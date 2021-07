PROFILERT JOURNALIST: Peter R. de Vries under rettssaken mot Willem Holledeer i januar 2019, der han vitnet. Foto: OLAF KRAAK / ANP

Profilert nederlandsk krimjournalist skutt på gaten: − Kjemper for livet

Tre personer er pågrepet etter at den prisvinnende nederlandske krimjournalisten Peter R. de Vries (64) ble skutt på gaten i Amsterdam tirsdag kveld.

– Det er en brutal og feig handling, sier ordfører i Amsterdam Femke Halsema under en pressekonferanse sammen med politiet tirsdag kveld.

– På dette tidspunktet er det eneste vi vet at han kjemper for livet, sier Halsema.

De Vries ble skutt på kloss hold på åpen gate. Tre personer er pågrepet, opplyser politisjef Frank Paauw i Amsterdam.

– En av dem kan være han som skjøt, sier han.

En fluktbil ble stoppet på motorvei A4, der to av dem ble pågrepet. Politisjefen omtaler fluktbilen som deres største ledetråd. Politiet kunne raskt spore opp fluktbilen fordi vitner filmet den.

– Vi ser på ulike motiv, men nå er det annerledes fordi vi har pågrepet mistenkte. Vi holder ulike scenarioer åpne, og utelukker ingenting, sier Paauw.

Skytingen skal ha skjedd rundt klokken 19.30 tirsdag kveld. Politisjefen vil ikke kommentere om våpenet er funnet.

Nederlands statsminister: – Sjokkerende

Nederlands statsminister Mark Rutte sier at de først og fremst tenker på de Vries og hans nærmeste.

– Angrepet på Peter de Vries er sjokkerende og vanskelig å få forstå. Det er et angrep på den frie journalistikken som er viktig for vårt demokrati og rettsstat. Vi håper han overlever angrepet, det er det viktigste nå, sier Rutte.

– Det er et angrep på pressefriheten. Pressefriheten er vesentlig for vårt demokrati, vår rettsstat og samliv, sier statsministeren.

Justisminister Ferdinand Grapperhaus sier det er en svart dag.

– Ikke bare for dem som kjenner ham, men også for pressefriheten.

Den nederlandske avisen Algemeen Dagblad har snakket med et øyenvitne til skytingen, som forteller at hun hørte fem skudd, og at hun så de Vries liggende på bakken.

En nabo forteller til avisen at hun satt på kafé i samme gate da hun hørte høye smell.

– Det fortsatte fire-fem ganger. Jeg trodde først det var fyrverkeri, sier hun.

Skal ha stått på narkotopps «dødsliste»

De Vries er rådgiver for stjernevitnet Nabil Bakkali i den omfattende rettssaken mot den marokkansk-nederlandske narkotoppen Ridouan Taghi.

I 2018 ble Bakkalis bror skutt og drept, mens hans advokat Derk Wiersum ble skutt og drept på åpen gate i Amsterdam i 2019. Ifølge lokalavisen Breda Vandaag vokter bevæpnet politi huset til Bakkalis nåværende advokat Peter Schouten. Schouten ble brakt i sikkerhet tirsdag kveld.

Det er ikke kjent om angrepet på de Vries er relatert til denne saken.

Nederlands påtalemyndighet mistenker Taghi for å lede et narkokartell. I Dubai er han kjent som leder av «Angels of Death», et av de farligste narkokartellene i landet.

Taghi var lenge ettersøkt av nederlandsk politi. Nederlandsk påtalemyndighet utlovet en dusør på 100.000 euro for informasjon som førte til pågripelsen av Taghi. I 2019 ble han pågrepet i Dubai, for så å bli utlevert til Nederland, der han har sittet fengslet i et høysikkerhetsfengsel.

Taghi er mistenkt for å ha vært innblandet i minst ti drap.

I mai opplyste de Vries om at han sto på Taghis «dødsliste». Taghi sendte da et brev til de Vries der han nektet for dødstruslene.

De Vries skal ifølge Het Parool ha takket nei til ekstra sikkerhetstiltak i forbindelse med Taghi-rettssaken.

De Telegraaf-journalist Vincent Triest er på åstedet, og skriver på Twitter at flere har kommet til med blomster etter skytingen.

Nyhetskanalen NOS melder at det står tungt bevæpnet politi utenfor sykehuset VU Medisch Centrum, der de Vries får behandling.

Statsministeren møter med antiterror-enhet

Det ble tidligere meldt at det pågikk en stor leteaksjon etter gjerningsmannen. Åstedet ble avsperret. Den mistenkte gjerningsmannen ble beskrevet som liten og spinkel, og han skal ha hatt på seg en grønn kamuflasjejakke og en svart caps.

Ifølge De Telegraaf skal statsminister Mark Rutte og justis- og sikkerhetsminister Ferdinand Grapperhaus ha et møte med antiterror-enheten NCTV klokken 22, opplyser en talsperson for justisdepartementet.

Foreløpig oppjusteres ikke trusselnivået i Nederland. Justisdepartementet varsler en mulig uttalelse tirsdag kveld.

Flere store nederlandske medier holder ekstra nyhetssendinger om skytingen.

– Et slag i ansiktet for journalistikken

TV-programmet RTL Boulevard spilles inn ved åstedet. De Vries var gjest på programmet tirsdag kveld for å snakke om en nederlandsk drapssak fra 2019, ifølge Algemeen Dagblad.

De Vries er en anerkjent nederlandsk krimreporter og gravejournalist. Han har hatt sitt eget krimprogram som satte seerrekorder i Nederland. De Vries er gift og har to barn.

– Det er dette man håper ikke skal skje, sier en preget generalsekretær i det nederlandske presseforbundet Thomas Bruning til Algemeen Dagblad.

– Vi må selvfølgelig avvente koblingen her, men angrepet skjedde like utenfor dørene til RTL Boulevard. Dette er uansett et slag i ansiktet for journalistikken. La oss håpe og be for hans helse, sier Bruning.

Flere politikere i det nederlandske underhuset reagerer. Geert Wilders er blant dem som omtaler skytingen på Twitter. «Forferdelig», skriver han.