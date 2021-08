Fødte på evakueringsfly – 10.000 meter over bakken

Siste britiske evakueringsfly fikk med seg nyfødt baby på vei til Birmingham.

Av Amna Iqbal

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Lørdag kveld fødte afghanske Soman Noori (26) på flyet på vei fra Dubai til den britiske byen Birmingham, etter at hun og familien hadde evakuert fra Afghanistan. Det melder det tyrkiske flyselskapet Turkish Airlines, ifølge BBC.

Etter at Taliban tok over makten i landet 15. august har flere afghanske borgere forsøk å flykte fra landet på grunn av frykt.

Noori flyktet med sin mann Taj Moh Hammat (30) og deres to andre barn.

Allerede har 14.543 afghanere blitt evakuert av britiske myndigheter fra Kabul, melder BBC. Det britiske forsvaret melder også at det siste britiske evakueringsflyet forlot Kabul lørdag ettermiddag.

forrige



fullskjerm neste NYFØDT: Soman Noori (26) med datteren Havva på vei til Brimingham. 1 av 3 Foto: Turkish Airlines

Fødte uten legehjelp

Den afghanske kvinnen måtte føde 10.000 meter over bakken med hjelp fra kabinpersonalet, da det ikke var noen leger om bord på flyet.

Flyselskapet melder at både mor og datter har det fint. Den lille jenta ble gitt navnet Havva, skriver BBC.

Assisterende bildesjef i den britiske avisen Daily Mirror har delt et bilde av kabinpersonalet ved Turkish Airlines og den nyfødte babyen på Twitter:

Ikke den første

VG har tidligere skrevet om en annen afghansk kvinne som fødte ei jente på vei fra Kabul. Hun fødte på et amerikansk evakueringsfly som var på vei til flybasen Ramstein i Tyskland 22. august.

Det amerikanske luftforsvaret delte om hendelsen på Twitter. Hun fødte i flyets lasterom og ble møtt av medisinsk personell da hun landet.

Etter at Taliban tok over makten i Afghanistan har Tyskland tatt imot over 4000 afghanske flyktninger, melder den tyske avisen Tagesschau.