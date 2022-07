RUSSLAND VIL UT: Etter 2024 vil ikke lengre Russland være med på det over 20 år gamle prosjektet om Den internasjonale romstasjonen.

Russland vil forlate Den internasjonale romstasjonen – og satse på sin egen

Russland varsler at de vil forlate Den internasjonale romstasjonen (ISS) etter 2024. De vil heller danne en egen russisk romstasjon.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Beslutningen om å forlate stasjonen etter 2024 har blitt tatt, sa Russlands nye sjef for landets romorganisasjon Roskomos, Jurij Borisov, under et møte med president Vladimir Putin tirsdag.

Kreml har offentliggjort kommentarer fra møtet på sine nettsider.

Borisov bekrefter dermed tidligere uttalelser fra russiske tjenestemenn om at landet vil forlate Den internasjonale romstasjonen.

STEILE FRONTER: På dette bildet poserer de russiske kosmonautene Oleg Artemyev, Denis Matveyev og Sergei Korsakov med flaggene til Luhansk og Donetsk på Den internasjonale romstasjonen.

Viste tydelig standpunkt

4. juli poserte tre russiske kosmonauter om bord på Den internasjonale romstasjonen med flaggene til Luhansk og Donetsk, som er områder okkupert av russiske styrker.

I februar ble de samme kosmonautene sett i gule uniformer for å vise støtte til Ukraina, skrev The Guiardian da bildet ble offentliggjort.

Den amerikanske astronauten Mark Vande Hei ble stemningen mellom de russiske og amerikanske romfarerne på stasjonen som god, til tross for invasjonen.

Ny russisk romstasjon

Prosjektet skulle etter planen avsluttes etter 2024, men tidligere i år la NASA frem oppdaterte planer der de informerte om at stasjonen trygt kan brukes ut 2030.

Men det blir uten Russland, ifølge Borisov. De vil heller fokusere på å bygge sin egen romstasjon.

– Jeg tror at vi på dette tidspunktet har begynt å danne den russiske romstasjonen, sa han under møtet med Putin, hvorpå presidenten responderte med å si «bra».

Borisov påpekte at Russland ville innfri alle forpliktelser til sine partnere før den tid.

Da nyhetsbyrået Reuters spurte en talsperson i Roskomos om å spesifisere disse planene, henviste hun tilbake til Borisovs uttalelser. Hun ville ikke bekrefte uttalelsene representerer byråets offisielle standpunkt.

PLANLEGGER EGEN STASJON: Jurij Borisov og Vladimir Putin diskuterte tirsdag planene for Russlands fremtidige planer for verdensrommet.

«Siste» samarbeid

Til Reuters sier romstasjonens direktør i NASA, Robyn Gatens, at de ikke offisielt har blitt informert om Russlands planer om å trekke seg.

Hun sier at de absolutt ikke ønsker å stanse samarbeidet med Russland, ifølge AFP.

Første del av Den internasjonale romstasjonen ble sendt til verdensrommet i 1998 og har siden 2002 vært permanent bemannet. Den drives av fem partnerland: USA (NASA), Japan (JAXA), Canada, (CSA), Russland (Roskomos) og Europa (ESA).

Stasjonen er om lag like stor som en fotballbane og består av to hoveddeler, den ene drives av Russland og den andre drives av USA sammen med de andre landene.

Samarbeidet om stasjonen er en av få som gjenstår mellom USA og Russland etter invasjonen av Ukraina 24. februar.

Foreløpig er det usikkert om romstasjonen kan drives uten Russland.

Les også: Gjenopptok fellesflyginger til ISS etter invasjonen

ANDRE TIDER: Den amerikanske astronauten Terrence Wilcutt (til høyre) og den russiske astronauten Anatoly Solovyev klemmer etter å ha åpnet lukene mellom romfergen Endeavour og den russiske romstasjonen Mir lørdag 24. januar 1998.

I forrige måned åpnet Dmitrij Rogozin, Jurij Borisovs forgjenger, for å forhandle videre om samarbeidet på Den internasjonale romstasjonen, men kun dersom USA opphever sanksjonene mot russisk romindustri.

Astronaut på stasjonen: Ingenting endret

Den amerikanske NASA-astronauten, Kjell Lindgren, er også om bord på den internasjonale romstasjonen.

Ifølge New York Times sa han under en videokonferanse at ingenting hadde endret seg der etter at Russlands nye posisjon ble kjent.

– Dette er helt ferske nyheter, og vi har ikke hørt noe offisielt. Selvfølgelig er vi trent til å utføre et oppdrag her oppe, og det oppdraget krever hele mannskapet, sa han ifølge avisen.