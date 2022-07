STORE SKADER: Tusenvis av mennesker har blitt evakuerte i Sør-Europa på grunn av skogbrannene som forverres av ekstremtemperaturene.

Hetebølgen: Dette er status nå

De varme temperaturene har gitt seg her i Norge, men nå står Sørøst-Europa for tur.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

I Europa merker man fortsatt skyhøye temperaturer og skogbranner forårsaket av ekstrem tørke.

– Hetebølgen i Vest-Europa vil fortsette i hvert fall til midten av neste uke, sier Bob Stefanski i Verdens Meteorologiorganisasjon i en pressemelding.

Den ekstreme varmen har fått tragiske konsekvenser flere steder i Europa.

Det har aldri vært så varmt i Storbritannia som det var denne uken. Tirsdag ble det målt temperaturer helt opp til 40,2 grader.

I Portugal har over 1000 personer mistet livet som følge av den pågående hetebølgen. I tillegg har varmen ført til flere store skogbranner i det sørlige Europa.

Hetebølgen beveger seg østover

Gjennom denne uken har hetebølgen skylt over Vest-Europa, og nå står altså Sørøst-Europa for tur.

Store deler av Balkanhalvøya opplever ekstremvarmen denne helgen. Mange av landene har utstedt røde farevarsler på ekstreme temperaturer, ifølge meteoalarm.org.

Blant annet er det i hele Serbia forventet en gjennomsnittstemperatur på over 38 grader ut helgen.

– Vi kan forvente et hopp i temperaturen over helgen og over 35 grader i begynnelsen av neste uke, sier Goran Mihajlovic, meteorolog i Serbias Hydrometeorologisk Institutt til statskanalen RTS.rs.

VARMEN HAR NÅDD SØRØST-EUROPA: Mann kjøler ned hunden sin i en fontene ved Zrinjevac Park i Zagreb, Kroatia.

I Norge har imidlertid temperaturen stabilisert seg.

– Selv om vi har hatt noen varme dager, så har vi på ingen måte hatt en hetebølge her i Norge, sier Elin Tronvoll, vakthavende meteorolog ved værvarslingen i Oslo.

Fremover vil temperaturen holde seg relativt stabil her i Norge.

– Temperaturen vil gå litt opp ned, men ingen store svingninger. Neste uke vil vi få en kjølig start på uken, så vil det etter hvert bli litt varmere utover uken, forteller Tronvoll.

Den nye normalen

Verdens Meteorologiorganisasjon mener vi vil se flere og flere hetebølger i tiårene som kommer.

– I fremtiden vil slike hetebølger være normale. Vi kommer til å se enda tydeligere ekstremer. Vi har pumpet så mye karbondioksid i atmosfæren at den negative trenden kommer til å fortsette i flere tiår. Vi har ikke klart å redusere våre utslipp globalt, sier Petteri Talaas, generalsekretær i Verdens Meteorologiorganisasjon.

– Den beste løsningen på dette vil, igjen, å være veldig ambisiøs i hvordan vi håndterer denne globale oppvarmingen, sier Talaas.