FLAMMER: Flammer sett nær Dnieper-elven i Kyiv, Ukraina etter angrep fra Russland.

Derfor er det krig nå

Konflikten har vart i mange år. Den siste tiden har situasjonen eskalert. Slik gikk krisen over i full krig.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

De siste ukene har det pågått diplomatisk virksomhet i forsøk på å komme frem til en løsning som skulle hindre en russisk invasjon av Ukraina.

Dette har mislyktes – og Russland invaderer nå Ukraina. Landet angripes fra flere fronter.

Den siste uken har situasjonen eskalert betydelig.

Konflikten mellom Russland og Ukraina dreier seg om landområder, makt og sikkerhetspolitikk – men også om historie, identitet og folkerett.

Betent i mange år

Russland og Ukraina var tidligere del av Sovjetunionen, som i 1991 ble oppløst.

Siden da har det vært indre spenninger i Ukraina om den utenriks- og sikkerhetspolitiske orienteringen. På den ene siden står de som ønsker å bli med i EU og Nato. På den andre de som ønsker å beholde tilknytningen til Russland, skriver Store Norske Leksikon.

Sørøst-Ukraina var preget av en høy andel etniske russere.

I februar 2014 ble den russiskstøttede presidenten Viktor Janukovitsj tvunget til å gå av under den såkalte Maidan-revolusjonen. Det skjedde etter at han besluttet å ikke undertegne en assosieringsavtale med EU.

Se videoen under: VG i Kyiv

Dette ønsker Putin

Siden Russland annekterte Krim-halvøyen, som tilhørte Ukraina, senere i 2014, og russiskstøttede separatiststyrker samme år tok kontroll over regionene Donetsk og Luhansk (kjent som Donbass), har konflikten mellom de to landene vært betent.

Grunnen til at Ukraina søker seg mot Vesten er annekteringen av Krim og støtten Russland har gitt til separatistene i Donbass.

Ukraina mener Russland bevisst forsøker å destabilisere landet.

– Putin vil ha kontroll på Ukraina, og vil stoppe tilknytningen til Nato og Vesten, sier Russland-ekspert og forsker ved NUPI Jakub M. Godzimirski.

TALER: Her taler president Vladimir Putin til folket torsdag.

Den russiske presidenten Vladimir Putin ønsker å hindre at Ukraina knytter seg tettere til Vesten.

– Om Ukraina klarer å utvikle seg mer demokratisk kan det utgjøre en trussel for regimet i Russland. Hoveddrivkraften til Putin er at han vil gjøre det vanskelig for Ukraina å utrette reformer fordi det går ut over hans egen legitimitet, sier Godzimirski.

Info Hva er Russlands krav? Russlands viktigste krav er at Ukraina og Georgia ikke får bli medlem av Nato, noe begge land har jobbet mot i ti år.

Russland krever også at Nato trapper ned sin tilstedeværelse i medlemsland i Øst-Europa, som Polen og de baltiske landede.

Nato fastholder at Ukraina og Georgia selv skal få velge hvem de vil alliere seg med, den såkalte «åpen dør»-politikken.

I stedet for å trekke Nato-styrker ut av i medlemsland i Øst-Europa, har Nato lovet at tilstedeværelsen blir styrket.

Ukraina vil ikke få militær støtte fra Nato dersom Russland invaderer. Men flere Nato-land har støttet Ukraina med militærutstyr. Vis mer

Han legger til at argument fra Putin om «nasjonal sikkerhet» kun er påskudd for å gripe inn militært.

Et av kravene Putin har stilt er at Ukraina ikke skal bli medlem av Nato.

At Ukraina ikke er medlemmer er grunnen til at Nato ikke gir militær støtte i landet når Russland nå invaderer.

Avtaler brutt

«Minsk II»-avtalen fra 2015 skulle gjøre slutt på krigen i Donbass-regionen. Avtalen omhandler blant annet enighet om våpenhvile, men den har blitt omtalt som ufordelaktig for den ukrainske parten.

Avtalen har blitt brutt flere ganger. Det har blant annet ikke blitt satt i verk noen reform som gir områdene i Øst-Ukraina særstatus, og det har ikke blitt avholdt frie valg i de separatistkontrollerte folkerepublikkene.

Info Nøkkelproblemet i Minsk II Et problem med Minsk-avtalen er at ordet «Russland» ikke er nevnt i avtalen. Russlands rolle i konflikten er dermed hverken omtalt eller anerkjent.

Russland har derfor kunnet forklare nærværet i Ukraina med at de bare er en observatør, og at Ukraina og opprørerne må komme til enighet.

Det upresise språket har også ført til at Russland og Ukraina tolker avtalen ulikt. Vis mer

Tirsdag beordret Putin styrker inn i Donbas-regionen. Disse ble omtalt som fredsbevarende styrker – men eksperter VG har snakket med avviser at dette har noe med fredsbevaring å gjøre.

Tidligere hadde presidenten anerkjent fylkene Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina som selvstendige stater og han har snakket om regionen som Russisk. De to fylkene var en viktig del av tidligere Sovjetunionen.

Forskere VG snakket med mente anerkjennelsen var et brudd på folkeretten.

Da Putin sendte styrker inn i Donbas-regionene mente forskere at Minsk-avtalen var så godt som død.

Falskt inntrykk av trussel

Den siste tiden har Russland hevdet gjentatte ganger at Ukraina har gjennomført angrep i de to regionene, noe Ukraina selv nekter for.

I sin siste tale som kom natt til torsdag sa Putin at «omstendighetene krever handling fra oss». Han hevder også at befolkningen i Donbas har spurt om hjelp fra Russland. Det er slik han nå legitimerer invasjonen.

Eksperter mener han har prøvd å skape et falskt inntrykk av at det foreligger en trussel fra ukrainsk side.

Info 5 grunner til at det er krig nå Ukrainas forhold til Russland: Forholdet mellom Ukraina og Russland har vært betent siden Sovjetunionen ble oppløst. Dette toppet seg under Maidan-revolusjonen da den russiskstøttede presidenten Viktor Janukovitsj gikk av. Uenighet med Nato: Forsvarsalliansen har holdt døren åpen for Ukrainas medlemskap siden 2008, men de har enda ikke søkt. Putin har uttrykt stor motstand mot at de blir medlemmer. I desember kom Putin med nye krav til Nato der han krever at forsvarsalliansen trapper ned sin tilstedeværelse i medlemsland i Øst-Europa. Nato har på sin side styrket tilstedeværelsen. Flere Nato-land har støttet Ukraina med militærutstyr. Anerkjennelsen av fylkene Donetsk og Luhansk: Fylkene i Øst-Ukraina ble av Putin anerkjent som selvstendige stater denne uken. Det gjorde at han kunne gå inn med sine styrker i regionen. Interne spenninger i Ukraina: Prorussiske krefter i Ukraina gir Russland påskudd for å angripe militært ved å si at de trenger hjelp. Putins ønske: Putin ønsker kontroll over Ukraina og frykter at et mer vestlig Ukraina vil utgjøre en trussel for regimet i Russland. Vis mer

