HJEMLØS: Lasse fra Kuchenheim i Tyskland har mistet hjemmet sitt i det kraftige uværet som har rammet Mellom-Europa. Det er 3400 innbyggere i Kuchenheim.

I sjokk etter det kraftige uværet i Tyskland: − Det kommer 50 omkomne om dagen

EUSKIRCHEN (VG) Mens sykepleieren Lasse behandlet pasienter som ble skadet i flommen, forsvant hans eget hus i vannmassene.

Alle veiene inn til Euskirchen i delstaten Rheinland-Pfalz, er sperret av eller ødelagt av de enorme vannmassene som har skylt over byen de to siste døgnene. Utallige politibiler, brannbiler, ambulanserog redningsbiler kjører skytteltrafikk til og fra området.

I delstaten har 60 personer omkommet etter det kraftige uværet.

Lasse, som bor i Kuchenheim noen få minutter unna, ser ut over sperringen ved veien som går til sykehuset. Her sykler han vanligvis til jobb hver dag.

Han er sykepleier på sykehuset i Euskirchen. Siden onsdag har han jobbet lange dager for å ta unna alle flompasientene.

– Jeg har sovet i to timer hver natt. Nå er jeg veldig trøtt, sier Lasse, som er på vei til svigerforeldrene sine som bor 20 kilometer unna.

Elven tar fortsatt mer plass en vanlig.

– Hvor mange pasienter har du behandlet de siste dagene?

– Så mange ... Ingen av de på eldrehjem har klart seg så bra i uværet. De har kommet til sykehuset. Vi har ingen kommunikasjon med politiet eller andre, forteller han.

Nå blir også de omkomne fraktet til sykehuset.

– Vi tror opptil 300 kan ha dødd i dette området. Det kommer 50 omkomne om dagen, sier han og puster tungt ut.

Selv har han mistet sitt hjem i naturkatastrofen.

106 bekreftet døde

Fredag melder tyske medier at 106 personer er bekreftet døde i de to delstatene Rheinland-Pfalz og Nordrhein-Westfalen i Tyskland. Minst 23 personer er også bekreftet døde i Belgia.

Totalt har altså 129 mennesker mistet livet. 1300 personer er savnet fra distriktet Bad Neuenahr-Ahrweiler i Rheinland Pfalz.

Fortsatt kan vannet stige på ny.

Flere innbyggere i Euskirchen tømmer kjellerne sine for vann og gjørme. Klærne deres er dekket i gjørme og gjenstander som sofaer, vaskemaskiner og stoler står utenfor husene i gatene.

Redningsmannskaper fra militæret, politiet og Røde Kors arbeider med full styrke for å lete etter savnede personer. Rundt 15.000 personer fra tyske redningstjenester, politi og hæren er satt inn i de verst rammede områdene.

Lasse beskriver situasjonen på sykehuset som krevende.

– Det er ingen sengeplasser igjen. Vi har plass til rundt 300 til 400 pasienter, og alle sengeplassene er fullt opp. Hvis du får et hjerteinfarkt nå er du ille ute, sier han.

Minst 362 mennesker ble skadet i stormen i Ahrweiler-distriktet i Rheinland-Pfalz, ifølge Focus.

Frykter at dødstallet vil stige

SJOKK: Lea kjenner folk som har blitt hentet fra hustaket sitt med redningshelikopter. Ifølge The Guardian har 24 personer mistet livet i Euskirchen.

Søskenparet Lea og Lukas er på innsiden av sperringene i Euskirchen. Det er kun én vei inn til byen. De har ikke hørt fra besteforeldrene sine eller onkelen sin som bor i Eifel.

– Alle butikkene er stengt, og vi kommer oss ingen steder. Vi har ikke internett eller strøm, sier søskenparet.

De kjenner folk som har blitt hentet fra hustaket sitt med redningshelikopter og de har blitt fortalt at folk har sett lik flyte i elven. Det er rundt 60.000 innbyggere i byen.

– Vi er i sjokk, men er heldige som kom oss i sikkerhet, sier de.

STRANDET: Søskenparet Lea og Lukas er på innsiden av sperringene i Euskirchen. De har ikke hørt fra besteforeldrene sine eller onkelen sin som bor i Eifel.

Innbyggerne VG har snakket med har hverken strøm eller internett, og kommer ikke i kontakt folk de kjenner på telefon. De frykter at dødstallet vil stige, og at faren ikke er over.

Flere broer har kollapset, og enkelte steder er det flere redningsarbeidere enn innbyggere i gatene.

STORE ØDELEGGELSER: Her fra Kuchenheim som ligger i delstaten Rheinland-Pfalz i Tyskland. Redningsarbeidere holder på å berge flere biler på stedet.

På en pressekonferanse fredag sier en talskvinne for myndighetene at rikskansler Angela Merkel tenker på de pårørende og berørte av uværet.

– Vi har troen på at nødetatene kan gjøre et effektivt arbeid som vil kunne fortsette å redde liv, men at innsatsen eventuelt må forsterkes ytterligere, sier talskvinnen.