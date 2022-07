DREPT: Laurie Houts ble funnet drept i 1992. Forrige lørdag ble en mann pågrepet for drapet.

Tek-direktør pågrepet for 30 år gammelt sjalusidrap

For tredje gang er tek-direktøren John Kevin Woodward (58) pågrepet for drapet på Laurie Houts. Men denne gangen har politiet fått på plass en viktig brikke.

5. september 1992 dro den 25 år gamle programvareutvikleren Laurie Houts fra arbeidsplassen Adobe Systems i Mountain View i California.

Hun ble senere funnet kvalt og drept i sin egen bil på en avfallsplass omkring 1,5 kilometer unna arbeidsplassen.

Tauet som ble brukt i kvelningen strammet fortsatt rundt halsen. På innsiden av bilens frontrute kunne man tydelig se fotavtrykkene hennes, noe statsadvokat Jeff Rosen omtaler som «et tydelig tegn på kampen» som foregikk før hun ble drept.

Politiet fant Houts’ lommebok like ved åstedet og utelukket raskt at det dreide seg om et ran.

Mistenkte kjærestens romkamerat

Politiets etterforskning konsentrerte seg raskt om John Kevin Woodward, som i 1992 bodde sammen med Houts kjæreste.

Woodward skal ha vært åpenlyst sjalu på Houts etter å ha utviklet følelser for romkameraten sin, skriver statsadvokaten i en pressemelding.

Han hadde heller ikke alibi for drapstidspunktet.

Romkameraten spurte Woodward direkte om han hadde drept Houts, mens politiet hørte på samtalen. I stedet for å svare på spørsmålet, spurte Woodward hva politiet visste.

Woodward ble pågrepet for drapet i 1992.

Ikke nok bevis

Woodwards fingeravtrykk ble funnet på på utsiden av bilen. Men etterforskerne slet med å knytte ham til drapsvåpenet, eller innsiden av bilen.

Likevel ble han stilt for retten i 1995. Ifølge statsadvokaten klarte ikke juryen å treffe beslutning med flertall, en såkalt «hung jury».

Året etter ble Woodward på nytt stilt for retten. Denne gangen kastet dommeren saken etter juryen igjen ikke klarte å bli enige i skyldspørsmålet.

Etter den andre rettssaken flyttet Woodward til Nederland.

Ifølge den nederlandske avisen De Telegraaf var nå 58 år gamle Woodward bosatt i Utrecht i Nederland. Her var han president og direktør i teselskapet ReadyTech, som hyres inn av selskaper for å trene ansatte virtuelt.

Nye DNA-bevis

I 2020 gjenåpnet cold case-gruppen Houts-drapet og sendte bevis i saken til Santa Clara County Crime Lab for nye undersøkelser.

The New York Times skriver at laboratoriet brukte ny teknologi for å undersøke DNA-prøver tauet som ble brukt i drapet. Undersøkelsene kunne slå fast at DNA-prøvene stammet fra Woodwards hudceller.

Fibre fra Woodwards bukse ble også matchet med fibre på tauet.

Politiet klarte også å matche flere av de 80 fingeravtrykkene fra innsiden av bilen med Woodwards fingeravtrykk etter nye undersøkelser.

Lørdag reiste Woodward fra Amsterdam til New York, der han umiddelbart ble pågrepet på flyplassen og igjen siktet for drapet på Houts. Han skal nå flyttes til California.

Ifølge statsadvokaten kan Woodward få livstid i fengsel, dersom han blir dømt.

– Vet det blir tøft

– Hun har vært borte i 30 år, og nå savner vi henne på nytt, sier Houts yngre søster Cindy etter pågripelsen, ifølge The New York Times.

Hennes første reaksjon var «Yes!», før hun innså at hun ikke ville få søsteren tilbake, forteller hun.

– Vi har vært gjennom to rettssaker, så vi vet det blir tøft å gå gjennom en ny rettssak. Vi håper utfallet blir bra denne gangen, sier hun.

Woodwards forsvarer Todd D. Greenberg, sier at klienten nekter skyld.

ReadyTech, selskapet der Woodward er direktør, sier i en uttalelse av pågripelsen kom som et sjokk.

– Vi har dyp sympati for familiene involvert, sier selskapet ifølge New York Times.