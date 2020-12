VARMER SEG: Noen flyktninggutter varmer seg utenfor teltet sitt i Moria i desember i fjor. Foto: Harald Henden

Norsk psykolog i Moria: Barn prøver å rømme i søvne

Traumatiserte barn i Moria-leiren har begynt å gå i søvne for å rømme fra mareritt om storbrannen. Det forteller den norske barnepsykologen Katrin Glatz Brubakk.

Den 9. september våknet barn og voksne i den beryktede Moria-leiren, på den greske øya Lesvos, til et flammehav. En opphisset krangel om håndteringen av coronaviruset skal ha vært årsak til at en enorm brann brøt ut – over 13.000 flyktninger og migranter møtte rømme fra ilden.

Samme dag ble det kjent at Norge skulle hente 50 flyktninger fra leiren, og nå, flere måneder senere, er det klart at de første 30 kommer i januar. De er blitt håndplukket av greske myndigheter for å tilfredsstille norske krav om å kun ta syriske barnefamilier.

Kort etter at saken om relokaliseringen ble publisert fredag, tikket en e-post Lesvos inn til VG:

«Så artikkelen din om relokalisering til Norge. Det stormet her i natt. Telt kollapset, do veltet og alt av klær og tepper som skulle holde folk varme ble vått. Dette er før vinterstormene kommer. Jeg tenker med gru på hvordan det blir i teltene da», skriver barnepsykolog Katrin Glatz Brubakk, som jobber i leiren for Leger uten grenser.

SYRISKE: Norge vil kun ta syriske barnefamilier, femti personer totalt, fra Moria. VG traff denne familien fra Syria i leiren i desember i fjor. Foto: Harald Henden

– Ingen bør være her

På telefon fra Lesvos forteller hun om forholdene i leiren, som nå er flyttet til et område nær havet, gjerdet inn med piggtråd som blant annet Norge har vært med på å betale for.

– Ingen, hverken barn eller voksne, bør være her. Forholdene er grusomme. Leger uten grenser har i fem år innstendig bedt andre europeiske land om å hjelpe Hellas, sier Brubakk, som selv har engasjert seg i saken i Norge, og ikke legger skjul på at hun mener Norge henter for få.

– Det er isende kaldt, vått og forblåst på Lesvos om vinteren, og etter brannen er det ikke lov til å tenne bål. Mange bruker likevel små gassbrennere for å skape litt varme, og småbarn snubler over disse i de trange teltene, slik at de får brannskader, forteller den svært erfarne barnepsykologen, som har jobbet i Moria flere ganger.

– Får ikke hvile

Brubakk har oppdaget noe nytt siden forrige gang hun var i leiren: Barn som går i søvne, fordi de tro at de må rømme fra flammene.

– Selv når de sover får de ikke hvile. Dette er barn som ble vekket midt på natten og måtte flykte fra brannen. Noen barn har vandret ned til vannkanten i søvne, og vi er redde for at de skal drukne, forteller hun.

BARNEPSYKOLOG: Katrin Glatz Brubakk Foto: Privat

– Andre barn er preget av overfarten hit. I dag behandlet jeg en åtte år gammel jente som ikke lenger klarer å snakke etter at båten hun flyktet i nesten sank. Hun klarer ikke å finne roen i denne leiren.

Redd Barna: Kunne ha gjort mer

Generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange, mener Norge burde ha hentet flere enn 50 personer fra Moria.

– Det er veldig bra at noen av flyktningene Norge har forpliktet seg til å relokalisere fra Hellas endelig får komme. Det var virkelig på høy tid. Norge har imidlertid kapasitet og mulighet til å hente langt flere, sier Lange til VG.

– Forholdene for barna i de greske leirene er grusomme. En av tre som befinner seg i leirene er barn, og de fleste av barna er yngre enn tolv år. Syke barn står uten medisinsk hjelp. Mange barn lider av depresjon. I møte med disse grove bruddene på barns rettigheter, inkludert deres rett til å søke asyl, må Norge stille opp og hente flere enn 50, fortsetter hun.

For få, for sent

SVs Karin Andersen ber også regjeringen om å hente flere:

– Det er bra at noen får komme, men det er regjeringens eget sommel og uvilje som har gjort dette vanskelig. Mange i leirene er sårbare og å finsikte på bare en gruppe er feil, sier hun til VG, med henvisning til at kun syriske barnefamilier får komme.

Også Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener regjeringen burde tatt signalet fra norske kommuner, som har sagt seg villig til å bosette langt flere:

– Mellom regjeringens 30 av 50 og norske kommuners kapasitet er det en avgrunn. Norge er et varmere, rausere og mer inkluderende samfunn enn det regjeringen tror, og jeg skulle ønske de hadde lyttet mer til folket i denne saken, sier han.

Frp: – Farlig

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim har et helt annet syn, han mener det Norge nå gjør «sender farlige signaler»:

– Det er selvsagt hyggelig for de familiene som nå blir plukket ut i regjeringens asyllotteri, men samtidig vil like mange mennesker nå miste sin mulighet et annet sted, sier Helgheim, og utdyper:

– Når vi henter disse fra Moria, så vil flere legge ut på en farlig reise, flere vil dø og flere vil ende opp i lidelse og nød. Som i alle andre lotterier skapes det nå langt flere tapere enn vinnere, forskjellen er bare at disse tapene betyr ofte tap av menneskeliv.

