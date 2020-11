forrige





























Utrolige bilder: Stort mumie-funn i Egypt

Arkeologer har gjort et kjempefunn i Egypt. Tolv meter under bakken, fant de tre gravkamre med 100 intakte sarkofager.

Nå nettopp

De fargerike, lukkede sarkofagene ble begravet for om lag 2500 år siden. Enkelte av dem inneholdt mumier innpakket i kleder, melder nyhetsbyrået AP.

Funnene ble gjort i gravkamre tolv meter under bakken i Saqqara, som ligger et par mil sørøst for den kjente Giza-pyramidene i Kairo.

Arkeologer åpnet en sarkofag som inneholdt en velbevart mumie foran publikumet på lørdagens pressekonferanse.

Mumien ble deretter røntgenfotografert.

SPEKTAKULÆRT: Både funnene som ble presentert og omgivelsene var fantastiske lørdag. Foto: Nariman El-Mofty / AP

Varsler nye funn

Sarkofagene og statuene stammer fra Ptolemeer-dynastiet (ca. 320–30 f. kr) og fra Senepoken (664–332 f.kr), opplyste Egypts turistminister, Khaled el-Anany, på pressekonferansen.

– Vi kommer til å annonsere nye funn fra Saqqara senere i år, sier turistministeren, ifølge AP.

LOVER MER: Turistminister Khaled el-Anany avbildet på lørdagens pressekonferanse. Foto: AHMED HASAN / AFP

Gjennom hele høsten har arkeologer gjort store funn i Egypt. Siden september har det blitt funnet minst 140 sarkofager i Saqqara-området, de aller fleste inneholdt mumier.

Her fra et funn i oktober:

Fulle gravkamre

– Vi har funnet andre gravkamre fulle av sarkofager som er velbevarte. Forgylte, fargerike og dekorerte, avslørte generalsekretær i Det nasjonale rådet for antikviteter, Mostafa Waziri, overfor reportere på pressekonferansen.

Arkeologene har også funnet om lag 40 gudestatuer i gravkamrene ved Saqqara.

Funnene skal etter planen bli utstilt på det kommende stormuseet som er under utbygging nær Giza-pyramidene i Kairo.

GAMLE GUDER: Om lag 40 forgylte statuer ble vist frem for publikum. Foto: AHMED HASAN / AFP

Publisert: 14.11.20 kl. 22:06

