To selvmordsbombere og en væpnet mann gikk til angrep mot en av hovedinngangene til den internasjonale flyplassen i Kabul og et hotell like ved, bare timer etter at vestlig etterretning advarte mot en overhengende terrortrussel mot den pågående evakueringsprosessen fra flyplassen. Barn var blant de drepte.

CNN skriver at mer enn 90 afghanere er blitt drept i angrepet. De siterer det de kaller «afghanske helsemyndigheter». Minst 150 er skadet, ifølge afghanske helsemyndigheter.

Amerikanske myndigheter bekrefter at 13 amerikanske ansatte er drept, mens 15 er skadet.

Alle de norske som er stasjonert på flyplassen i Kabul, er gjort rede for. «Vi har ikke kontroll på de som eventuelt er på utsiden», sa oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til VG tidligere torsdag.

En talsmann for Taliban sier til Reuters at minst 28 av de drepte etter terroraksjonene var Taliban-medlemmer.

Ekstremistgruppa IS har tatt på seg ansvaret for angrepet. En undergruppe av IS, kalt IS-K, utførte angrepet, og har i sin påstand om ansvar sagt at det var målrettet mot amerikanske militære og deres afghanske allierte.

USAs president Joe Biden sier de ikke vil la seg skremme og stoppe evakueringene. «Til dere som utført dette angrepet og andre som ønsker å skade Amerika: Vi vil ikke tilgi, vi vil ikke glemme, vi vil finne dere og sørge for at dere betaler», sier Biden.