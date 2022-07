KRIGFØRING: Ukrainske soldater legger ned miner på en landevei i Donetsk-regionen i juni.

Anklager hverandre for krigsforbrytelser

Tortur, tvangsdeportasjoner og umenneskelig behandling av sivile. Russland og Ukraina anklager hverandre for alvorlige krigsforbrytelser.

Publisert: Nå nettopp

En fersk analyse fra det amerikanske National Intelligence Service viser at Russland har tatt i bruk flere såkalte «filtreringssentre» i Ukraina og Russland, skriver The New York Times.

Hensikten med sentrene, lokalisert øst i Ukraina og vest i Russland, er å anholde og deportere tusenvis av ukrainerne, ifølge analysen som avisen omtaler.

Filtreringsprosessen inkluderer midlertidig anholdelse, datainnsamling, avhør, og i noen tilfeller misbruk av de anholdte, siterer avisen.

– De som ikke identifiseres som trusler kan bli utstedt dokumentasjon og tillatelse til å bli i russisk-okkuperte områder i Ukraina, eller i noen tilfeller bli tvangsdeportert til Russland. De som er ikke-troende, men fortsatt motstandere av Russisk okkupasjon, kan bli tvangsdeportert og utsatt for ytterligere kontroller, skal det stå i analysen.

«Personene som blir funnet mest truende under filtreringsprosessen, spesielt dem med koblinger til militæret eller sikkerhetstjenester, blir trolig holdt i fengsler øst i Ukraina og Russland, selv om lite er kjent om deres skjebner», heter det videre.

Tvangsdeporteringer til okkupantens hjemland eller andre land, er ulovlig i henhold til Genèvekonvensjonene.

VG har tidligere snakket med Anna (24) som havnet i et «filtreringssenter» i landsbyen Bezimenne, der hun sier hun ble nakenvisitert og ransaket etter rømningen fra Azovstal-stålverket i Mariupol.

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) har også publisert en rapport hvor det slås alarm om russisk mishandling av ukrainere ved slike sentre.

– Det foreligger rapporter som tyder på at mennesker blir utsatt for harde forhør og nedverdigende kroppsvisitasjon på slike sentre, heter det i rapporten.

Anklager hverandre

Ifølge Human Rights Watch (HRW) står russiske styrker bak tortur og forsvinninger i okkuperte områder sør i Ukraina.

Det hevdet den internasjonale menneskerettighetsorganisasjonen i en uttalelse sist fredag.

Ukraina gjennomfører også sine egne etterforskninger av krigsforbrytelser. Angivelig skal russiske styrker ha begått 21.000 krigsforbrytelser siden krigens start, ifølge ukrainske myndigheter.

I begynnelsen av juli var seks russiske soldater dømt i ukrainske rettssaler, skriver The New York Times. Samtidig skal over 20.000 saker om tortur, voldtekt, henrettelser og deportasjoner, være under etterforskning, skriver de videre.

Russland avviser alle anklager.

ALLIANSER: Tirsdag i forrige uke var Russlands president Vladimir Putin på besøk i Iran. Landet beskriver Russland som sin «mest strategiske partner».

Mandag besøker Tysklands innenriks- og sosialministre Ukraina for samtaler om blant annet krigsforbrytelser.

Samme dag er det også klart at Russland har siktet 92 ukrainske soldater for forbrytelser mot menneskeheten, ifølge Aleksandr Bastrykin, leder for Russlands etterforsknings­komité. I tillegg er ytterligere 96 personer ettersøkt. Det skriver BBC.

Den britiske kringkasteren har ikke vært i stand til å bekrefte påstandene fra Bastrykin.

– En avgrunn av frykt og vill lovløshet

Ifølge HRW har krigsfanger blitt utsatt for tortur utført av russiske styrker. Organisasjonen baserer sine funn på samtaler med 71 personer fra Kherson, Melitopol, Berdjansk, Sakdovsk og ti andre byer i regionene Kherson og Zaporizjzja.

– Russiske styrker har omgjort de okkuperte områdene sør i Ukraina til en avgrunn av frykt og vill lovløshet, sier ukrainske Julia Gorbunova, en av HRWs seniorforskere.

– Tortur, umenneskelig behandling, så vel som pågripelser uten lov og dom og ulovlig innesperring av sivile er blant de tilsynelatende krigsforbrytelsene vi har dokumentert, sier hun.

Tidligere har Ukraina sagt at de har avdekket massegraver i Butsja, Borodianka og andre landsbyer i nærheten av hovedstaden Kyiv, som en stund var okkupert av russiske styrker.

Mulige krigsforbrytelser har blitt diskutert fra flere hold siden krigens start. Det er blant annet startet etterforskninger fra 14 europeiske land.

Karim Khan, sjefetterforsker i Den internasjonale straffedomstolen (ICC), besøkte Butsja i mars. I den forbindelse kalte han Ukraina «et åsted for krigsforbrytelser».

Internasjonal fordømmelse etter rakettangrep

Særlig angrepet mot den ukrainske storbyen Vinnytsia 14. juli vakte fordømmelse internasjonalt. Minst 23 personer, deriblant tre barn, ble drept i det russiske angrepet som rammet byen på høylys dag.

Samme dag ble det arrangert en stor konferanse i Haag hvor representanter fra over 40 land var samlet for å diskutere nettopp mulige krigsforbrytelser begått i Ukraina.

SERHIIVKA: Brannmenn rydder etter et russisk luftangrep, lørdag. Bildet er tatt rundt 50 kilometer sørvest for Odesa.

Senest lørdag traff russiske raketter havnebyen Odesa, som er viktig for landets korneksport. Dette til tross for at landene dagen i forveien ble enige om en avtale for korneksport.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har beskrevet angrepet som barbarisk, og skal ha sagt at angrepet viser at Moskva ikke kan stoles på når det kommer til en avtale».

Kreml sier at angrepet kun var rettet mot militær infrastruktur, og at det ikke kommer til å påvirke kornavtalen. Dette skriver nyhetsbyrået Reuters.

INGEN TILLIT: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj beskriver angrepet mot Odesa som barbarisk.

Både FN og EU reagerte sterkt på angrepet mot Vinnytsia.

– Denne grusomme handlingen i Vinnytsia er den siste i en lag rekke brutale angrep mot sivile og sivil infrastruktur, sa EUs utenrikssjef Josep Borrell og EU-kommissær for krisehåndtering Janez Lenarcic i en uttalelse.

VINNYTSIA: En barnevogn ligger i veien etter et missilangrep den 14. juli.

– Det kan ikke være straffrihet for lovbrudd og forbrytelser begått av de russiske styrkene og deres politiske ledere.

Ifølge det russiske forsvarsdepartementet var målet en kontorbygning i Vinnytsia, hvor ukrainske militære angivelig hadde et møte med «representanter for utenlandske våpenhandlere». Moskva hevdet dermed at angrepet eliminerte møtedeltagerne.

Ifølge New York Times kunne ikke denne påstanden verifiseres.

Russland fastholder at deres styrker bare angriper militære mål.