SKAL AVLASTES: Planen bak å bygge «Kanal Istanbul» er at det skal bli mindre trafikk i Bosporosstredet som skiller den europeiske og asiatiske delen av Istanbul. Foto: Burhan Ozbilici / AP

Erdogans drømmeprosjekt får grønt lys

Tyrkia-president Recep Tayyip Erdogan vil bygge en gigantisk kanal for å avlaste Bosporosstredet.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Miljøvernminister Murat Kurum kunngjør nyheten med store ord, ifølge den tyrkiske avisen Hürriyet Daily News.

– Vi har godkjent utviklingsplanen for Kanal Istanbul og er klare til å legge den frem for offentlig drøfting. Vi skal gå raskt videre for å berike vårt land og hellige by med denne kanalen, sier miljøvernministeren.

Med sterk støtte fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan er det ingen overraskelse at planene er blitt godkjent.

Timingen for å lansere det gigantiske prosjektet er også god, ettersom blokkeringen av Suez-kanalen har rettet oppmerksomheten mot sårbare vannveier.

BYGGER STORT: President Recep Tayyip Erdogan Foto: OZAN KOSE / AFP

Fnyser av kritikk

Prosjektet har møtt kritikk fra miljøvernere som mener kanalen vil ødelegge ferskvannsressurser nær metropolen Istanbul, og marint liv i Marmarahavet.

Uavhengige økonomer har slaktet prosjektet som lite gjennomførbart, og seismologer har påpekt at det vil skape økt fare for jordskjelv.

Men argumentene biter ikke på Erdogan, som lenge har beskrevet prosjektet som «en drøm», og møtt med kritikk fra opposisjonen har han sagt:

– Istanbul Kanal vil bli bygget uansett om de vil eller ei.

Det hindrer ikke Istanbuls borgermester, Ekrem Imamoglu, fra opposisjonspartiet CHP, fra å beskrive hele prosjektet som et «forræderi mot Istanbul», og love å gjøre det han kan for å stanse utbyggingen.

Imamoglu er bekymret både for fiskere i Marmarahavet, bønder i jordbruksområdet der kanalen skal bygges, og for at åtte millioner innbyggere skal bli «isolert» mellom kanalen og Bosporosstredet dersom regionen rammes av jordskjelv.

GIGANTPROSJEKT: Yavuz Sultan Selim-broen er verdens høyeste og bredeste hengebro. Foto: NILAS JOHNSEN, VG

Utbyggerne skal drifte

Etter planen skal kanalen strekke seg 45 kilometer fra Svartehavet til Marmarahavet, og har en prislapp på 80 milliarder kroner.

Den skal slippe til 160 skip i døgnet, tilsvarende dagens grense i Bosporosstredet, der trafikken er på maksimal kapasitet og skip må vente på tur i hver ende.

Erdogan-regjeringen har allerede markert seg med å bygge undersjøisk tunnel, åttefelts hengebro, og en av verdens største flyplasser.

De gigantiske byggeprosjektene er populære blant mange tyrkere, men har vært svært kostbare å ferdigstille.

Den tyrkiske modellen baserer seg på at utbyggerne får en statlig garanti, men tar regningen for utbygging mot retten til å drifte de ferdige prosjektene.