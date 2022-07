Minnemarkering for Fields-ofrene: − Tre liv ble brutalt revet bort

KØBENHAVN (VG) Mange mennesker har samlet seg utenfor hovedinngangen til Fields kjøpesenter i København tirsdag kveld, for å minnes ofrene etter masseskytingen søndag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Både landets statsminister Mette Fredriksen og den danske kongefamilien er tilstede, når det tirsdag kveld holdes minnemarkering etter at tre personer ble drept under en masseskyting på Fields kjøpesenter i København søndag.

Det er folksomt rundt kjøpesenteret. Folk legger blomster, tenner lys, klemmer hverandre og gråter. Voksne med barn og tenåringer, er tydelig rørt av at to av dem som døde, kun var 17 år.

Markeringen ble åpnet ved korsang av Ungklang, gruppen som nylig fikk mye oppmerksomhet da tidligere president i USA Barack Obama delte en video av koret under er besøk i København i juni.

– Tre liv ble brutalt revet bort. En mann og to unge mennesker på bare 17 år med hele livet foran seg, sier en tydelig berørt Mette Fredriksen i sin tale.

Statsminister i Danmark Mette Fredriksen

– Det er grusomt urettferdig. Og meningsløst. I kveld sørger vi sammen og vi minnes.

Hun legger til at ingen ord eller handlinger kan bøte på de pårørendes tap.

– Men dere skal vite at hele Danmark er med dere. Vi sørger med dere og vi deler deres smerte.

Statsministeren trekker også frem medmenneskeligheten, uselviskheten og omsorgen som oppstod, etter de dramatiske minuttene.

– Det er Danmark. Dere er Danmark. Og det er det som binder Danmark sammen.

Danske kronprins Frederik og hans sønn prins Christian deltar på en minnemarkering foran kjøpesenteret Field's i København 5. juli 2022.

Tilstede på markeringen er Caroline Hansen (17) sammen med sin mor. Hun skulle på Harry Styles-konsert like ved senteret, som på grunn av skytingen ble avlyst. Hun kjenner to personer som befant seg inne på senteret.

– De var jo 17, så det kunne like så godt ha vært meg, sier hun.

Siktet for drap

Videoer har vist hvordan gjerningsmannen gikk løs med skytevåpen på senteret, som er det største i Skandinavia. Totalt ti personer ble skutt. De skadede er tirsdag utenfor livsfare.

Øyevitner har tidligere beskrevet de 13 dramatiske minuttene preget av flukt og panikk, hvor flere personer gjemte seg i butikker, bakrom og restauranter mens skuddene falt flere steder på kjøpesenteret.

– Nede fra etasjen under veltet det opp med mennesker som flyktet fra skuddene. De veltet inn i butikker for å komme seg vekk, fortalte et vitne til danske TV 2.

En 22 år-gammel mann er siktet for tre drap og syv drapsforsøk. Det er uklart hvordan han stiller seg til siktelsen. Mandag ble han varetektsfengslet i 24 dager på lukket psykiatrisk avdeling. Hans psykiske tilstand skal vurderes.