DYNAMISK DUO: Tidligere president Donald Trump har ikke lagt skjul på sin begeistring for den kontroversielle kongresskvinnen Marjorie Taylor Greene. Her er de sammen den 4. januar. Foto: Brynn Anderson / AP

Omstridt politiker presses etter video: − Fullstendig forskrekkelig

Den kontroversielle republikanske kongresskvinnen Marjorie Taylor Greene kommer i en video med flere grunnløse anklager mot David Hogg – som overlevde skoleskytingen i Parkland for snart tre år siden.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg ble oppdratt til at det rett og slett er bedre å ikke svare bøller og heller gå vekk, sier David Hogg til CNN-programmet «New Day» om videoen som nå har dukket opp.

Den viser den republikanske kongressrepresentanten Greene gående etter Hogg i Washington for snaue to år siden.

I videoen kan man se at Greene retter en rekke anklager mot ham, og spør hvorfor han støtter lovforslag som vil innskrenke amerikaneres rett til å bære våpen. I tillegg spør hun om hvorfor han «bruker barn som et skjold».

OVERLEVDE SKOLESKYTING: 17 mennesker mistet livet i skoleskytingen i Parkland i 2018. David Hogg overlevde, og har siden kjempet for strengere våpenlover i USA. Foto: Pontus Höök / VG

Hogg, som overlevde skoleskytingen i Parkland, Florida i februar 2018, blir filmet mens han går vekk fra Greene – i en video kongresskvinnen selv publiserte på YouTube.

– Jeg tenkte jeg bare skulle holde hodet kaldt og praktisere mindfulness, et verktøy jeg bruker for å takle det posttraumatiske stress-syndromet mitt, sier Hogg i dag.

Han mener det er trist at overlevende fra masseskytinger må være de som går i bresjen for å regulere våpenlovene.

17 mennesker mistet livet i skoleskytingen i Parkland, og David Hogg har siden det blitt en profilert stemme for sterkere våpenregulering. Blant annet ble han innlemmet i magasinet Times liste over de hundre mest innflytelsesrike menneskene i 2018.

Prisen er at han også er blitt et hyppig subjekt for konspirasjonsteoretikere.

SENSURERT: Marjorie Taylor Greene bruker et munnbind med påskriften «CENSORED» etter at hun talte i Kongressen i anledning Donald Trumps andre riksrettssak. Bildet er fra 13. januar. Foto: JOSHUA ROBERTS / Reuters

– Hva tenker de på?

I tillegg til å gå til angrep på Hogg, har Marjorie Taylor Greene også uttalt at hun mener flere masseskytinger er såkalte «false flag»-operasjoner, altså satt i gang fra innsiden med et politisk motiv, i dette tilfellet å innskrenke våpenlovene. Disse påstandene er ikke dokumentert.

Den nyvalgte kongresskvinnen har i lysets hastighet seilet opp som en av de mer kontroversielle stemmene i Washington D.C.

Hun er også valgt inn i utdanningskomiteen i Representantenes hus – noe som får demokratene til å rase.

– Å gi henne en plass i utdanningskomiteen når hun har gjort narr av at barn og ungdommer ble drept ... hva tenker de på? Eller er «tenke» et for sjenerøst ord for det de har gjort? Det er fullstendig forskrekkelig, sier demokratenes leder i Representantenes hus Nancy Pelosi torsdag.

Hun går kraftig ut mot Greenes partifeller republikanerne for å ikke ta avstand fra det som er kommet frem.

Demokraten Ted Deutch, som leder etikk-komiteen i Representantenes hus, mener Greene bør miste plassen i Kongressen.

– Hun bør ikke ha en plattform for å kunne fortsette med å spre farlige løgner. Ikke i en komité i Representantenes hus. Ikke som et medlem av Kongressen, skriver han på Twitter.

Republikanernes mindretallsleder i Representantenes hus Kevin McCarthy sier via sin talsperson at utkallelsene fra Greene er «svært urovekkende».

– Han planlegger å ha en samtale med kongresskvinnen om dem, sier han videre, ifølge Washington Post.

Greene selv sier til Washington Post at hun mener demokratene «kommer etter henne fordi hun er en trussel mot deres mål om sosialisme».

– De kommer etter meg fordi de vet jeg representerer folket, ikke politikerne.

Åpen QAnon-tilhenger

Redaktør i AmerikanskPolitikk.no, Are Tågvold Flaten, mener Greenes holdninger kan si noe om retningen amerikansk politikk nå har tatt.

– I stedet for å ha fokus på det forferdelige som skjedde, har hun fokus på våpenrettigheter. Det er mildt sagt problematiske holdninger, spesielt fra en som nå er folkevalgt, og det sier en del om utviklingen av amerikansk politikk, sier han til VG.

Georgia-representantens Facebook-konto er gjennomgått av CNN, som finner grunnlag for å hevde at hun både er tilhenger av den mye omtalte QAnon-konspirasjonsteorien.

Dette er QAnon QAnon er en amerikansk er en amerikansk konspirasjonsteori og kultlignende internettbevegelse som oppsto i oktober 2017.

Teoriene omfatter en mengde påstander fra ulike høyreradikale og alternative grupper. [

Tilhengerne hevder særlig at det i flere tiår har vært en «dyp stat» (deep state) i USA, et hemmelig nettverk av mektige personer i statsapparatet og samfunnet ellers som styrer verden.

pedofili, Ifølge QAnons poster på Internett ledes det verdensomspennende nettverket av en elite som knyttes til satanisme sexhandel med barn, kannibalisme

Donald Trump , USAs president 2017–2021, har blitt regnet som folkets redningsmann som i det skjulte kjemper mot de perverterte og kriminelle samfunnstoppene.

Konspirasjonsteorien har også tusener av tilhengere i Norge, ifølge Faktisk.no. Vis mer

I tillegg fant de at hun likte kommentarer som foreslo henrettelse av fremtredende demokrater, blant andre Nancy Pelosi.

– Hun omtales som Kongressens første åpne QAnon-tilhenger. Det var republikanske krefter som ville at hun ikke skulle velges inn, men motstanden var ikke unison. Hun er utrolig kontroversiell og det er en del av brandet hennes, mener Flaten.

Greene har også blitt en Trump-yndling, mens hun selv har gjentatt de ikke dokumenterte påstandene om at Joe Biden og demokratene «stjal» presidentvalget.

– Hun profilerer seg som å være den aller lengst ute til høyre: Ingen er mer pro våpen eller pro Trump som henne. Det er en posisjon som gir henne mye oppmerksomhet, og hun bruker igjen den til å innta en offerrolle, sier Flaten.