BLINDET: Sjiraffen Asiwa fikk bind for øynene på overfarten for å holde seg rolig. Foto: Northern Rangelands Trust

Truet av krokodiller og kraftig regn: Sjiraff reddet med flåte

En utrydningstruet og isolert sjiraff ble reddet fra en øy denne uken. Nå venter ytterligere redningsaksjoner.

Etter kraftig regn i Kenya ble åtte utrydningstruede sjiraffer avkuttet fra fastlandet, da vannet steg over deler av halvøyen de bor på.

For å redde dyrene fra det krokodilleinfiserte vannet måtte man til slutt bli kreativ.

Det måtte snekres en flåte som tålte vekten av en voksen sjiraff, og som sikret at den ikke hoppet ut i vannet.

Etter prøveturer med tre impalaer, to aggressive struts og 11 vortesvin ble det onsdag gjennomført den første av åtte sjiraffoverfarter.

Dyrene blir fraktet til Ruko naturreservat hvor de skal få leve fritt fra krypskyttere.

FLYTTET: Sjiraffene skal få bo i et naturreservat på fastlandet. Foto: Northern Rangelands Trust

Førstemann ut var sjiraffen Asiwa. Hun er en utrydningstruet Rotschildgiraffene som har bodd på halvøyen i Baringosjøen i Kenya som sakte, men sikkert, har blitt oversvømt og avkuttet grunnet kraftig regn.

Asiwa var ifølge Metro avstengt fra resten av flokken på totalt åtte dyr i flere måneder, og det var en kamp mot klokken å få reddet henne ut.

Det stigende vannet har ført til at landarealet og vegetasjonen på øya har minsket, som igjen har redusert matmengden for sjiraffene.

NOAS FLÅTE: Den spesiallagde flåten ble dratt av båter over Baringosjøen. Foto: Northern Rangelands Trust

Det er færre en 3000 Rotschildsjiraffer igjen i Afrika, og bare rundt 800 i Kenya, skriver Metro.

Det ventes at to unge sjiraffer, Susan og Pasaka, blir flyttet de neste dagene, og at de fem gjenværende blir flyttet tidlig neste år.

Flåten er spesialtilpasset og konstruert for å håndtere høye, tunge sjiraffer.

Den rektangulære stålkonstruksjonen flyter takket være tomme tønner, og har forsterkede vegger for å sikre at sjiraffene ikke hopper ut til krokodillene i innsjøen.

