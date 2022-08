Putin: Det er ingen vinnere i en atomkrig, derfor burde det aldri utløses

Vladimir Putin og Joe Biden kommer med atomvåpen-uttalelser samme dag. FN-sjefen advarer mot kjernefysisk utslettelse.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Russlands president Vladimir Putin uttaler seg mandag om atomkrig ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti.

– Det er ingen vinnere i en atomkrig, derfor burde det aldri utløses, sier han ifølge RIA.

Ifølge nyhetsbyrået har Putin utstedt uttalelsen i forbindelse med avholdelsen av en konferanse i regi av ikkespredningsavtalen (NPT-avtalen) i New York i august.

– Som en stat som er part i ikkespredningsavtalen, følger Russland konsekvent traktatens bokstav og ånd. Våre forpliktelser i henhold til bilaterale avtaler med USA om reduksjon og begrensning av relevante våpen, er også fullt ut oppfylt. Vi går ut fra premisset om at det ikke kan være vinnere i en atomkrig, og den må aldri forlates, og vi står for lik og udelelig sikkerhet for alle medlemmer av verdenssamfunnet, sier Putin i uttalelsen.

Putin uttaler også at Russland mener at land som oppfyller ikkespredningsavtalen bør få tilgang til teknologi for fredelig kjernekraft.

– Vi er overbevist om at alle land som oppfyller kravene i ikkespredningsavtalen, bør ha rett til å få tilgang til fredelig kjernekraft uten tilleggsbetingelser. Vi er klare til å dele vår erfaring innen kjernekraft med partnere.

Biden: Vil forhandle

New Start-avtalen er en nedrustningsavtale inngått mellom USA og Russland som utløper i 2026. Biden advarte i likhet med Putin mot konsekvensene av en atomkrig i en uttalelse samme dag.

– Min administrasjon er klar til å raskt forhandle frem et nytt rammeverk for våpenkontroll for å erstatte New Start når den utløper i 2026. Men forhandling krever en villig partner som opererer i god tro. Og Russlands brutale og uprovoserte aggresjon i Ukraina har knust freden i Europa og utgjør et angrep på grunnleggende prinsipper i internasjonal orden, heter det fra Biden i en uttalelse fra Det hvite hus.

I februar hevet Russland atomvåpenberedskapen. Putin beordret forsvarsminister Sergej Sjojgu og sjefen for generalstaben til å sette atomvåpen-styrkene i det som kalles «kampberedskap».

USA fordømte Russlands atomvåpenberedskap.

FN advarer

FNs generalsekretær António Guterres advarer mot at verden nå kun er en feilberegning unna kjernefysisk utslettelse. Ifølge Guterres er trusselen om atomkrig nå like reell som på høyden av den kalde krigen.

– Vi har vært særdeles heldige til nå. Men hell er ingen strategi. Det beskytter heller ikke mot geopolitiske spenninger som kan koke over og resultere i atomkrig, sa Guterres da han mandag åpnet konferansen.