmelse av en sånn karakter er ikke et uhell, men en forbrytelse hvor alle som har hatt noe med dette å gjøre, må ta sitt ansvar.

Videre ga han påtalemyndigheten 24 timer til å presentere resultatet fra etterforskningen.

Som følge av brannen er det nå landesorg i tre dager i Irak.

Helsevesenet i Irak har lenge vært dårlig stilt, og de har manglet både medisiner, utstyr og helsepersonell.

Ledelsen ved det aktuelle sykehuset, som nå er sparket, har så langt ikke kommentert påstandene om dårlig sikkerhet og vedlikehold ved sykehuset.

Brannen skjedde mens landet er inne i sin andre coronabølge. Hver dag blir omkring 8000 personer bekreftet smittet, som er det høyeste siden pandemiens start i landet. Minst 15 200 mennesker har mistet livet som følge av viruset.