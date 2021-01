Hva nå, Trump?

NEW YORK/OSLO (VG) Er alt i ferd med å rakne rundt Donald Trump, eller vil han slå tilbake som en såret løve?

– Vi elsker dere! Vi vil komme tilbake i en eller annen form (...) Ha et godt liv! Vi ses snart!

Slik avsluttet Donald Trump sin siste tale som USAs 45. president, før han og Melania gikk om bord i helikopteret – og ble fløyet til deres egen resort Mar-a-Lago i Florida.

Der starter et nytt liv for ekspresidenten.

Før den dødelige stormingen av Kongressen i starten av januar, ble han sett på som Det republikanske partiets mektigste mann, og en åpenbar presidentkandidat i 2024.

Nå er fremtiden hans et åpent spørsmål.

Trump-biografen Michael D'Antonio oppsummerer det slik:

– Trump er den mest vanærede presidenten i historien og kommer til å kjempe for å unngå å bli den første presidenten som ender opp i fengsel.

For mens Bill Clinton startet en filantropisk organisasjon, George W. Bush begynte som kunstmaler, og Barack Obama brukte tid på wakeboarding og skriving, er Trumps umiddelbare fremtid mer komplisert.

Foto: HANDOUT / REUTERS

Han venter på utfallet fra riksrett, som starter 9. februar.

Han er utestengt fra sosiale medier.

I tillegg ligger det an til flere rettssaker.

Hva vet vi nå egentlig om Trumps nye liv?

Damon Higgins / The Palm Beach Post Mye tyder på at Trump-familien nå flytter permanent til Mar-a-Lago. Noen ønsker velkommen tilbake, mens andre vil helst ikke ha ham der.

De første signalene om flyttingen kom allerede i september 2019 da presidentparet endret sin hjemmeadresse til feriestedet i Florida.

Ifølge The Palm Beach Post skal det den siste tiden ha pågått oppussing i den private delen av ekspresidentens private klubb inne på resorten.

Melania Trump skal også ha besøkt en skole i Boca Raton, en halvtimes kjøring sør for Mar-a-lago, der tenåringssønnen Barron etter planen skal begynne.

– Se for deg en konge i eksil, med sine lojale menn rundt seg, sier Trump-biografen Michael D'Antonio om Trumps fremtid i Florida.

Foto: CARLOS BARRIA /REUTERS

Han er forfatter av den prisbelønte boken «Sannheten om Trump».

– Trump kommer stort sett til å holde seg i Mar-a-lago, der han vil omringe seg med lojalister som vil fortsette å si seg enige med hans konspirasjonsteorier og som vil forsterke hans ego, sier han.

Denne uken åpnet Trump et kontor i Palm Beach, som har fått navnet «Office of the Former President». Det skal ifølge en pressemelding håndtere Trumps kommunikasjon, offentlige uttalelser, opptredener og andre aktiviteter.

Men selv om Trump tidligere har søkt tilflukt i Florida-resorten når det har blåst rundt ham, ser det nå ut til å være trøbbel i paradis:

Ifølge Palm Beach Post sier mange klubbmedlemmer opp medlemskapet. I tillegg skal flere av presidentens tidligere naboer og tilhengere i Palm Beach ha snudd seg mot ham. Nå voktes området av bevæpnet politi på land og på vann.

VG besøkte Trumps nabolag: 45 minutter fra palmesus til fattighus

Foto: IVARSSON JERKER/Aftonbladet / TT NYHETSBYRÅN

MARCO BELLO / X07051 Mens Trump spiller golf i Florida, slår milliardimperiet stadig nye sprekker. Trump-merkevaren er i fritt fall.

Lenge før han ble politiker og TV-stjerne bygde Trump videre på farens familieimperium i eiendom- og hotellbransjen. Det er dette som gjorde ham så styrtrik.

Trump-imperiet har enorme verdier over store deler av verden, blant annet i Mumbai, Istanbul, Filippinene, Washington DC og New York.

Han eier golfbaner i USA, Storbritannia, Dubai og Indonesia.

