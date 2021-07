PROFILERT JOURNALIST: Peter R. de Vries under rettssaken mot Willem Holledeer i januar 2019, der han vitnet. Foto: OLAF KRAAK / ANP

Nederlandske medier: Kjent krimjournalist skutt på gaten

En mann er skutt på gaten i Amsterdam tirsdag kveld. Ifølge nederlandske medier dreier det seg om den kjente krimjournalisten Peter R. de Vries.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det bekrefter flere uavhengige kilder til avisen Algemeen Dagblad.

Politiet bekrefter at en mann er blitt skutt, men de har foreløpig ikke bekreftet at det faktisk dreier seg om de Vries.

En mistenkt er pågrepet, opplyser flere kilder til Het Parool.

Skytingen skal ha skjedd rundt klokken 19.30 tirsdag kveld. Flere skal ha vært vitne til hendelsen.

– Vi har fått flere meldinger fra vitner, sier en talsperson for politiet til Algemeen Dagblad.

Het Parool: Alvorlig skadet

Ifølge Het Parool er mannen som ble skutt alvorlig skadet. Avisen har snakket med et øyenvitne, som fortalte at hun hørte fem skudd, og at hun så ham liggende på bakken.

En nabo forteller til avisen at hun satt på kafé i samme gate da hun hørte høye smell.

– Det fortsatte fire-fem ganger. Jeg trodde først det var fyrverkeri, sier hun.

Politiet kan foreløpig ikke uttale seg om mannens tilstand.

Stor leteaksjon etter kamuflasjekledd gjerningsmann

Det pågår en stor leteaksjon etter gjerningsmannen. Åstedet er avsperret.

Politiet i Amsterdam er på jakt etter en gjerningsmann som beskrives som liten og spinkel. Han skal ha hatt på seg en grønn kamuflasjejakke og en svart caps.

TV-programmet RTL Boulevard spilles inn på adressen og de Vries var gjest på programmet tirsdag kveld for å snakke om en nederlandsk drapssak fra 2019, ifølge Algemeen Dagblad.

Vekker reaksjoner

De Vries er en anerkjent nederlandsk krimreporter og gravejournalist. Han har hatt sitt eget krimprogram som satte seerrekorder i Nederland.

– Det er dette man håper ikke skal skje, sier en preget generalsekretær i det nederlandske presseforbundet Thomas Bruning til Algemeen Dagblad.

– Vi må selvfølgelig avvente koblingen her, men angrepet skjedde like utenfor dørene til RTL Boulevard. Dette er uansett et slag i ansiktet for journalistikken. La oss håpe og be for hans helse, sier Bruning.

Flere politikere i det nederlandske underhuset reagerer. Geert Wilders er blant dem som omtaler skytingen på Twitter. «Forferdelig», skriver han.