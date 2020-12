VAKSINE: En frivillig deltar i klinisk massetesting av Astra Zeneca/Oxford-vaksinen i Soweto i Sør-Afrika. Foto: SIPHIWE SIBEKO / AFP

Fattige land vil kopiere corona-vaksiner: − Et blindspor

Når Verdens handelsorganisasjon WTO møtes onsdag, står rike mot fattige land i en bitter konflikt om tilgang til coronavaksinens hemmeligheter.

India og Sør-Afrika har foreslått at patentbeskyttelsen for vaksiner, legemidler og medisinsk utstyr oppheves midlertidig, for å bekjempe coronapandemien.

Mer enn hundre land støtter initiativet. USA, EU og Norge er blant dem som sier nei.

– Regjeringen frykter at et slikt forslag kan virke mot sin hensikt, uttaler utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Litt forbi den perioden

Feltlege Erlend Grønningen i Leger uten grenser slår tilbake:

– Vi er litt forbi den perioden i verdenshistorien der rike land forteller de fattige hva som er riktige løsninger, for å takle folkehelsekriser i deres land.

STATSRÅDER: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og bistandsminister Dag-Inge Ulstein (KrF). Foto: Gisle Oddstad

Opphevelse av patentrettigheter kan åpne for masseproduksjon av generiske legemidler – rimeligere kopier med samme virkestoff som originalvaksinen.

Men farmasigigantene tviholder på immaterielle rettigheter som sikrer at medisiner de har brukt milliarder på å utvikle, ikke uten videre kan kopieres.

– Ingen forretningsmulighet

WTO er splittet før møtet denne uken. Stortinget debatterer onsdag et krav fra SV om at regjeringen endrer standpunkt. Det har Søreide avvist.

– Jeg kan ikke se at de vidtrekkende unntakene som ligger i forslaget, ville kunne løse utfordringene med pandemien, uttaler utenriksministeren.

TEST: En helsearbeider tester folk for coronasmitte på gaten i New Delhi i India. Foto: Manish Swarup / AP

Regjeringen er redd forslaget kan lede til mindre forskning og utvikling, hvis vernet av opphavsrettigheter og muligheter for å sikre investeringer svekkes.

– Akkurat det har vi hørt fra legemiddelindustrien i mer enn tyve år. Pandemien er en global folkehelsekrise, ingen forretningsmulighet, sier Grønningen i Leger uten grenser.

– Grov forenkling

Han spør om Norge vil stå sammen med legemiddelindustrien eller sammen med lav- og middelinntektslandene – «for global rettferdighet».

– Det er en grov forenkling, sier generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, tidligere helseminister Dagfinn Høybråten til VG.

UTÅLMODIG: Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp Dagfinn Høybråten tror det vil ta for lang enighet å komme til enighet i Verdens handelsorganisasjon WTO. Foto: Hallgeir Vågenes

Han mener at en opphevelse av patentrettigheter gjennom WTO ikke vil bidra til en raskere og mer rettferdig fordeling av coronavaksiner i verden.

– Jeg er ikke prinsipielt uenig i forslaget, men det er et blindspor. Å komme til enighet i WTO vil ta altfor lang tid. Og nå teller hver uke, sier Høybråten.

– Ledtog med lavinntektsland

Historisk fattes beslutninger i WTO ved enstemmighet. Den dype splittelsen omkring coronavaksinen leder til at diskusjonene vil fortsette i 2021.

Bistandsministeren ser tegn til en mer reell diskusjon mellom forslagsstillerne og øvrige WTO-medlemmer, som kan gi et bedre faktagrunnlag på nyåret.

– Det er positivt, sett med norske øyne, sier Dag-Inge Ulstein (KrF) til VG.

VERDENS APOTEK: India er en av verdens største produsenter av legemidler. Her foregår coronatesting på en markedsplass i New Delhi. Foto: Manish Swarup / AP

Han avviser at Norge er på legemiddelgigantenes side mot de fattige landene.

– Derimot står vi i ledtog nettopp med lavinntektsland i kampen for rettferdig fordeling av vaksiner, sier KrF-statsråden.

Prekært finansieringsgap

Han påpeker at Norge er medleder i det globale initiativet ACT-A, som er halvveis til målet om å anskaffe to milliarder vaksinedoser mot corona i 2021.

– Vi jobber døgnet rundt for å skaffe finansiering, slik at vi kan sikre at også fattige land får tilgang og mulighet til å vaksinere egen befolkning, sier Ulstein.

Han forventer samtidig at vaksineprodusentene gjør hva de kan for å sikre optimal produksjon, også gjennom teknologi- og kunnskapsoverføring.

– Det mest prekære nå er finansieringsgapet. Heldigvis har flere av selskapene sagt at de vil tilby vaksiner til kostpris til lavinntektsland, sier Ulstein.

Rike hamstrer vaksiner

Grønningen i Leger uten grenser mener at ACT-A er underfinansiert og ikke vil sikre nok coronavaksiner og behandling til lav- og middelinntektslandene.

Rike land har hamstret seks milliarder vaksinedoser, til fattige lands misnøye.

– Landene som har vært med på å pushe frem vaksinen ved å plassere store ordrer, er nødt til å dele på bestillingene de har inne, mener Høybråten.

Han mener også at høyinntektslandene må presse legemiddelindustrien til å produsere vaksinedoser til en overkommelig pris.