Rikdommen til tross: Det er svært mange skjær i sjøen for ekspresidenten.

Den verdensomspennende pandemien har rammet forretningene hardt. Ifølge Forbes kan formuen ha tapt seg med over en milliard dollar som følge av covid-19.

Foto: BANDAR AL-JALOUD / Saudi Royal Palace

Og etter kongressangrepet ser det hele enda mer krevende ut for Trump-imperiet. En rekke banker, organisasjoner og store selskaper har brutt med ekspresidenten – og flere har stoppet politiske donasjoner til Trump-allierte.

Blant de tyngste aktørene er den tyske storbanken Deutsche Bank, som har vært Trumps fremste finansieringskilde i to tiår. De bryter alt fremtidig samarbeid med ekspresidenten og hans selskaper, og i årene som kommer må 340 millioner dollar betales tilbake til banken.

Selv om Trump aldri har vært spesielt populær i New York, i hvert fall ikke som politiker, har også forholdet til hjembyen kjølnet ytterligere.

Byen har brutt sine kontrakter med Trump Organization, noe som blant annet innebærer driften av Wollman Rink i Central Park – en skøytebane ekspresidenten selv har trukket frem som et bilde på sin egen suksess.

Foto: Mario Suriani / AP

Det blir heller ingen prestisjetung PGA-turnering på Trump National Golf Club i Bedminster i 2022 – en avgjørelse som skal ha truffet golfentusiasten Trump hardt.

Ekspresidenten imperium er i krise, mener biograf D'Antonio:

– Trump-merkevaren er skadet og hans selskaper har nå en gjeld på nesten 400 millioner dollar, som må betales tilbake de neste årene.

Han sier videre:

– Jeg regner med at flere av hans eiendommer vil bli solgt og at han vil se til utlandet for å nye inntektskilder. Han begynte for eksempel sin presidentperiode med et besøk til Saudi-Arabia. Kanskje han i tiden fremover også vil se til Saudi-Arabia for finansieringsmuligheter.

Alex Brandon / AP Donald Trump har en enorm tilhengerskare i ryggen. Det er ikke umulig at han velger å utfordre som presidentkandidat i 2024.

Kan Trump komme sterkere tilbake?

I den amerikanske grunnloven står det at «ingen kan vinne et valg til president mer enn to ganger». Det står ingenting om at de to periodene må være etter hverandre.

Siden Trump ikke klarte å bli gjenvalgt i 2020, kan han derfor i teorien forsøke igjen i 2024.

Han fikk tross alt over 74 millioner stemmer, og har fortsatt en enorm politisk kraft som følge av sin store følgerskare.

Foto: Evan Vucci / AP

Men det politiske utfallet av Kongress-stormingen kan sette en stopper for Trump.

Hvis han får nok republikanske senatorer imot seg og blir dømt i riksrettssaken, kan han også miste muligheten til igjen å ha offentlige verv, hvis Senatet stemmer for det.

Selv om det stadig ser mindre sannsynlig ut at han blir dømt. Skulle det likevel skje, vil han i tillegg miste en rekke privilegier som tidligere presidenter nyter godt av, som Secret service, kontorplasser og reiser til utlandet.

Hvis han ikke felles, er det likevel et spørsmål om han har mistet for mye støtte blant partifeller og i den amerikanske befolkningen.

Om Det republikanske partiet vil svikte ham, finnes det alternativer.

Det ble en stund spekulert i om Trump kom til å stifte et nytt parti – «Patriots Party», men det ble senere avkreftet.

Trump-venn og Newsmax-sjef Christopher Ruddy tror ekspresidenten vil fortsette å være «en viktig politisk kraft» i både USA og resten av verden.

– Han vil muligens snakke om at han vil stille som president igjen, men det tviler jeg på at han kommer til å gjøre. Han kommer til å stortrives med å være en tidligere president – hvor han vil ha fordelene av å være en verdensleder, men uten alle begrensningene det fører med seg, sier han til VG.

