PÅ RØMMEN? Politiet har valgt å be publikum om hjelp til å finne Jennifer og James Crumbley. Her fra fengslingsmøtet onsdag for deres sønn.

Etterlyste foreldre til skoleskytter pågrepet

Fire personer ble tirsdag skutt og drept på en skole i Michigan i USA. En 15-åring er siktet for terror, og nå er også foreldrene hans siktet og pågrepet i saken.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Fredag ble foreldrene til 15 år gamle Ethan Crumbley siktet for uaktsomt drap på fire personer.

Bakgrunnen for siktelsen er at påtalemyndigheten mener de bidro til at Crumbley kunne gjennomføre skoleskytingen som fant sted på Oxford High School i Michigan tidligere denne uken. Han var selv elev ved skolen.

Fire ungdommer i alderen 14 til 17 år ble drept og syv andre skadet. Crumbley er siktet for blant annet terror og fire drap. Påtalemyndigheten har varslet at de vil stille ham for retten som om han var voksen, til tross for hans unge alder, skriver CNN.

Sheriffen i Oakland gikk ut med en offentlig etterlysning av hans foreldre, Jennifer og James Crumbley. Nå er de pågrepet og arresterte i Detroit, skriver CNN lørdag morgen, norsk tid.

Funnet i industribygg

James og Jennifer Crumbley skal ifølge TV-kanalen ha blitt funnet i første etasje i en industribygning, i nærheten av der kjøretøyet deres ble funnet over natten, fortalte Detroit-politiets talsperson Rudy Harper til CNN.

Ekteparet ble fredag ​​siktet for fire tilfeller av uaktsomt drap på grunn av skytingen sønnen deres er anklaget for å ha utført tirsdag. Myndighetene har jaktet etter dem siden paret uteble fra et rettsmøte som var planlagt fredag ​​ettermiddag.

ETTERLYSER: Sheriff i Oakland i Michigan, Michael Bouchard.

– De slipper ikke unna, om det er det de tror, sa sheriff Michael Bouchard til CNN før foreldrene ble pågrepet.

Han fortalte da at politiet samarbeidet med FBI og andre politimyndigheter i jakten på de to.

Bouchard sa videre at parets advokat jobbet sammen med politiet for at de to skulle bli anholdt når siktelsene var klare. Nå kommuniserer de ikke lenger med sin advokat, legger han til.

– Det å flykte og ignorere deres advokat legger absolutt mer tyngde i siktelsene. De kan ikke rømme fra sin rolle i denne tragedien, mener sheriffen.

På spørsmål fra CNN om det var bekymring for at foreldreparet kan være i besittelse av våpen, svarte han at alt er mulig, og råder folk til å ikke oppsøke dem om man skulle se dem.

Samtidig mente parets advokater, Shannon Smith og Mariell Lehman, at de ikke var på rømmen.

– De forlot byen natten den tragiske skytingen fant sted for deres egen sikkerhet. De kommer tilbake til området for å bli fremstilt for retten. De er ikke på rømmen, til tross for nylige uttalelser i mediene, heter det i en uttalelse fra advokatene.

SIKTET FORELDRENE: Påtaleansvarlig i saken og advokat for Oakland fylke, Karen McDonald.

Mener foreldrene kjøpte drapsvåpen

Skytevåpenet som ble brukt til å drepe fire ungdommer og skade syv andre var trolig lovlig ervervet. Påtalemyndigheten mener det var foreldrene som kjøpte våpenet til sønnen.

– Jeg er sint. Jeg er sint som mor, som påtaleansvarlig, jeg er sint som en person som bor i dette fylket, sa Karen McDonald under en pressekonferanse tidligere fredag.

Hun sa videre at hun ikke er der for å si at folk ikke skal eie skytevåpen, men samtidig at siktelsen mot de to foreldrene er et klart signal om ansvaret som kommer med det å eie et slikt våpen.

– Det er ditt ansvar, og det er din plikt å sørge for at du ikke gir noen du har grunn til å tro vil skade noen tilgang til et dødelig våpen, sa McDonald.

– Det var umulig å ikke konkludere med at det var grunn til å tro han kom til å skade noen.

TIL MINNE: Bilder av de fire elevene som ble skutt og drept på skolen den 30. oktober er plassert i blomsterhavet utenfor skolen.

Har klarlagt tidslinjen

Ifølge påtaleansvarlig McDonald var det en rekke hendelser i forkant av skytingen som varslet om det som skulle skje:

26. november: James Crumbley, faren Ethan Crumbley, kjøpte et skytevåpen med sønnen til stede. Samme dag eller i dagene senere delte 15-åringen et bilde av våpenet på sosiale medier, med påskriften «Fikk min nye skjønnhet i dag. SIG SAUER 9mm»

Rundt 27. november: Moren, Jennifer Crumbley, delte en post på sosiale medier der hun skrev «mor og sønn dag tester ut hans nye julegave».

29. november: En lærer ved skolen ser at gutten søker opp ammunisjon på telefonen sin og rapporterte det til skoleledelsen. Foreldrene hans svarte ikke da skolen forsøkte å kontakte dem. Senere utvekslet moren tekstmeldinger med 15-åringen, der det skal ha stått «LOL jeg er ikke sint på deg. Du må lære deg å ikke bli tatt».

30. november: På morgenen før skytingen fant sted, oppdaget en av guttens lærere en lapp hun ble så forstyrret av at hun tok et bilde av den med mobilen sin.

Lappen besto av en tegning av et håndvåpen rettet mot ordene «tankene vil ikke stoppe. Hjelp meg». Det var også en tegning av en kule, med teksten «blod overalt».

Mellom pistolen og kulen var en tegning av en person som så ut til å ha blitt skutt to ganger med en latter-emoji under seg. Det sto også «livet mitt er ubrukelig» og «verden er død» på lappen.

TRØST: To personer klemmer hverandre utenfor skolen der skytingen fant sted.

Foreldrene ble umiddelbart bedt om å komme til skolen, og en rådgiver tok 15-åringen ut av klasserommet. Under et møte med skoleledelsen ble foreldrene vist tegningen, som hadde blitt klusset på, og ble fortalt at sønnen deres måtte møte med en psykolog innen 48 timer.

– Tanken at en forelder kunne ha lest ordene på den lappen og vite at sønnen deres har tilgang til et dødelig våpen, et våpen som de ga ham, er ufattelig og jeg mener det er kriminelt. Det er kriminelt, sa McDonald.

Ifølge den påtaleansvarlige ville ikke foreldrene at sønnen skulle tas ut av skolen, og dro uten ham. Gutten ble så satt tilbake i klasserommet.

– Foreldrene spurte ikke sønnen sin om han hadde skytevåpenet sitt med seg eller hvor den befant seg, og undersøkte ikke sekken hans for å se om han hadde våpenet med seg.