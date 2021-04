INNE I BUTIKKEN: George Floyd er mannen i svart singlet. Bildet er hentet fra et overvåkningskamera i butikken der han ble mistenkt for å ha betalt med en falsk seddel. Foto: Court TV Pool

Butikkansatt føler skyld etter George Floyd-dødsfallet

Den 19 år gamle butikkansatte mistenkte George Floyd for å bruke en falsk 20-dollarseddel. Politiet ble kontaktet og pågripelsen endte med Floyds død. Nå sier Christopher Martin at han føler skyld.

Av Jostein Matre

Publisert: Nå nettopp

– Dersom jeg bare hadde avvist seddelen så kunne dette vært unngått, sa Martin da han vitnet i rettssaken mot politimannen Derek Chauvin i går.

Ifølge Martins vitnemål skal Floyd ha fremstått ruset da han kom inn i butikken 25. mai i fjor, skriver CNN. Etter en stund kjøpte Floyd en pakke sigaretter. Den betalte han med en 20-dollarseddel, som Martin altså mistenkte kunne være falsk.

Den unge butikkansatte varslet sin sjef, som så ba Martin hente Floyd, som på det tidspunktet var i bilen sin på utsiden av butikken, inn igjen, slik at de kunne finne ut av det. Da Floyd ikke ville komme tilbake skal sjefen ha bedt en av sine ansatte om å ringe politiet.

I RETTEN: Christopher Martin forklarte seg onsdag. Foto: Court TV Pool

Det endte altså med at Chauvin nå sitter tiltalt for drap på George Floyd.

I ni minutter og 29 sekunder under pågripelsen av Floyd satt politimannen med kneet sitt presset mot nakken til den svarte mannen, som fortvilt tryglet for sitt liv til det ikke lenger var der.

Hendelsen utløste et voldsomt raseri i USA, og over hele landet ble det demonstrert mot politivold fra hvite politibetjenter mot landets svarte innbyggere.

Ny video

Under rettssakens tredje dag fikk juryen også høre flere andre vitner. Blant dem var 61 år gamle Charles McMillian. Han var vitne til den fatale pågripelsen, og hadde like etter hendelsen en kort samtale med Derek Chauvin.

Der uttrykker han seg kritisk mot det han mener var overdreven maktbruk.

– Fordi det jeg bevitnet var galt, sa McMillian i retten om hvorfor han følte behov for å snakke med Chauvin.

I RETTEN: Charles McMillian forklarte seg onsdag. Foto: POOL / Reuters

På et hittil upublisert videoopptak fra et kroppskamera på Chauvins uniform kan man høres hans respons på kritikken.

– Det er én persons mening. Vi måtte få kontroll på denne karen, fordi han er en stor fyr. Det ser ut som at han trolig går på noe, kan man høre Chauvin si, etter at han har satt seg inn i politibilen igjen.

Desperat

Onsdagen startet i retten med at brannkvinnen Genevieve Hansen fortsatte sitt vitnemål fra dagen i forveien, da hun blant annet hadde forklart at Chauvin «så så komfortabel ut» mens han satt med kneet mot nakken på Floyd.

TILTALT: Derek Chauvin var mannen som presset kneet mot nakken til George Floyd. Foto: Politiet

Onsdag sa Hansen at hun gjentatte ganger ba politimennene som sto bak pågripelsen om å sjekke Floyds puls, men at de nektet. Hun, som selv har trening i å redde liv, forklarer at hun var desperat etter å hjelpe.

– Jeg forsøkte med rolig argumentasjon, jeg prøvde å være bestemt, jeg tryglet og var desperat, forklarte hun.

Tirsdag fortalte hun blant annet at hun ble dyttet bort av en av politimennene.

UTENFOR BUTIKKEN: Bildet er hentet fra en av politimennenes kroppskamera, og tatt mens pågripelsen fant sted. Genevieve Hansen er nummer fire fra venstre av vitnene som står langs fortauskanten. Charles McMillian er mannen i svart T-skjorte til venstre i bildet. Foto: Minneapolis Police Department

Kjenner ikke lenger pulsen

I retten onsdag ble også et videoklipp fra en av de andre politimennenes kroppskamera vist. Der kan man høre Floyd si «Du kommer til å drepe meg!», før man hører en av politimennene, Thomas K. Lane, spørre om de ikke skal snu Floyds kropp. Dette er etter at han har sluttet å bevege på seg.

Chauvin avslår forslaget.

Kort tid etter sier Alexander Kueng, en tredje politimann, at han ikke lenger kan kjenne noe puls på Floyd.

– Huh? er responsen fra Chauvin, som ifølge Washington Post beholder kneet på Floyds nakke i minst to minutter til.

Derek Chauvin har sagt seg «ikke skyldig» etter tiltalen.