At han vil spille en eller annen politisk rolle synes klart. Torsdag denne uken hadde Trump et møte med Republikanernes leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy. De to skal ha diskutert hvordan den avgåtte presidenten kan hjelpe partiet til å vinne tilbake flertallet i Kongressen ved neste års mellomvalg.

Trumps medarbeidere skal denne uken også ha gitt grønt lys til en kampanje mot de ti republikanerne i Representantenes hus som stemte for å stille ham for riksrett. De ligger nå an til å bli utfordret ved mellomvalget i 2022 av Trump-lojalister.

Jim Bourg / Pool Reuters Donald Trump forbereder seg på en rekke saker mot ham. Da kan denne mannen bli en hodepine.

Nå som Trump ikke lenger er president, har han heller ikke noen automatisk rettslig beskyttelse.

I tiden som kommer må han derfor forberede seg på det som omtales som en storm at kriminalsaker.

Anklagene gjelder blant annet eiendomssvindel, skattefusk, seksuell trakassering og ærekrenkelser.

I førersetet for en av de mest omtalte sakene sitter Manhattans distriktsadvokat Cyrus Vance. Det er foreløpig mye som er uklart, men distriktsadvokaten har en kriminalsak gående og skal få tilgang til skatteligningene til Trump.

Rettsdokumenter tyder ifølge New York Times på at den erfarne juristen leter bredt etter lovbrudd fra Trump og Trump Organization.

Etterforskningen startet med de såkalte «hysjpengene» til pornostjernen Stormy Daniels, som Trumps daværende advokat Michael Cohen ble dømt for.

Vance-saken er en såkalt storjury-sak, som er hemmeligstemplet. Anklager og bevis blir lagt frem for en jury, som deretter skal vurdere hvorvidt de mener det holder til å opprette en straffesak.

I tillegg etterforsker delstaten New Yorks justisminister Letitia James ekspresidenten for mulig svindel, basert på antagelsen om at Trump har blåst opp sine eiendeler i søknader om banklån og undervurdert sine eiendeler i skatteligningene.

Etterforskerne i saken ser også på en mulig eiendomssvindel. For fem år siden lovet Trump å bevare skog på rundt 600 mål rundt eiendommen Seven Springs utenfor New York.

Han skal i gjengjeld ha fått en skattereduksjon på 21,1 millioner dollar, ifølge rettsdokumenter avisen Washington Post har lest.

Størrelsen på skattereduksjonen ble satt ut fra et anslag av eiendommens verdien fra 2016 på 56,5 millioner dollar. New Yorks påtalemyndighet gransker nå om Trump Organization blåste opp verdien av eiendommen, ifølge rettsdokumenter.

Bebeto Matthews / TT NYHETSBYRÅN Donald Trump er sparket som president - og utestengt fra sosiale medier. Vil han nå bygge sin egen medieplattform?

Trump + TV har i årevis vært = sant.

Før han ble president i 2016 hadde han enorm suksess med realityserien «The Apprentice». Det er spekulert i om Trump nå vil starte sin egen TV-kanal.

«Det er ikke noe hemmelighet at Donald Trump elsker TV. Han er så god med TV at noen har sagt at han er TV.», oppsummerer en analytiker i NBC News.

Hvis han ønsker å gå inn i allerede eksisterende TV-merkevarer, er mulige samarbeidspartnere de konservative nettverkene One American News Network (OANN) eller Newsmax.

– Donald Trump elsker mediene, men jeg tviler på at han kommer til å starte sitt eget selskap, sier Newsmax-sjef Christopher Ruddy til VG.

Han tror vi får se den tidligere presidenten på flere plattformer i tiden fremover, men avviser at Newsmax har planer om å ha noen formell avtale med Trump.

NBC-analytiker Robyn Autry antar at det potensielle «Trump TV» vil plassere seg til høyre for Fox News, og være langt mer «fokusert på spredning av frykt og rasespørsmål».

Biografen D'Antonio tror også Trump vil satse på TV.

– Jeg ser for meg et nytt «Trump TV-nettverk» som kanskje vil basere seg på innlogging og medlemskap, som igjen vil kunne generere hundrevis av millioner dollar de neste årene, sier han.