ARRESTERT: Raul Barrera sier hans nevø ble arrestert i forbindelse med demonstrasjonene på Cuba. Foto: Live Austgard, Bergens Tidende

Uro på Cuba: − Demonstrantene risikerer vold, utpressing og harde avhør

Det rapporteres om et tresifret antall arresterte demonstranter på Cuba. Raul Barreras (53) nevø var blant dem.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tusenvis av cubanerne har de siste ukene demonstrert mot kommunistregjeringen, i det som omtales som de største protestmarsjene i landet siden revolusjonen.

Mange av demonstrantene har betalt dyrt for det. Menneskerettighetsadvokater i den frivillige organisasjonen Cubalex anslår 14. juni at 136 personer - de fleste aktivister og journalister - er blitt arrestert, ifølge Amnesty International.

Cubanske Barreras bor i Bergen, men nevøene hans var blant demonstrantene som har tatt til gatene i hovedstaden Havanna. Én av dem ble forrige søndag arrestert og slått av politiet, ifølge Barerras.

– Etter et og et halvt døgn i fengsel slapp de ham. Han er forslått og kan knapt åpne øynene sine grunnet hevelser, men i det minste er han i live.

DEMONSTRASJONER: Slik så det ut i Havanna søndag, da demonstrasjoner brøt ut i flere cubanske byer. Foto: ALEXANDRE MENEGHINI / REUTERS

– Politiet har inntatt gatene

De siste dagene har det vært roligere i Havanna.

– Politiet har inntatt og tatt større kontroll over gatene, spesielt i Havanna, sier postdoktor ved Universitetet i Oslo, Ståle Wig, som studerer blant annet Cuba.

Det cubanske maktapparatet er et av de mest velorganiserte i Latin-Amerika, forklarer Wig.

– De mestrer å legge lokk på protestene, men evner samtidig ikke å stanse sinnet som fortsatt eksisterer, sier han.

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, har bedt Cuba løslate alle som ble pågrepet i forbindelse med demonstrasjonene sist helg.

– Jeg er svært bekymret for den angivelige bruken av overdreven makt mot demonstranter på Cuba og arrestasjonen av et stort antall mennesker, blant dem flere journalister, heter det i en uttalelse fra Bachelet.

TRESIFRET: Det rapporteres om tresifret antall arresterte på Cuba de siste dagene. Foto: YAMIL LAGE / AFP

Antallet arresterte øker

Hvor mange demonstranter som er arrestert er uklart. Til nå er et par hundre arrestasjoner verifisert, sier Cuba-forsker Vegard Bye. Antallet øker.

– Det er også rykter om flere drepte enn oppgitt, men det er ikke bekreftet fra FN eller andre uavhengige instanser. Situasjonen utvikler seg hele tiden, sier Bye.

Foreløpig er ett dødsfall bekreftet av innenriksdepartementet på Cuba: 36 år gamle Diubis Laurencio Tejeda.

Det sirkulerer flere ubekreftede videoer av folk som blir arrestert i husene sine, samt videoer og meldinger om drap, skuddsår og andre skader.

Det er publisert video av flere busser i Havanna, lastet med sivilkledd politi med slagvåpen i hendene, som ifølge Bye settes inn mot demonstrantene for å gi inntrykk av at «folket» reiser seg mot dem.

SIVILKLEDD: Medlemmer av politi og militære som har arrestert demonstranter på Cuba de siste dagene har vært sivilkledde. Foto: ADALBERTO ROQUE / AFP

– Løgn

Den cubanske regjeringen har oppfordret folket til å ta tilbake gatene fra demonstrantene. Lørdag strømmet cubanere kledt i rødt, hvitt og blått - fargene til det cubanske flagget - til en motdemonstrasjon i Havanna for å vise støtte til kommuniststyret.

– Lenge leve Cuba, ropte president Miguel Díaz-Canel til det myndighetene sier skal ha vært mer enn 100.000 regimevennlige demonstranter på Malecón-promenaden, ikke langt fra den amerikanske ambassaden.

Díaz-Canel overtok tømmene som leder av kommunistpartiet etter 90-årige Raul Castro, broren til avdøde Fidel Castro, i april.

– Det folk ser av Cuba, er en løgn, sa presidenten ifølge Al Jazeera.

Díaz-Canel anklaget demonstrantene for å ha kastet stein mot politiet og ha vandalisert biler og langet ut mot det han sa var en «overflod av hat» på sosiale medier.

– Algoritme-diktatorene har åpnet platformene sine for hat, uten den minste tanke for etikk, sa presidenten. Ifølge den cubanske regjeringen er sosiale medier og USA skyld i demonstrasjonene.

Cubanere fikk åpen tilgang internett så sent som i 2019 og flere fagfolk har pekt på at dette har gjort det lettere for regimekritikere å organisere demonstrasjoner.

Det uavhengige cubanske nyhetsmediet 14 y Medio melder at cubansk politi beslaglegger mobiltelefoner for å identifisere demonstranter.

