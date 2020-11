TRENGSEL: Etiopiere på flukt forsøker å krysse Setit-elven på grensen mellom Sudan og Etiopia lørdag. Foto: EL TAYEB SIDDIG / REUTERS

For ett år siden fikk statsministeren fredsprisen: Nå frykter FN folkemord i Etiopia

Bare ett år etter at statsministeren i landet mottok Nobels fredspris har det brutt ut massakrer og blodig krig i Etiopia. FN advarer om økt etnisk spenning og høy fare for folkemord, krigsforbrytelser og etnisk rensing.

De siste ukene er det meldt om økende konflikt i Etiopia nordøst i Afrika.

Kampene har stått mellom den etiopiske føderalregjeringen og delstatsmyndighetene i Tigray-regionen nord i landet. De siste dagene har også nabolandet Eritrea blitt involvert i konflikten.

Massakrer har allerede funnet sted flere steder i landet, og torsdag meldte FNs spesialrådgivere om høy fare for folkemord, krigsforbrytelser og etnisk rensing dersom ikke konfliktene roes raskt.

Det meldes om økende etnisk spenning i landet, med rapporter om etnisk og religiøst motiverte arrestasjoner, ødeleggelser av eiendommer, voldshandlinger, drap og hatretorikk.

Samtidig flykter sivile over grensen til nabolandet Sudan.

Hvem som står bak massakrene hvor sivile har blitt drept med stikkvåpen og macheter, har under de kaotiske forholdene ikke latt seg avklare, og det verserer sprikende opplysninger.

– Jeg er redd dette kan ende med etnisk rensing, sier professor i freds- og konfliktstudier ved Bjørknes Høyskole, Kjetil Tronvoll (54), til VG.

Han har studert forholdene i Etiopia i 30 år, siden han som antropologstudent reiste inn i landet under de siste fasene av frigjøringskrigen tidlig på 1990-tallet, og ble så sent som i september anholdt idet han besøkte landet som forsker på utviklingen i Tigray.

FREDSPRISVINNER: Etiopias statsminister Abiy Ahmed mottok folkets hyllest fra balkongen på Grand Hotell i Oslo 10. desember 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Konflikten er basert på to spørsmål

3. november, samtidig som store deler av verden hadde fokus rettet mot valget i USA, brøt det ut blodige kamper mellom føderale og delstatlige militærstyrker nord i Etiopia.

Etiopia er organisert som en føderalstat bestående av ti delvis selvstendige delstater. Tigray i nord er den eneste delstaten hvor regjeringspartiet ikke styrer, forteller professor Kjetil Tronvoll til VG.

Han forklarer at konflikten vi nå ser i Etiopia på mange måter er varslet.

– Konflikten er basert på to store spørsmål: Hva er Etiopia, og hva skal Etiopia være. Dette er en krig om forståelsen av Etiopia som statsenhet, og hvordan den statsenheten skal organiseres, sier Tronvoll.

Da sittende statsminister Abiy Ahmed kom til makten i 2018, var det på bakgrunn av en folkebevegelse som handlet om at TPLF skulle ha mindre makt over føderalregjeringen, og at regionene skulle ha fullt selvstyre, forteller Tronvoll.

Etiopia består av omkring 90 ulike etniske grupper, med tilhørende komplikasjoner rundt språk, kultur og geografi.

Etter 1991 brøt Etiopia med enhetsstaten, fordi enhetsstaten ble sett på som undertrykkende mot andre nasjonaliteter i landet. Både kulturelt i og beslutningsmyndighet, forteller Tronvoll.

– Og her ligger konfliktens kjerne. Da statsminister Abiy Ahmed kom til makten i 2018 trodde man at han ville videreføre denne modellen, men etter et års tid begynte han altså å snu om. Han snakket stadig mer om å resentralisere makten, om Etiopia som én enhet, om å stå sammen som én. Og disse uttalelsene er kanskje ikke så oppsiktsvekkende ellers, men dette var altså motsatte holdninger av protestbevegelsen som brakte ham til makten, og motsatt av den politiske holdningen i Tigrays ledende parti TPLF, som derfor brøt med regjeringen og gikk i opposisjon.

OPPOSISJON: Debretsion Gebremichael leder opposisjonspartiet TPLF og delstaten Tigray nord i Etiopia. Foto: EPA

Den utløsende faktor

Våren 2020 skulle det vært avholdt valg i Etiopia, både på føderalt og delstatlig nivå, men valget ble utsatt på ubestemt tid til etter coronapandemien.

En nyvalgt regjering skulle normalt sett trådt i kraft 5. oktober, men siden valget er utsatt har regjeringspartiet og statsminister Abiy Ahmed blitt sittende ved sentralmakten i landet.

Opposisjonspartiet TPLF har tatt sterkt avstand fra det sittende regjeringspartiet, og gjennom høsten har konflikten vært økende mellom sentralmyndighetene og delstaten Tigray.

Det skal ha foregått militære forsterkninger og troppeforflytninger til grensen mot Tigray-regionen, noe som foranlediget TPLFs angivelige selvforsvars-angrep den 3. november.

Siden 3. november har det vært meldt om en rekke krigshandlinger, flyangrep og massakrer, og FN er nå alvorlig bekymret for den eskalerende konflikten.

Lørdag 14. november ble det klart at også Eritrea har blitt involvert i krigshandlingene.

VÅPEN: Medlemmer av den lokale militsen i Amhara på vei for å krige mot TPLF i Sanja. Foto: TIKSA NEGERI / REUTERS

Frykter etnisk rensing

FNs spesialrådgivere har på et sterkeste rådet Etiopiske myndigheter til å gjøre alt de kan for å roe situasjonen i landet, samt søke hjelp fra det internasjonale samfunnet, FN og Den Afrikanske union (AU).

Hvis ikke dette skjer, er risikoen høy for at konflikten utarter til folkemord, krigsforbrytelser og etnisk rensing, advarer FNs spesialrådgivere.

Og professor Kjetil Tronvoll frykter den økte etniske spenningen det kommer meldinger om.

– Etiopia er et land med et krigsherdet folk, med store motsetninger og etniske spenninger. Jeg frykter at dette kan utvikle seg til en langvarig krig, etnisk rensing og innbyrdes fiendebilder man ikke kan bryte ned, hvis ikke føderalregjeringen aksepterer forhandlinger og politisk dialog, sier Tronvoll til VG.

Foto: AP

