VATN: Tilsette på hovudflyplassen i Nederland kjempar mot varmen for å halde flya i lufta.

Sprayar rullebana for å unngå smelting

Den travle internasjonale flyplassen Schiphol i Amsterdam må spraye rullebanene for å unngå at dei blir for mjuke for fly som skal lande og ta av.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Hetebølgja i Europa går hardt ut over flyplassdrifta. Måndag og tysdag vart ei rekkje flyplassar i Storbritannia stengd på grunn av asfalt som var for blaut. Landet har erklært nasjonal krise på grunn av den ekstreme varmen.

Også i Nederland er det varmt.

På flyplassen Schiphol tek dei no i bruk traktorar med vasstankar for å kjøle ned rullebanene, skriv avisa De Telegraaf.

– Vi overvaker temperaturen nøye på slike dagar. Fokuset er spesielt på stadar der flya må gjere skarpe svingar, forklarar ein talsperson til avisa.

Varmen skapar fleire problem

Det er ikkje berre rullebanene som slit når det vert varmare, også for flya er det vanskelegare å ta av når varmegradene stig.

Varme skapar tynnare luft, som betyr at flyet treng meir kraft for å ta av. Det betyr at det må meir drivstoff til, samt høgare bakkehastigheit og lengre rullebane.

Per no er tiltaka på Schiphol tilstrekkelege for å halde trafikken i gang i det varme vêret. Likevel kan det føre til forseinkingar.

Tysdag reiste rundt 55.000 passasjerar frå flyplassen. Det var sett ut telt utanfor inngangen, fordi det ikkje var nok personell til å ta seg av passasjertilstrøyminga. Tilsette delte ut vatn og is til ventande, skriv Telegraaf.

På Twitter klaga reisande på dårleg klimaanlegg inne på flyplassen.

– Vi gjer vårt beste for å kontrollere temperaturen i terminalen ved å blåse inn kald luft og halde persienner og dører lukka så mykje som mogeleg. Men akkurat som ute, vil det også bli ein varm dag inne, seier talspersonen til avisa.