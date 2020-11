NÆRMER SEG: President Donald Trump tar innpå Joe Bidens ledelse i delstaten Arizona, til tross for at det nå kun telles poststemmer. Foto: REUTERS/Lucas Jackson

Derfor jevner det seg ut i Arizona

Til tross for at Joe Biden har inntatt ledelsen i Arizona er ikke slaget tapt for Donald Trump. Han kan fortsatt hente flere stemmer i en delstat der mange stemmer i posten.

Nå nettopp

Arizona har stemt på republikanske presidenter siden 1952, med unntak av president Bill Clinton i 1996.

Nå kan det derimot snu.

Tidligere visepresident Joe Biden (D) er i ledelsen med 49,6 prosent av stemmene over Donald Trumps 48,7 prosent.

Det tilsvarer 29.861 stemmer.

I flere delstater ledet Trump solid på valgnatten. Den ledelsen har krympet kraftig etter at de begynte å telle poststemmer, og nå ligger Biden godt an til å bli USAs neste president.

Men prosentandelen av poststemmene som går til Biden I Arizona krymper.

For til tross for president Donald Trumps (R) gjentagende påstander om at poststemmer ikke er til å stole på, har republikanerne i delstaten fortsatt som før.

Der har det nemlig vært helt vanlig for alle å bruke poststemmer siden 1992.

Dette er status i Arizona nå:

Det gjenstår å telle rundt over 173.000 stemmer i delstaten, ifølge CNN

92.000 av dem er i Maricopa County, som er Arizonas største kommune og innbefatter storbyen Phoenix.

Det ventes at det vil bli annonsert nye tall lørdag klokken 17.00 norsk tid, og klokken 03.00 natt til søndag norsk tid.

les også Tidspunktene som er viktige nå

Under et møte med presidenten i august forsvarte guvernøren i Arizona Doug Ducey (R) bruken av poststemmer.

– 78 prosent av velgerne stemmer allerede gjennom posten i Arizona, men vi har gjort det siden 1992. Så over flere tiår har vi etablert et system som fungerer og kan stoles på.

I 2016 ble omtrent 61 prosent av stemmene avgitt som fraværsstemmer eller poststemmer. Da vant Trump med 48,1 prosent av stemmene, mot Hillary Clintons 44,6 prosent.

Også i 2012 ble over 60 prosent av stemmene avgitt som poststemmer, ifølge Pew Research.

Derfor har ikke republikanerne i delstaten latt seg pille på nesen av Trumps utsagn og har fortsatt å stemme gjennom posten.

STØTTE: President Donald Trump kan ta igjen i Arizona. Her er en av hans støttespillere avbildet på valgnatten. Foto: Matt York / AP

les også Joe Biden i tale til folket: – Vi kommer til å vinne dette

Stemmene jevner seg ut

Da de første stemmene ble talt opp i Arizona gikk rett over 50 prosent av dem til Trump. Dette var trolig oppmøtestemmer som ble telt med en gang.

Det gikk fort over da man begynte å telle poststemmer, hvor Biden fikk opp mot 55 prosent av stemmene.

Da rundt 70 prosent av stemmene var talt opp snudde derimot trenden. Biden fikk færre stemmer, og Trump fikk flere.

Andelen stemmer som gikk til Trump økte til rett over 48 prosent, mens Biden sank til 49,6 prosent. Slik har det sett ut en stund nå.

Det viser at mange av Det republikanske partiet i Arizona har gjort som tidligere og valgte å avgi sin stemme gjennom posten, til tross for hva Trump har sagt.

Trump tar innpå i Arizona, som er en av delstatene der han har bedt dem om å fortsette å telle stemmer.

Det i motsetning til Pennsylvania, der Trumps ledelse kollapset og forsvant i takt med tellingen av poststemmer.

Det gjenstår fortsatt over 170.000 stemmer igjen å telle i hele delstaten. Selv om Biden skulle klare å vinne absolutt alle av de 92.000 stemmene fra det store, Demokratiske valgdistriktet Maricopa County, er det fortsatt mulig for Trump å ta over ledelsen.

les også Protester i Pennsylvania: Her kan valget avgjøres

Poststemmer fra begge partier

Tidsfristen for å registrere seg for å stemme i Arizona var 15. oktober, og poststemmer måtte ankomme senest valgdagen for å bli telt.

Oversikten til New York Times viser at omtrent 3,9 millioner personer var registrert til å stemme i delstaten valgåret 2020.

Av dem ba hele 3,4 millioner om poststemme.

Det er viktig å merke seg at poststemmer ikke telles som avlagte stemmer før de faktisk er avlagt.

Det kan derfor være slik at personer som har bedt om en poststemme forkastet denne og valgte å stemme ved fysisk oppmøte istedenfor.

Poststemmer og fraværsstemmer: I praksis er disse to stemmeformene det samme. De ankommer begge to med posten. Delstater bruker stort sett begrepet fraværsstemmer om stemmesedler som velgere bruker når de ikke fysisk kan møte opp i stemmelokaler på valgdagen. Det gjelder for eksempel militærpersonell stasjonert i utlandet. Noen delstater har strengere krav enn andre for hvem som kan benytte seg av fraværsstemmer. Poststemmer er et begrep som brukes mer generelt om stemmesedler som kommer i posten. Ifølge Dictionary bruker man gjerne begrepet poststemmer om begge formene, med mindre det spesielt angår fraværsstemmer. Vis mer

Tall fra New York Times viser at fordelingen av dem som ba om å få stemme i posten er helt jevn mellom de to partiene i delstaten.

36 prosent av dem som ba om stemmeseddel i posten oppga at de var registrert som republikaner, mens 35 prosent av dem var Demokrater.

De resterende 29 prosentene oppga ikke partitilhørighet.

Samtidig viser oversikten også at registrerte republikanere står for brorparten av poststemmeønskene i andre delstater der Trump vant, slik som South Dakota (D: 33 prosent, R: 47 prosent), Idaho (D: 19 prosent, R: 50 prosent), og Nebraska (D: 36 prosent, R: 45 prosent)

Allerede er det noen medier som har erklært Biden vinner i Arizona. Spørsmålet er om det ikke var for tidlig.

Fredag takket Guvernør Doug Ducey alle velgerne i Arizona for tålmodigheten. Samtidig ba han mediene, TV-kanaler og nasjonale meningsbærere om å gjøre det samme.

– Unngå fristelsen å erklære en vinner før våre valgmyndigheter har gjort jobben sin.

– Vi har sett dramatiske endringer i resultatene siden tirsdag kveld. Alt dette underbygger viktigheten av å ikke konkludere med noe i Arizona før det foreligger endelige resultater i alle kommuner, skriver Ducey på Twitter.

Publisert: 07.11.20 kl. 12:58