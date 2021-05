Endelig feststemning i byen som aldri sover

MANHATTAN (VG) Over ni millioner har fått førstedosen i delstaten New York. Chelsea Carrick og Jennifer Hendricks tok bryllupsfesten i en park sammen med flere tusen andre.

– Dette føles så deilig, vi er så glade for å være vaksinert og ha muligheten til en sammenkomst, sier Chelsea Carrick iført glitter-brudekjolen sin.

Kona Jennifer Hendricks kunne ikke vært mer enig.

De ble viet i Tompkins Square Park i East Village, og har denne lørdagen samlet familie og venner til bryllupsfest.

NYGIFT: Chelsea Carrick og Jennifer Hendricks samlet familie og venner til fest. Foto: Thomas Nilsson / VG

I slutten av april kunne borgermesteren i New York, Bill de Blasio, annonsere at han åpner byen for fullt 1. juli. Det betyr full kapasitet på restauranter, barer, museum, konserter, teater og treningssentre.

Men bare en uke etter den store annonseringen kom New York-guvernør Andrew Cuomo med en fremskyndet dato for åpningen. Nemlig 19. mai – men med noen begrensninger.

– Livet burde komme tilbake til det normale, sa Cuomo om de som til nå har vaksinert seg.

Business- og restauranteiere må likevel forholde seg til føderale regler hvor det må legges til rette for sosial distansering, men dette kan unngås hvis det innføres bevis på at man har fått vaksinen eller kan vise til negativ covid-test.

Men til tross for at newyorkere nå har fått en formell gjenåpningsdato å forholde seg til, har byen i flere måneder åpnet gradvis mer opp.

Sammen med den nå også synkende smittetrenden på rundt 2000 nye smittetilfeller om dagen og vårtemperaturer – tar newyorkere seg endelig en fest igjen.

– New York er tilbake, sier Caroline sammen med kompisen Frank Lione. De er ute for å feire bursdagen til en venn, og skåler i drinker på en av de mange uterestaurantene i området.

KLINTE TIL: Et par danser til musikken fra bandet «Pinc Louds» på gaten i New York. Foto: Thomas Nilsson / VG

Da New York for ett år siden var episenteret for corona i verden og det døde flere hundre hver eneste dag, stengte byen ned nærmest på dagen.

Den ellers så bråkete byen ble stille. Sirenene fra ambulansen ulte gjennom gatene – mens kapasiteten på sykehusene var ved bristepunktet.

Mange fryktet at covid skulle bli døden for storbyen, og restaurant- og bareiere var blant dem som ble nødt til å tenke nytt for å overleve.

Selv om det er estimert at over tusen i bransjen har blitt tvunget til konkurs, har pandemien ført til en voldsomt vekst av uteserveringer.

Allerede etablerte restauranter og barer har satt opp det som trolig var ment som provisoriske uteplasser – men det er vanskelig å se hvordan disse nå skal forsvinne etter at de har blitt et viktig inntektsgrunnlag for mange.

SKÅL: New Yorkere kan nå samles igjen for fest og moro.

Det jubles fra restaurantene, det klirres i glass og to tenåringer kysser midt på gaten i det som har blitt en danseplass hvor bandet «Pinc Louds» opptrer.

– Det er helt ærlig ganske merkelig. Vi har tilbrakt så mye tid i karantene at det er så annerledes å endelig kunne være ute igjen og snakke med folk, sier Dillan Spector mens han holder på sin tomme vinflaske.

Han og broren har kost seg med vin i parken, nå skal de ta seg en dessert før festen fortsetter.

Foreløpig stenger barene i byen ved midnatt – men på 17. mai er det varslet at åpningstidene skal forlenges.

GATEDANS: En stor gruppe hadde samlet seg for å lytte til bandet «Pinc Louds».

Denne lørdagen har også deler av Washington Square Park blitt omgjort til et dansegulv. En DJ har tatt med seg høyttalere og miksepult og byr opp til dans.

Kjæresteparet Lucia og Ryan lot seg ikke be to ganger, og svinger seg munnbindløse på det provisoriske dansegulvet.

– Dette er så deilig. Ting har vært stengt så lenge, og det er så fint å kunne være sammen med andre mennesker igjen og danse.