– Noe av det verste man kan oppleve

Barreras forteller at han selv kjent på kroppen hvordan det er å sitte i fengsel på Cuba. Han sier at han satt i fengsel i en og en halv måned i 1985 og i syv måneder i 1989, som konsekvens av deltagelse i flere demonstrasjoner mot forbud mot praktisering av homofili på slutten av 80-tallet.

– Demonstrantene risikerer vold, utpressing og harde avhør, hvor de presses til å snakke om hvem andre som har vært involvert, sier han nå.

Ifølge Barreras fikk han ikke returnere til hjemlandet på 11 år, siden han kom til Norge etter fengslingen i 1992.

I NORGE: Luis Barreras bor i dag i Bergen. Han sier han har klart å bearbeide den vonde tiden i hjemlandet. Foto: Live Austgard, Bergens Tidende

Han synes det er vanskelig å snakke om tiden i fengsel, som han beskriver som preget av depresjon og elendighet.

– Det var grusomt, og noe av det verste man kan oppleve. Jeg opplevde mobbing, manipulering, tøffe avhør uten forsvarer, blant annet med vanndrypping på hodet i fire timer av gangen minst tre ganger. De ville ha informasjon om med-demonstranter. Det var vold fra betjenter og mellom innsatte.

– Rundt seks politimenn angrep ham

VG har snakket med en mann i 20-årene som vil være anonym av frykt for myndighetene. Han deltok i demonstrasjonen i Havanna søndag og så sin venn bli arrestert av politiet.

– Vi protesterte fredelig, fortalte han til VG onsdag formiddag.

– Vår venninne ble slått av politiet, og min venn ville hjelpe henne. Rundt seks politimenn angrep ham og begynte å slå med brutale slag. Politiet arresterte både ham og henne.

– Jenta slapp ut klokken 21 samme dag som arrestasjonen, men han er fortsatt i fengsel, tre dager senere. Han ringte oss første dag og sa han var i fengsel i Havanna. Senere dro vi dit for å spørre etter ham, men de sa han ikke var der. Familien gråter, fortsatte han.

Lenge visste de ikke hvor han var, før de senere fikk informasjon om at han befinner seg i fengsel i Cotorro, ifølge cubaneren.

Han sier han er redd for å demonstrere igjen etter å ha sett politivolden.

– De skyter mot oss, og flere politifolk hopper samlet på personer og mishandler dem.

Mange ikke gjort rede for

Postdoktor Wig sier det foreløpig er mange fengslede man ikke vet hvor er, eller kan gjøre rede for. Det er ifølge ham usikkert hvilke type dommer og behandling de møter.

– Det er vanlig i det cubanske regimet å fengsle opposisjonelle over kortere tid, særlig de kjente blant dem går inn og ut av fengsel i kortere perioder. Noen blir sittende i flere år.

AKTIVIST: Aktivist Luis Dener foran demonstrasjonen mot Cubas regime i Oslo tirsdag. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

Cuba-forsker Bye forteller at de aller fleste arresterte i løpet av de siste ti årene blir sluppet fri etter noen timer og dager.

– Veldig få får lengre dom og blir sittende, sier forskeren. Unntaket er dem som betraktes som ledende figurer.

Ifølge Bye kan de som fengsles risikere psykisk tortur, men fysisk tortur er ikke kjent praksis.

– Meg bekjent er det hittil ikke anvendt fysisk tortur i kjølvannet av de nye demonstrasjonene. Situasjonen er uoversiktlig, og ingen vet hva som skjer.

– Gikk gjennom tøffe avhør

Youtube-aktivist Luis Dener (36) var blant dem som møtte opp utenfor den cubanske ambassaden i Oslo for å protestere tidligere denne uken.

Dener forteller at han i tiden som kulturaktivist mot myndighetene på Cuba satt i fengsel flere ganger.

– Jeg gikk gjennom mange tøffe avhør, og kjenner flere som ble slått, sier han.

I den tiden han var aktivist var det ikke mobiltelefoner og internett-tilkobling som nå, hvilket gjorde det vanskeligere å organisere seg og få oppslutning.

«DEMÓNGELES»: Luis Dener poserer med «Demóngeles», en av de regimekritiske gruppene han var medlem i. Foto: Privat

PROTESTMARSJ: Miljøet Dener forteller at han var med på å arrangere protestmarsjer på Cuba, blant annet i 2009 med flere unge artister. Foto: Privat

Sendt ut av landet

– Vi ble infiltrert av myndighetsinformanter, overvåket i våre hjem med avlytting og kameraer, og opplevde utpressing. Flere i miljøet opplevde reaksjoner på det konstante presset, som alkoholisme, paranoia og depresjon. I tillegg viste mange i samfunnet oss ryggen.

Han sier han ved ulike anledninger ble sendt ut av landet av myndighetene. Nå tør han ikke reise tilbake til familie og venner.

– Min mor er på Cuba. Det er hardt for meg å ikke kunne se henne, men kampen for demokrati er verdt alt jeg har vært gjennom. Cuba må få frihet fra diktaturet.