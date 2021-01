SKULLE FORSVARE TRUMP: Advokatene Deborah Barbier og Butch Bowers – begge fra Sør-Carolina. Bildene er tatt i henholdsvis 2017 og 2009. Foto: AP

Advokater ute av Trumps forsvarer-team før riksrettssaken

Litt over en uke før riksrettssaken starter, må Donald Trump sette sammen et nytt team av forsvarere. Advokaten Butch Bowers har forlatt jobben, og skal ha tatt med seg fire andre advokater ut døren.

Det melder flere amerikanske medier natt til søndag, deriblant CNN og New York Times.

Ifølge deres kilder skal beslutningen ha vært gjensidig, og være basert på uenighet om hvordan saken skulle bygges opp.

Trump skal ha hatt problemer med å sette sammen en gruppe forsvarere til den kommende riksrettssaken, men lykken så ut til å snu da han fikk den respekterte advokaten fra Sør-Carolina Butch Bowers med på laget.

Han skulle etter planen team lede gruppen av forsvarere, men har nå – litt over en uke før saken sparkes i gang i Senatet – avbrutt samarbeidet med Trump. Med seg tar han fire andre advokater, deriblant Deborah Barbier, melder amerikanske medier.

Det betyr at det er høyst uklart hvem som vil forsvare USAs tidligere president i riksrettssaken, som etter planen skal starte opp i Senatet om litt over én uke, den 9. februar.

– Vi har gjort mye arbeid, men enda ikke kommet med en endelig beslutning rundt vårt juridiske team. Det vil bli gjort om kort tid, sier Trumps tidligere kampanjerådgiver Jason Miller til CNN.

Overfor Washington Post bekrefter han at de avbryter samarbeidet med Bowers og Barbier, men vil ikke si noe om resten av teamet.

Trump stilles for riksrett for å ha oppildnet til stormingen av Kongressbygningen i Washington D.C. 6. januar.

Allerede 2. februar, førstkommende tirsdag, må Trump levere et skriftlig svar på riksrettstiltalen fra Representantenes hus.

– A-laget fra South Carolina

Butch Bowers omtales som en respektert advokat. Han jobbet blant annet i Justisdepartementet mens George W. Bush var president, og skal ha blitt satt i kontakt med Trump via den republikanske senatoren Lindsey Graham, som er fra samme delstat.

Advokaten Deborah Barbier er også fra South Carolina.

– De har virkelig satt sammen A-laget fra South Carolina, sa Matt Moore, som tidligere ledet det republikanske partiet i delstaten, tidligere i uken, ifølge Washington Post.

Det er uklart hvorfor Bowers og Trump nå har brutt samarbeidet. Mangel på kjemi mellom dem kan ifølge New York Times være en medvirkende årsak.

Kilder avisen har snakket med hevder at Trump skal ha ønsket at advokatene bygget saken på hans anklager om valgfusk, og at seieren ble stjålet fra ham. Disse anklagene er tilbakevist fra flere hold.

New York Times skriver at en person som står Trump nær avviser at dette er tilfellet. Vedkommende bekrefter imidlertid at det skal ha vært uenigheter mellom Trump og advokatene.

Liten tro på riksrettsdom

Det har vært ventet at Trumps juridiske team vil legge vekt på at riksrettssaken skjer etter at han har gått av som president.

Normalt sett anses det å avsette presidenten som selve hovedpoenget med en riksrettssak.

Det er i løpet av den siste uken blitt klart at riksrettssaken har liten støtte blant republikanske senatorer, etter at Senatet stemte over om riksrettssaken skulle gjennomføres. 45 av de totalt 50 republikanske senatorene stemte nei, fordi de mente det var grunnlovsstridig å gjennomføre en riksrettssak mot en president som allerede har forlatt jobben.

I ettertid har også enkelte demokratiske senatorer uttalt at de tror sjansen for at Trump vil bli dømt er svært liten.

Man trenger to tredjedelers flertall for en fellende dom. Det betyr at 17 republikanske senatorer må stemme sammen med demokratene for å dømme Trump.