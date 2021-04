forrige





fullskjerm neste FRONTLINJEN: Ukrainske soldater nær fronten i Donetsk-regionen på et bilde fra mandag denne uken.

Kilder til VG: NATO i ekstramøte om Ukraina og Afghanistan

NATO og generalsekretær Jens Stoltenberg håndterer nå to kriser: Russlands opprustning av styrker langs grensen til Ukraina, og en deadline som nærmer seg i Afghanistan.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ifølge VGs opplysninger har Stoltenberg innkalt medlemslandenes utenriksministrene og forsvarsministrene i medlemslandene til et ekstraordinært, digitalt rådsmøte i morgen onsdag.

Det er helt uvanlig at både forsvarsministrene og utenriksministrene innkalles til et felles rådsmøte.

På dagsorden står krisene i Afghanistan og Ukraina, får VG opplyst av kilder i flere av NATOs hovedsteder.

PATRULJERER: Ukrainske soldater ved frontlinjen mot de prorussiske separatistene i forrige. Foto: OLEKSANDR KLYMENKO / X06870

Frykt for krig

Frykten for at full krig bryter ut mellom separatistene i Øst-Ukraina og regjeringshæren har økt kraftig etter flere trefninger langs frontlinjen, i brudd på våpenhvilen.

Samtidig har utbryterne i Donetsk og Lugansk og fått oppmuntring ved at deres mektige allierte, stormakten Russland, de siste ukene har utplassert tusenvis av soldater langs den nordlige og østlige grensen mot Ukraina, samt på Krim-halvøya som Russland annekterte i 2014.

Ukraina anklager Russland for å øke faren for krig ved den storstilte styrkeoppbyggingen, men president Vladimir Putins talsmann Dmitirij Peskov avviser at russerne har planer om krig – uten at det har beroliget regjeringen i Kiev eller Vestlige land.

VED FRONTEN: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besøkte ukrainske styrker nær frontlinjen mot de russisk-støttede separatistene i Donbass-regionen i forrige uke. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER / X80001

Denne uken har USA sendt både utenriksminister Antony Blinken og forsvarsminister Lloyd Austin til Brussel for å konsultere sine NATO-allierte. De fleste andre ministrene deltar digitalt på onsdagens møte, får VG opplyst.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba besøker tirsdag Brussel og møter Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og Blinken.

Stoltenberg, som i forrige uke diskuterte utviklingen med Ukrainas statsminister Volodymyr Zelenskyj, understreker at landet har Natos fulle støtte.

– Nato slutter helt og fullt opp om Ukrainas suverenitet og territoriale integritet, tvitret Stoltenberg etter samtalen med Zelenskyj.

Ukraina ønsker medlemskap i Nato, men forsvarsalliansen har hittil ikke ønsket å fremskynde dette.

PÅ UTKIKK: En ukrainsk regjeringssoldat nær frontlinjen. Foto: AP

Fakta: Konflikten i Øst-Ukraina

* I 2013 sa Ukrainas daværende president Viktor Janukovitsj nei til en planlagt handels- og samarbeidsavtale med EU. Avgjørelsen utløste demonstrasjoner mot den prorussiske presidenten. I februar 2014 ble Janukovitsj avsatt og en overgangsregjering innsatt. * Kort etter tok væpnede, prorussiske styrker kontroll over Krim-halvøya sør i Ukraina. * I mars 2014 stemte Krims befolkning for løsrivelse, og Russland annekterte halvøya. * Omtrent samtidig tok prorussiske separatister kontroll over flere områder øst i Ukraina. Etter å ha organisert en folkeavstemning proklamerte opprørerne uavhengighet for regionene Donetsk og Lugansk i mai 2014. * Siden da har det vært kamper mellom separatistene og ukrainske regjeringsstyrker. Ukraina anklager Russland for å bistå separatistene, men det benekter Russland. * Over 13.200 mennesker er drept i konflikten, hvorav om lag 3.380 er sivile. Rundt 1 million er drevet på flukt på grunn av konflikten. Vis mer

I forkant av reisen til Brussel kom USAs utenriksminister Antony Blinken med en advarsel om at det vil få konsekvenser dersom Russland «handler aggressivt» mot Ukraina, skriver NTB.

– President Biden er krystallklar på dette. Dersom Russland handler ansvarsløst eller aggressivt, så vil det koste, det vil få konsekvenser, sa Blinken TV-stasjonen NBC søndag.

Norge beskylder også Russland for å bevisst skape økt spenning i Øst-Ukraina, og krever at utplasserte styrker trekkes tilbake umiddelbart, uttalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en pressemelding sendt ut mandag kveld.

I 2015 var VG på innsiden av konflikten i Øst-Ukraina, i den lenge omringede småbyen Debaltseve, der 54 sivile hadde levd i et underjordisk bomberom i syv måneder.

Beboerne langs frontlinjen var allerede den gang utslitte av krigen, og uttrykte et sterkt ønske om en varig fred. Men konflikten har vedvart siden, ofte på lavbluss, men i de siste månedene har

Kontakt mandag kveld

Mandag snakket Stoltenberg med Blinken på telefon. Ifølge en pressemelding fra amerikansk UD diskuterte de en lang rekke saker, men også det «øyeblikkelige behovet for at Russland stopper sin aggressive militære oppbygging langs Ukrainas grenser og på den okkuperte Krim-halvøya.»

De diskuterte også utsiktene for å skape fred i Afghanistan, og planene for det kommende NATO-toppmøtet, ifølge meldingen.

Deadline i Afghanistan

USAs president Joe Biden har sagt at han vil holde tett kontakt med NATO-landene om veien videre i Afghanistan.

Fristen for uttrekning av de utenlandske soldatene fra Afghanistan er 1. mai, ifølge avtalen mellom USA og Taliban.

Datoen nærmer seg nå kjapt, uten at partene har kommet videre i forhandlinger, og uten at det foreligger troverdige og omforente avtaler som inkluderer lederskapet i Kabul.

Taliban truer med full krig dersom USA ikke overholder tidsfristen.