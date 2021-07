Vaksinering i Rio Rancho Events Center. Foto: Thomas Nilsson / VG

Amerikansk lege: Corona-innlagte trygler om vaksine

Når de blir smittet av corona, angrer mange amerikanere på at de ikke lot seg vaksinere, sier lege.

Av Stine Slettås Machlar

Brytney Cobia jobber på Grandview Medical Center i Alabama i USA, et sted hvor smitten nå øker.

I jobben som lege møter hun ofte uvaksinerte unge amerikanere.

– Det siste de gjør før de blir lagt på respirator er å trygle meg om å bli vaksinert, skriver hun i en Facebook-post.

Har man fått først fått corona, vil ikke vaksinen hjelpe. Vaksineringen må med andre ord skje før man blir smittet - eller etter at man har blitt friskmeldt.

– Da er det bare å håpe at de kommer seg igjennom det og kan bli vaksinert senere, skriver Cobia.

Nå forsøker hun å få de pårørende til å vaksinere seg.

– Når jeg noen dager senere må konstatere dødsfallet, sier pårørende at de ikke trodde viruset var så skummelt, at det bare var som en vanlig influensa, skriver hun.

Vaksineringen har stagnert

– I dag er vi nærmere enn noensinne å erklære uavhengighet fra et dødelig virus, sa en selvsikker president Biden under en tale til det amerikanske folket 4. juli.

Han kom samtidig med en innstendig bønn til befolkningen om å vaksinere seg fortest mulig, dersom de ikke allerede hadde gjort det.

I midten av april satte USA i gjennomsnitt over tre millioner vaksinedoser om dagen, ifølge en oversikt hos New York Times.

Siden den gang har derimot hastigheten på det amerikanske vaksinasjonsprogrammet bremset, og de setter nå i gjennomsnitt rundt 660.000 doser i døgnet.

Her kan du se en tidslinje over vaksineringen i USA:

Politisk tilhørighet og vaksinestatus

Per nå har 55,7 prosent av amerikanerne fått første vaksinedose, ifølge VGs oversikt.

Men forskjellene mellom delstatene er store.

Noe av det delstatene med lave vaksinasjonstall har til felles, er at de i stor grad stemte på USAs tidligere president Donald Trump under presidentvalget i 2020.

Som kjent hadde Trump en annen holdning til pandemien enn det president Joe Biden har hatt - spesielt når det kommer til munnbindbruk og vaksiner.

Christopher Michael Cillizza, politisk kommentator i CNN, er en av dem som trekker frem at kartet over vaksinefremgangen i USA ligner påfallende mye på valgresultatet i 2020.

– Uansett hvilken del av pandemien vi snakker om, så virker det som partitilhørighet, ikke forskning, er en dominant faktor, bemerker han.

En spørreundersøkelse fra Washington Post og ABC News støtter denne påstanden, ettersom den tyder på at dobbelt så mange demokratiske velgere har vaksinert seg, sammenlignet med republikanere.

Ifølge den samme undersøkelsen svarer litt under en tredjedel av amerikanere at de ikke kommer til å ta vaksinen, noe som kan bli en utfordring for Bidens mål om å vaksinere minst 70 prosent av befolkningen over 18 år.