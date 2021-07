28 mennesker døde i flystyrt i Russland

Ingen overlevde da et Antonov An-26-fly med 28 mennesker om bord krasjet øst i Russland tirsdag.

Det russiske kriseministeriet, tilsvarende det norske beredskapsdepartementet, meldte tirsdag ettermiddag lokal tid at et fly av typen Antonov An-26 hadde forsvunnet i østlige Sibir.

Det russiske nyhetsbyrået TASS opplyste at det skal ha vært 22 passasjerer om bord, samt seks besetningsmedlemmer. Ifølge Al Jazeera skulle det være minst ett barn om bord.

Tirsdag kveld norsk tid melder russiske krisemyndigheter at ingen har overlevd, ifølge Reuters.

En video fra leteaksjonen viser blant annet et brent området som bærer preg av et stort nedslag helt på kanten av et stup.

SAVNET: Et An-26-fly med samme registreringsnummer som flyet som krasjet tirsdag. Foto: RUSSIAN EMERGENCY SITUATIONS MINISTRY / AFP

Det antas at flyet krasjet inn i et fjell under landing tirsdag ettermiddag lokal tid i forhold med dårlig sikt. AP melder at det var tåke og skyer under landingen da kommunikasjonen med flyet stoppet og det forsvant fra radaren.

– I praksis krasjet det i en klippe ved sjøen, sier assisterende direktør for flyselskapet Kamchatka Aviation Enterprise som eier flyet.

KRASJSTEDET: Det antas at i hvert fall deler av flyet har truffet fjellet her. Foto: RUSSIA'S EMERGENCIES MINISTRY / RUTERS

De mistet kontakten med tomotors-turbopropflyet nær Kamtsjatkahalvøya helt øst i Russland.

– Rullebanen ligger slik at en må ta seg inn langs sjøsiden, opplyser en pressetalsmann for de regionale myndighetene.

Ved 22-tiden lokal tid bekreftet direktøren for Kamchatka Aviation Enterprise Aleksej Khrabrov at vrakrestene etter flyet var funnet, skriver TASS.

FLYETS RUTE: Denne grafikken er laget av nyhetsbyrået AP. Foto: AP

– Ja, vi har funnet vraket etter flyet. Jeg kan ikke si noe om hvor og omstendighetene rundt funnet. Det kommer mer informasjon i morgen, sier han tirsdag.

Så langt skal ingen avdøde være funnet. Deler av skroget ble funnet rundt 5 kilometer fra rullebanen, i fjellsiden ifølge russlands marine. Andre deler ble funnet flytende i Okhotskhavet, en bukt i Øst-Sibir innenfor halvøya Kamtsjatka og øygruppen Kurilene.

En svensk flysikkerhetsekspert Aftonbladet har snakket med, sier at det at flyet ikke kunne holde høyden tyder på at det kan ha bygget seg opp is.

– Det at de fant flyplassdeler i havet og på land betyr at de havarerte ved kystlinjen. Det må ha hendt noe ved innflygingen, sier Hans Kjäll som understreker at alt er hypoteser på nåværende tidspunkt.

REDNINGSMANNSKAPER: Russiske myndigheter har delt dette bildet fra leteaksjonen. Foto: EMERCOM OF RUSSIA PRESS SERVICE / EPA

Blant annet helikoptre av typen MI-8 og militærfly, ble brukt i letearbeidet.

Lokal politiker om bord

Flyet var på vei fra byen Petropavlovsk-Kamtsjatskij, sørøst i Sibir, til Palana litt lenger nord.

Ordføreren i Palana, Olga Mokhireva, skal ha vært blant passasjerene.

Avbildet er flyet av typen An-26, som er frigitt av det russiske kriseministeriet. Ifølge TASS skal flyet fra Sovjet-tiden ha vært i drift siden 1982.

Ifølge Reuters har denne typen fly vært involvert i flere dusin dødelige styrter de rundt 50 årene de har vært i bruk.

Flyselskap-direktøren har sagt til Interfax at flyet var i god teknisk stand før avgang.