TREFF: Russlands president Vladimir Putin sammen med afrikanske ledere under Russland- Afrika-toppmøtet i Sotsji i 2019.

Derfor fordømmer de ikke Putin

Når flere afrikanske land nekter å fordømme Putins krig i Ukraina, følger det en viss historisk logikk, mener Afrika-forsker Andrew Tchie.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Da FNs hovedforsamling stemte over hvorvidt man skulle gi Russland skylden for den humanitære krisen i Ukraina, var det et betydelig antall afrikanske land som avsto fra å stemme.

Mens vedtaket, tatt i mars, fikk støtte fra 140 land, var det 5 land som stemte nei, og 38 land avsto fra å stemme.

Blant de som avsto var Kina og 17 afrikanske land.

Sør-Afrika, Burundi, Senegal, Sør- Sudan, Uganda, Mali og Mosambik er blant disse.

Forklaringen finner vi i stor grad i nær fortid, sier seniorforsker i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi), Andrew Tchie, til VG.

– Mange av landene i kontinentet har koblinger til Russland historisk, særlig med tanke på at Russland støttet dem i sine kamper for uavhengighet. Klassiske eksempel her er Zimbabwe og Sør- Afrika, sier forskeren.

Sør-Afrika er ett av seks land i det sørlige Afrika der frigjøringsbevegelsen har koblinger til den tidligere Sovjetunionen. Alle disse seks landene avsto fra å stemme, påpeker analytiker Aanu Adeoye ved Chatham House til franske RFI.

Russiske leiesoldater

Det russiske nærværet i Afrika har eksplodert etter at Russland først gikk inn i Ukraina i 2014.

Russiske leiesoldater er til stede i over 20 afrikanske land, ifølge Russlandkjenneren Jakob Hedenskog.

– Russland vil utfordre USA og Vesten på ulike arenaer. Det spiller ingen rolle om det er i Ukraina og Europa, Syria og Midtøsten, eller i Afrika, sier Hedenskog til nyhetsbyrået TT.

Mali er et av de afrikanske landene der Russland nå posisjonerer seg.

Leiesoldater fra den paramilitære, russiske Wagner-gruppen skal angivelig nå jobbe sammen med maliske styrker, skriver blant annet Bistandsaktuelt. Wagner-gruppen har tette bånd til Putin-regimet, sier forsker Hedenskog til NTB.

Russiske leiesoldater skal ha vært med da 300 sivile menn ble drept i den maliske byen Moura i slutten av mars, skriver Human Rights Watch.

RUSSLAND I MALI: Russiske militære tilstede i Mali, skal dette bildet vise, som offentliggjort av det franske forsvaret.

Avsto også fra Krim-avstemning

Kun tre dager etter invasjonen utstedte Den afrikanske union en uttalelse der de fordømte Russlands angrep på Ukraina i sterke ordelag og krevde øyeblikkelig våpenhvile.

Men kort tid etter modifiserte Sør-Afrikas utenriksdepartement dette med å si at FN-resolusjonen ikke « skaper et miljø som er produktivt for diplomati».

Også da Russland annekterte Krim-halvøya avsto Sør-Afrika fra å stemme i FN.

Russland og Sør-Afrika er en del av et fellesskap i den såkalte BRICS-gruppen av fem land med raskt voksende økonomi, sammen med India, Kina og Brasil.

Sistnevnte var det eneste landet i BRICS-gruppen som stemte for å fordømme Russlands krigføring.

Mange sørafrikanere kjenner på en historisk takknemlighet overfor russerne, sier Nupi-forskeren.

– Da ANC ville få slutt på apartheid i Sør-Afrika vendte de seg til Storbritannia, men opplevde at britene snudde ryggen til dem. Russland, derimot, sto klare til å hjelpe til, både med våpen og militær trening. Dessuten hadde Russland ikke den belastende bakgrunnen som kolonimakt, sier Tchie til VG.

At Russland har avtaler med flere land i Afrika der de utveksler russisk militær trening og våpen mot afrikanske naturressurser som gull, er heller ikke ubetydelig, mener Nupi-forskeren.

«TAKK, WAGNER»: Demonstranter i Mali holder et banner der de takker den russiske paramilitære gruppen.

Kjøper ikke Vestens løsninger

Et viktig poeng for Sør-Afrika er at landet ikke ønsker å bli presset av Vestens måte å se Russland og verden på, forklarer Nupi-forskeren til VG. Flere land på kontinentet føler de tidligere har blitt behandlet bare som brikker i et spill mellom Vesten og Russland eller andre stormakter.

– At for eksempel Sør- Afrika ikke vil ta Vestens parti mot Russland, betyr ikke at de støtter krigen. De ønsker å roe situasjonen og kjøper ikke nødvendigvis den vestlige tilnærmingen med å supplere våpen som en løsning på konflikten.

De afrikanske landene som avstår fra å ta parti her, vil unngå å bli satt i midten av en konflikt mellom Vesten og Russland, forklarer Tchie til VG.

– Det er viktig å huske på at det var ikke «ja» mot «nei « i avstemningen om å fordømme- det var «ja» og de som avsto fra å stemme.