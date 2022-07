MINNET OFRENE: Det tok lang tid før Alma og Priscilla maktet å gå trappene opp til inngangen for å legge ned buketten med solgule blomster som de hadde tatt med seg.

Minnemarkering for Field’s-ofrene: − Barn skal være udødelige

KØBENHAVN (VG) Søndag løp Priscilla (35) for livet fra skuddene inne på Field’s. To dager senere var hun tilbake, sammen med hundrevis av andre, for å ta kjøpesenteret tilbake.

– Det er hardt å være tilbake, sier Alma (32) til VG.

Hun og venninnen Priscilla (35) var inne på kjøpesenteret søndag og skulle egentlig skille lag for å gå på toalettet. Men køen var lang, og Alma gikk tilbake til Priscilla. Like etter hørte de skudd.

– Jeg var nummen først, sier Priscilla som forteller at hun først var usikker på om lyden faktisk var skudd.

– Det er Danmark. Du forventer ikke det.

Hun forteller at hun så en kvinne med to barn snakke med det hun sier var mannen hennes som satt fast inne på senteret. Barna skal ha ropt «kom deg ut, pappa».

– Da forsto jeg at det var alvorlig. Jeg hørte bare to lyder og var forvirret over hva det var, jeg så folk gråte og rope rundt meg. Men du tror det ikke før du ser det.

– Tre liv brutalt revet bort

Statsminister Mette Fredriksen, den danske kongefamilien og et hav av folk møtte opp på markeringen tirsdag kveld for å minnes ofrene for masseskytingen.

– Tre liv ble brutalt revet bort, sa en tydelig rørt Mette Fredriksen i sin tale.

– En mann og to unge mennesker på bare 17 år med hele livet foran seg.

Rundt kjøpesenteret lå blomster i klynger. Folk gråt, tente lys og klemte hverandre. Grupper med tenåringer holdt om hverandre, tydelig rørt av at to av dem som døde, kun var 17 år.

Danmarks statsminister Mette Fredriksen.

– Det er grusomt urettferdig. Og meningsløst. I kveld sørger vi sammen og vi minnes, sa statsministeren.

– Men dere skal vite at hele Danmark er med dere. Vi sørger med dere og vi deler deres smerte.

Markeringen ble åpnet ved korsang av Ungklang, gruppen som nylig fikk mye oppmerksomhet da tidligere president i USA Barack Obama delte en video av koret under er besøk i København i juni.

DELTOK: Kronprins Frederik og hans sønn prins Christian var tydelig beveget under markeringen.

– Vi fikk sjokk

Norske Zainab (10) og moren Sidra Abbas (39) har bodd i Danmark i 12 år. De bor i nærområdet og var på Field’s en halvtime før skytingen startet. Kjøpesenteret er deres hverdagssted, forteller Sidra.

– Vi fikk sjokk. Der og da tenkte jeg: Hva hadde skjedd hvis jeg hadde vært der? Hver gang vi kom til senteret går jeg for meg selv og hun går for seg selv.

– Tenk om vi hadde vært der og hun ikke hadde vært med meg, og jeg ikke hadde funnet henne. Hva hadde skjedd da? Det er de tankene som ikke slipper. Det er hardt.

TILBAKE: Zainab (10) har tilbrakt mye tid på kjøpesenteret, hvor en mann skjøt og drepte tre personer søndag.

Sidra forteller at hele lokalmiljøet er påvirket av det som skjedde søndag. Selv går Zainab på skole like ved, og kan se kjøpesenteret fra skolen.

– Hva føler du om å komme tilbake til senteret?

– Nei, jeg vil aldri komme tilbake, sier Zainab.

Likevel føltes det viktig å møte opp på minnemarkeringen, forteller Sidra.

– Jeg tenkte at jeg aldri skal gå nær dette området og aldri inn i senteret igjen. Men jeg tenkte at jeg må prøve, for det hjelper å være tilbake på stedet, sier hun.

– Kunne vært meg

Caroline Hansen (17) skulle på Harry Styles-konsert da hun hørte om skytingen. Konserten ble avlyst på grunn av kaoset på kjøpesenteret like ved.

Caroline kjenner to personer som var inne på senteret under skyteepisoden, forteller hun VG. Tårene rant nedover kinnene hennes mens hun betraktet blomsterhavet utenfor kjøpesenteret.

– De var jo 17, så det kunne like så godt ha vært meg, sier hun om to av de som ble drept.

Den tredje var en 47-årig mann.

– Barn skal være udødelige

Øya Amager der kjøpesenteret ligger, er en del av København kommune. Det var kommunen, med overborgermester Sophie Hæstorp Andersen i spissen, som tok initiativ til å holde tirsdagens markering.

– Vi bor i en fantastisk by som mange drømmer om å bo i. Vi vil for fader ikke akseptere at det blir skutt i våre gater, sier Andersen.

– Barn skal være udødelige, sier hun og takker dem som grep inn:

– Det kunne ha vært mye verre. Vi skylder politiet og redningsmannskap en stor takk. Den grusomme skytingen gir ingen mening.

Siktet for drap

Videoer har vist hvordan gjerningsmannen gikk løs med skytevåpen på senteret, som er det største i Skandinavia. Totalt ti personer ble skutt. De skadede er tirsdag utenfor livsfare.

Øyenvitner har tidligere beskrevet de 13 dramatiske minuttene preget av flukt og panikk, hvor flere personer gjemte seg i butikker, bakrom og restauranter mens skuddene falt flere steder på kjøpesenteret.

– Nede fra etasjen under veltet det opp med mennesker som flyktet fra skuddene. De veltet inn i butikker for å komme seg vekk, fortalte et vitne til danske TV 2.

En 22 år-gammel mann er siktet for tre drap og syv drapsforsøk. Det er uklart hvordan han stiller seg til siktelsen. Mandag ble han varetektsfengslet i 24 dager på lukket psykiatrisk avdeling. Hans psykiske tilstand skal vurderes.