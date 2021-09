HER SKJEDDE ULYKKEN: En attraksjon hvor deltakerne slippes og faller 30 meter mens de sitter fastspent i en vogn.

Jente (6) døde etter ulykke i fornøyelsespark

Seksåringen døde etter skadene hun fikk etter å prøvd en av attraksjonene ved en fornøyelsespark i Colorado.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Nå nettopp

«The Haunted Mine Drop» heter attraksjonen hvor den fatale ulykken skjedde søndag, skriver ABC-kanalen KRDO. Her slippes deltakerne i fritt fall ned 30 meter inne i Iron Mountain mens de sitter i en vogn. Fornøyelsesarken Glenwood Caverns Adventure Park beskriver den som den første i verden hvor man slippes ned under jorden. Attraksjonen åpnet i 2017, og man må være minst 117 centimeter for å kunne være med. Alle som deltar må signere en ansvarsfraskrivelse, og for dem under 18 år må en voksen gjøre det for dem.

Her står det blant annet at den som prøver attraksjonen har fullt ansvar for enhver skade eller tap, inkludert dødsfall. Det står også at setebelte ikke kan garantere for sikkerheten. Ved å signere avtalen tar man all risiko selv ved å prøve The Haunted Mine Drop.

Det er uklart hvordan ulykken skjedde, men ifølge kanalen ble det forsøkt gjenoppliving på jenta, men livet stod ikke til å redde.

– Av respekt for alle involverte parter har vi ingen kommentarer før alle detaljer er kjent. Våre tanker og bønner går til alle involverte, skriver fornøyelsesparken.

Dødsårsaken er ennå ikke offentliggjort, og det lokale sheriff-kontoret er koblet inn i etterforskningen. Parken er stengt mandag og tirsdag som følge av ulykken, og mens etterforskningen pågår.