Protestene fortsetter i Polen

Flere tusen polakker sperret gater i Warszawa under den femte dagen med demonstrasjoner i landet.

Unge menn og kvinner utstyrt med trommer og kinaputter blokkerte hovedveier i Warszawa i flere timer i rushtiden mandag.

De trosser pandemien for å markere sin avsky mot en ny lovendring som i praksis fjerner nesten alle muligheter for abort i det katolske landet.

Mandag er det fem dager siden grunnlovsdomstolen i landet slo fast at det er forbudt å ta abort selv om det er påvist at fosteret er alvorlig skadet.

Denne lovbestemmelsen er i dag grunnlaget for nesten alle aborter i landet. I praksis innebærer det at abort blir totalforbudt i det katolske landet som er kjent for å ha en av Europas strengeste abortlover.

Dette er unntakene til abortforbudet: I Polen er abort som hovedregel forbudt, men det kan gjøres unntak ved to tilfeller: Dersom kvinnens liv eller helse står i fare.

Hvis kvinnen har blitt utsatt for voldtekt eller incest. MEN: Alt av helsepersonell har likevel retten til å nekte å utføre abort hvis det strider mot deres egen overbevisning. I det strengt katolske Polen er det svært utbredt at leger derfor ikke vil gjøre inngrepet. Vis mer

Bilister, syklister og gående blokkerte rundkjøringer i flere timer i den polske hovedstaden. Noen av dem tok av seg klærne og sto toppløse på biltak.

Demonstrantene bar på bannere og plakater med påskrifter som «Nok!», «Jeg vil ikke bli din martyr», og «jeg vil ha valg, ikke terror».

I en av Warszawas hovedgater møter Reuters 31 år gamle Piotr Wybanski. Han sier til nyhetsbyrået at han vil bli der til det er over.

– Jeg bryr meg ikke om det betyr en uke, en måned, tre måneder eller tre år. Jeg vil demonstrere her dag etter dag, sier Wybanski til Reuters.

BLOKKERTE: Tusenvis av demonstranter stanset trafikken i Polens hovedstad midt i rushtiden mandag. Foto: RADEK PIETRUSZKA / PAP

Ifølge AP var det demonstrasjoner i 150 byer i Polen mandag, inkludert Poznan, Lodz og Katowice.

Grunnlovsdomstolens avgjørelse kom etter at flere høyreorienterte folkevalgte har tatt til orde for ytterligere innstramminger i abortlovgivningen.

I Krakow ropte demonstrantene «dette er krig,» som ifølge nyhetsbyrået er et slagord som har vært mye brukt de siste dagene.

Søndag inntok demonstranter flere kirker i landet.

– Vi har fått nok, ropte demonstranter inne i en kirke i Poznan, en hendelse som ble vist på sosiale medier og gjentok seg i kirker over hele det dypt katolske landet.

NEI: En kvinne står foran en kirke i Warszawa for å protestere mot innskrenkingen av abortlovverket i Polen. Foto: Czarek Sokolowski / AP

Scenene med rasende kvinner i protest mot kirken er et dramatisk skifte i Polen, der den katolske kirken har vært nærmest ensbetydende med den polske nasjon i århundrer og ble særlig respektert for å støtte kampen for demokrati i kommunisttiden, skriver NTB.

Kirkens autoritet er imidlertid blitt svekket av den klare støtten til den høyreorienterte PiS-regjeringen og av flere skandaler med prester som anklages for overgrep, ifølge nyhetsbyrået.

Organisasjonen Ogolnopolski Strajk Kobiet (Polske Kvinners streik) står bak flere av demonstrasjonene de siste dagene.

Leder Marta Lempart sier til AP at det vil bli gjennomført en nasjonal streik onsdag, og en protestmarsj mot flere bygg i Warszawa på fredag.

