FERIESMITTE: Folk ligger på solsenger på stranden Tropicana på Mykonos i Hellas i midten av juli. Foto: LOUIZA VRADI / X07402

Økende smitte i Hellas: Tredobler antall politibetjenter på ferieøy

Skal du på ferie til Hellas? Nå stiger smitten på flere ferieøyer – og de populære øyene Mykonos og Ios står i fare for nedstengning. Samtidig advarer Det europeiske smittevernbyrået mot å dra til greske øyer.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Nå nettopp

Hele 13 greske øyer i Egeerhavet ble torsdag markert røde på smittekartet til Det europeiske smittevernbyrået (ECDC).

Oppgraderingen av smitterisikonivået gjelder blant annet for populære reisemål som Mykonos, Santorini og Rhodos, viser ECDCs kart, skriver NTB.

Hellas håpet å kunne lokke turister tilbake etter tapsåret 2020. Tross gode besøkstall i juni, er det usikkert hvordan resten av sesongen blir.

Smitteøkningen har ført til greske myndigheter har startet å utplassere politi på øyene for å trappe opp coronakontroller, skriver britiske The Guardian.

Landet står nå overfor høysesongen for turisme, og myndigheten er bekymret for at lokale bedrifter ikke klarer å overholde smitteverntiltakene som er satt inn for å hindre smittespredningen.

Slik har smittetrykket vært i Hellas under pandemien:

– Fjerde bølge

Det er i hovedsak blant unge personer at smittespredningen har økt kraftig den siste tiden.

– Deltavarianten har betydd at alle land må håndtere den fjerde bølgen nå og ikke som ventet i november, sier den greske helseministeren Haris Theoharis.

Bare på ferie- og festøya Mykonos har det blitt satt inn 186 politibetjenter for å kontrollere at tiltak blir overholdt. Det er over en tredobling av de 56 politibetjentene som var stasjonert der på samme tid i fjor.

– Mens hoteller og familiesteder overholder regler, er det mer trengsel enn vi ønsker å se på barer, spesielt blant yngre. Så vi prøver å sikre at balansen blir holdt, legger Theorharis til.

«Ett steg» unna nedstenging

Litt lenger sør, på øya Ios, ble det torsdag satt inn 30 ekstra politibetjenter.

Øya er populær blant unge tilreisende, og er spesielt kjent for utelivet sitt.

Den greske ministeren for samfunnssikkerhet, Nikos Hardalias, sa torsdag at både Mykonos og Ios er «ett steg» unna å bli underlagt strengere restriksjoner.

Tidligere i juli ble det innført et ukelangt forbud mot musikkspilling og portforbud på Mykonos.

Onsdag opplyste greske myndigheter at det bare et spørsmål om tid før en tilsvarende nedstenging blir innført på Ios.

– Det er nå en synlig fare for at øya vil bli stengt ned, sa beskyttelsesminister Michalis Chrisochidois da.

Han sa at også situasjonen på øyene Zakynthos, Tinos, Lefkada, Santorini, Paros og Rhodos var bekymringsfull.

FEST: Flere personer på en bar på øya Mykonos i Hellas da det i juli var forbudt å spille musikk på restauranter og utesteder. Foto: LOUIZA VRADI / X07402

Advarer mot å reise til øyene

De mørkerøde områdene på smittekartet til ECDC, indikerer områder med svært høyt smittetrykk.

Ordningen brukes for å hjelpe EU-landene og Norge å bestemme hvilke regler for testing og karantene som til enhver tid gjelder.

Rødmarkeringen betyr at smittevernbyrået nå advarer mot å dra til øyene, med mindre reisen er strengt nødvendig.

– Vi venter og ser hvordan markedet vil reagere, sa Manolis Markopoulos, styreleder for hotellbransjeorganisasjonen på Rhodos, etter ECDCs kunngjøring.

I forrige uke ble også smittesituasjonen for Kreta, den største øya i Hellas, stemplet som mørkerød.

Hard rammet turistnæring

Turisme utgjør nesten 25 prosent av bruttonasjonalprodukt i landet, med minst en av fem jobber knyttet til industrien, ifølge The Guardian.

Den greske sentralbanken har anslått at det vil ta to til tre år før turisme og pengebruk vil være tilbake til samme nivå som før pandemien. De antar at næringens inntekter trolig i år ikke vil overstige 40 prosent av inntektene i rekordåret 2019.

Fem millioner grekere er så langt vaksinert, men det er fremdeles et godt stykke fra at man kan lene seg på flokkimmunitet.

– Vi ser en fjerde bølge, men ikke en bølge med tanke på innleggelser og stress for helsesystemet, sa helseminister Theoharis tidligere denne uken.

Frem til nå har Hellas registrert over 480.000 smittetilfeller og nesten 13.000 dødsfall blant covid-19-syke personer.