FLYKTER: Folk bærer med seg eiendelene sine til et tilfluktslokale i Puerto Cabezas i Nicaragua før orkanen «Iota» treffer land. Foto: Wilmer Lopez / STRINGER / Reuters

Orkanen «Iota»: − Det som kommer mot oss nå er en bombe

Stormflo, styrtregn, jordras og død er varslet idet orkanen «Iota» treffer Mellom-Amerika natt til tirsdag.

Mens regionen fortsatt sliter med konsekvensene av den katastrofale stormen «Eta» som vasket vekk avlinger og drepte titalls personer for to uker siden, ventes en ny katastrofe.

Orkanen «Iota» ble mandag ettermiddag oppgradert til en kategori fem, som er det høyeste på Saffir-Simpson-skalaen.

– Iota vil produsere ekstreme vindkast og livstruende stormflo og styrtregn, advarer det Nasjonale orkansenteret i USA.

Natt til tirsdag traff orkanen land nordøst i Nicaragua, skriver NTB.

– Den sterke orkanen Iota er allerede over land. For øyeblikket er orkanens senter ved Hauloverkysten ved Det karibiske havet, opplyser Marcio Baca, leder ved Nicaraguas institutt for landstudier (Ineter).

Flere byer i Mellom-Amerika er fortsatt delvis oversvømt og jorden er mettet med vann etter «Eta», og Verdens matprogram har uttalt at flere millioner trenger bistand i form av mat i kjølvannet av stormen.

Myndigheter fra Panama til Guatemala har forsøkt å evakuere folk vekk fra åser, vulkaner og vannansamlinger, i frykt for at «Iota» vil bringe med seg de samme ødeleggelsene.

– Det som kommer mot oss nå er en bombe, sa presidenten av Honduras Juan Orlando Hernandez under en felles pressekonferanse med Guatemalas president Alejandro Giammattei mandag.

Presidentene beskrev ifølge nyhetsbyrået Reuters Mellom-Amerika som den regionen av verden som er hardest rammet av klimaendringene, og sa at titusenvis av familier har mistet hele avlinger etter «Etas» ødeleggelser.

– «Iota» vil etterlate Honduras og våre naboer i en veldig vanskelig situasjon, sa Hernandez.

EVAKUERES: En jente står foran et lite hus i Bilwi i Puerto Cabezas i Nicaragua før orkanen Iota treffer land. Foto: STR / AFP

Lokale myndigheter og marinen har gjort desperate forsøk på å evakuere familier.

– Det er landsbyer som kan beskytte eller redde seg selv, mens andre ikke er i stand til å takle denne katastrofen etter «Eta», sier Teonela Wood, borgermester i Brus Laguna i Honduras.

– Det største problemet vi har nå er at vi ikke har nok drivstoff til å fortsette å evakuere folk med båter, sier Wood.

Orkansesongen 2020 har vært unormal, og treffer i det Mellom-Amerika er midt i en økonomisk krise grunnet pandemien.

Klimaendringene fører til både mer regn og mer tørke over hele Mellom-Amerika, som igjen kan føre til mer fattigdom som gjør folk tvunget til å flykte fra hjemmene sine, sa FNs flyktningråd forrige uke.

Eksperter frykter at forverrede tilstander grunnet stormene vil føre til flere smittede, mer sult, og sette i gang en ny runde med migrasjon fra regionen, ifølge Reuters.

