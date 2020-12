SNART UTE: Avtroppende president Donald Trump spilte golf på søndag. Snart er hans tid i Det hvite hus over. Foto: Al Drago, AFP

Trumps siste halmstrå: − Nesten ingen sjanse

Selv om det kan tenkes at noen republikanere kommer til å ville underkjenne valgresultatet i Kongressen 6. januar, mener USA-eksperter at det er bortimot umulig at det vil føre frem.

Oppdatert nå nettopp

6. januar møtes Kongressen i USA for å formelt telle over valgmennenes stemmer. Da er det faktisk en mulighet til å utfordre valgresultatet i de ulike amerikanske delstatene.

For å få en debatt og en påfølgende avstemning om dette, må minst en folkevalgt i Representantenes hus og en senator i Senatet fremme temaet.

Den muligheten varsler Mo Brooks, som representerer Alabama i Representantenes hus, at han vil benytte seg av.

Loven som gir ham mulighet til det, er ment å brukes dersom det hersker faktisk uenighet om hvem som vant, og tidligere forsøk på å ta den i bruk de siste tiårene har ikke lyktes.

– Bare spillfekteri

– Da kan Senatet eller Representantenes hus med simpelt flertall nekte å godkjenne resultatet. Det må begge kamrene gjøre. Da vil det være Kongressen som plukker ut den nye presidenten. Sannsynligheten for at det skal skje er svært liten. Representantenes hus har demokratisk flertall og det blir neppe alle republikanske senatorer som kommer til å stemme for å overprøve resultatet, sier USA-eksperten Eirik Løkke i Civita til VG.

– Det kommer ikke til å skje. Det er bare spillfekteri for å holde spetakkelet oppe. Det er demokratisk flertall i Representantenes hus og det er nok republikanske senatorer som sier de anerkjenner valgresultatet, legger seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier til VG.

ET STEG NÆRMERE: Påtroppende president Joe Biden klemmer sin kone Jill etter det ble klart at de ulike delstatene valgmenn formelt har stemt frem ham som landets neste president. Foto: Mike Segar, Reuters

Brooks har sagt at han trenger en senator til å bringe temaet på banen i Senatet. Dette er ikke utenkelig at det kommer til å skje, mener Løkke.

Han mener både Texas-senatoren Ted Cruz og South Carolina-senatoren Lindsey Graham er kandidater som kan komme til å gjøre dette.

– Graham har vist tydelig at han er en ren opportunist som vil følge Trump til nesten hva som helst, sier Løkke.

Biden i Det hvite hus

Andre senatorer, som John Cornyn fra Texas og John Thune fra South-Dakota, har advart sine partifeller om å gå inn i denne prosessen.

– Det er en mulighet for folk til å komme med innvendinger og protestere, men til syvende og sist har vi en tydelig prosess med å utnevne en president, og stegene i prosessen har blitt fulgt, sier han videre, sier Thune til Reuters.

– Hva er sjansen for at dette vil føre frem?

– Den er veldig liten. Trump har nesten ingen sjanse. Det er veldig vanskelig å se for seg. Det er 99,9 prosent sikkert er at Joe Biden blir USAs neste president. Bidens må bare holde seg i live, men selv ikke det at han dør betyr at Trump forblir president, sier Løkke.

Etter at valgmennene stemte frem Biden mandag, har også flere republikanere som hittil har holdt igjen offentlig anerkjent Biden som valgvinner.

– Valgmennene har stemt og valgt Joe Biden som president. Statlige myndigheter, domstoler og USAs høyesterett har ikke funnet nok bevist for valgfusk til å ugyldiggjøre resultatet av denne avstemningen, sier Indiana-senatoren Mike Braun.

Mange senatorer avventer likevel fortsatt, og hverken Senatets majoritetsleder Mitch McConnell eller minoritetsleder Kevin McCarthy i Representantenes hus har anerkjent Bidens valgseier.

– Det sier at det er et parti som beveger seg i en antidemokratisk retning og som er et talerør for Trump. Det republikanske partiet er ikke til å kjenne igjen fra Ronald Reagans tid. De har forlatt mange demokratiske og moralske prinsipper med få unntak, sier Løkke.