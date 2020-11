TAR TIL GATENE: Cubanerne i Miami tok til gatene i Miami torsdag kveld for å vise sin støtte til Donald Trump. Foto: Gisle Oddstad, VG

De sikret Trump seier i Florida: − Han er en kriger

MIAMI, FLORIDA (VG) «Valget er langt fra over», mener Donald Trump. Han får støtte hos cubanerne som sikret ham 27 valgmenn.

– Jeg var alltid sikker på at han skulle vinne Florida. Vi som støtter Trump dro på litt ekstra denne gangen, fordi vi mistenkte at demokratene ville prøve seg på valgfusk.

Det sier gresk-cubanske Gus Manessis (49) mens han smatter på en fet sigar i bydelen Little Havanna i Miami.

Lørdag kveld ble demokratenes Joe Biden (77) omsider utpekt som USAs neste president, etter fire dager med valgkaos, men Donald Trump (74) nekter tilsynelatende å gi fra seg makten. «Valget er langt fra over», skriver Trump-kampanjen på Twitter.

Da VG møtte cubanerne i Miami torsdag, visste de hvor det bar – og var innstilt på å støtte Trump til det siste.

– Trump er ikke dum. Han visste at dette ville skje. Han har gått konkurs mange ganger, men er fortsatt millionær. Han er en kriger, en frontlinje-mann. Vi cubanerne liker sterke menn som går i krigen, sier Manessis til VG.

LIKER STYRKE: Gus Manessis (49) i Little Havanna kaller Trump en kriger. Foto: Gisle Oddstad, VG

Stempler Biden som sosialist

«Castro-effekten» sikret Trump Florida-seier. Allerede på valgdagen ble det klart at Trump vant den avgjørende vippestaten Florida og dens 29 valgmenn.

Uten Florida hadde det vært kjørt for Trump. Takket være en økt støtte fra latinamerikanere fra sosialistiske regimer som Cuba, Venezuela og Nicaragua, kunne han fortsatt kjempe en innbitt kamp om å beholde makten.

Slik stemte latinamerikanerne i Florida Rundt 55 prosent av eksilcubanerne stemte på Trump.

30 prosent av de fra Puerto Rico stemte på Trump.

48 prosent av de øvrige latinamerikanerne stemte på Trump. Mange av dem var fra sosialistiske regimer som Venezuela og Nicaragua.

I Floridas mest folkerike fylke Miami-Dade økte støtten til Trump dramatisk: Fra 233,999 stemmer i 2016 til minst 529,16 i år.

Miami-Dade ble likevel blå, men Joe Bidens støtte minket noe sammenlignet med støtten Hillary Clinton fikk i 2016: Hun fikk 624,146 stemmer, mens Biden fikk 613,086. Kilde: NBC Vis mer

Forestillingen om at Biden er en sosialist med tankegods fra Fidel Castro og Hugo Chávez har spredt seg som ild i tørt gress i disse miljøene – hjulpet godt på vei av Trump-kampanjen. Frykten for at USA vil bli et sosialistisk, og i verste fall kommunistisk, regime drev mange latinamerikanere til valgurnene.

Youtube-kjendis hyller Trump

En av dem som virkelig kan sies å ha hjulpet Trump til Florida-seier, er Youtube-kjendisen Alex Otaola (41). Han er vert for det populære, spansktalende talkshowet «Hola Ota-Ola!», som har over 100.000 seere hver kveld. Her synger og danser han energisk mellom flammende politiske innlegg uten manus der han hyller Trump og fordømmer Castro-regimet.

To uker før valget fikk Otaola intervjue selveste presidenten til liveshowet sitt.

– Han var svært hyggelig og oppegående, helt motsatt av det man kaller en rasist. Jeg er homofil, latino, migrant og snakker ikke engelsk, og presidenten var vennlig mot meg, sier Otaola da han tar imot VG i sitt lille studio i Miami rett etter sending.

FARGERIK: Alex Otaola har slått voldsomt an hos den latinamerikanske diasporaen i USA. Hver dag går han live på YouTube fra sitt TV-studio i Miami. Foto: Gisle Oddstad, VG

Otaola kom til USA for 19 år siden. Man kunne anta at en som selv migrerte til USA ville være imot Trumps Mexico-mur og migrasjonsstans, men alle cubanerne VG treffer støtter Trumps harde linje. De sier de er for migrasjon, men imot illegal innvandring.

Etter alle disse årene har Otaola fortsatt ikke lært seg engelsk. Det latinamerikanske miljøet i Miami er så stort at man kan fint leve på spansk her.

– Uten oss cubanerne hadde ikke Trump vunnet Florida, og uten Florida hadde Biden vunnet med en gang, slår Youtube-kjendisen fast.

TRUMP-FAN: Otaola har en stor Trump-pappafigur inne i sitt TV-studio i Miami. Foto: Gisle Oddstad, VG

Men Otaola stemte ikke på Trump i 2016. Han gikk fra blå til rød først for to år siden. En økende andel unge cubanere i Miami har foretatt det samme skiftet.

– Da jeg så hvordan Trump la press på det cubanske regimet på riktig måte, og at det ga resultater, bestemte jeg meg for å bytte fra demokratene til republikanerne, sier Otaola.

Kaller Biden en nikkedukke

Samtidig ble han mer og mer skeptisk til utviklingen i Det demokratiske partiet. Populariteten til det venstreorienterte stjerneskuddet Alexandria Ocasio-Cortez og Jill Bidens besøk til Cuba fikk det til å renne over for Otaola, sier han.

– Det demokratiske partiet er gjennomsyret av sosialister og kommunister. Biden er lett å manipulere for venstreradikale krefter. Han vil bli en nikkedukke for andres interesser, hevder han.

Otaola har fulgt valgthrilleren med argusøyne. Han sier han er opprørt over det han ser.

– Det forekommer mange feil i dette valget, i et omfang vi aldri har vært vitne til før. Og alle feilene kommer Biden til gode. Det er kuriøst, er det ikke? spør Otaola sarkastisk.

På bakrommet piper det fra et bur, og det er på tide å gi den knøttlille, tre måneder gamle ekornapen Karma litt kjærlighet. Hun er iført en knøttlite vest og bleie, og har selvfølgelig allerede blitt en Youtube-hit.

«DATTEREN»: Ekornapen Karma er Otaolas siste tilskudd til Youtube-kanalen. Han omtaler henne som en slags datter. Foto: Gisle Oddstad, VG

«Biden vil bli en tragisk president»

Tilbake i Little Havanna møter vi Roberto Ramos (55), eier av den legendariske puben Cuba Ocho. Husbandet er i ferd med å varme opp til kveldens fest, og de cubanske rytmene svinger i de fargerike lokalene med cubansk kunst på hver centimeter.

Som alle andre cubanere vi møter i Miami, stemte Ramos på Trump og er helt overbevist om at Biden er en farlig sosialist.

– Obama og Biden kondolerte da Fidel Castro døde, som om han var et godt menneske. Trump sa at en brutal diktator var død, sier han, som om han fremlegger et bevis.

fullskjerm neste FULL STØTTE: Roberto Ramos (55) eier den legendariske puben Cuba Ocho i Little Havana, og er en svergen Trump-tilhenger.

Ramos forteller at han er svært opptatt av Biden-familiens mange personlige tragedier.

– På Cuba er familie alt. Vi kan ikke ha en sånn tragisk familie i Det hvite hus. Biden vil bli en tragisk president, og en tragedie for landet vårt. Og Kamala Harris – vi kaller henne bare «cara mala» (stygt ansikt, red.anm.) – er enda verre enn Biden, sier han.

