Reuters: Minst 1000 døde i jordskjelv i Afghanistan

Minst 1000 personer skal være døde etter et jordskjelv i Afghanistan onsdag. Det opplyser myndighetskilder, ifølge det afghanske mediet Bakhtar.

I tillegg er minst 1500 personer skadet i skjelvet.

Et kraftig jordskjelv med en styrke på 6.1 rammet Paktika-provinsen i Afghanistan natt til onsdag, melder BBC. 610 personer skal være alvorlig skadet.

– Foreløpig er det veldig begrenset med informasjon fra selve jordskjelvområdet. Vi har et mobilt helseteam fra denne provinsen før, som kjører hvert øyeblikk, sier seniorrådgiver Torben Henriksen i Røde Kors til VG.

Paktika ligger sør for hovedstaden Kabul, og beskrives som en relativt avsidesliggende provins.

– I Paktika bor det hovedsakelig landsbyfolk som driver med jordbruk. De bor i enkle hus bygd av jord og leire. Vi snakker ikke om store strukturer, men enkle konstruksjoner som kan ha klappet ganske lett sammen, forklarer Henriksen.

NØDHJELP: Røde Kors' søsterorganisasjon Røde Halvmåne er på plass i skjelvområdet. FØRSTEHJELP: Redningsarbeidere bidrar i skjelvområdet.

– Det er all grunn til å tro at det er mange skader. Brudd og lignende, sier han videre. Henriksen forklarer at det er mangelfull helsehjelp, i området, og at det for hjelpeorganisasjonene derfor er viktig å bidra med førstehjelp.

– Alvorlig jordskjelv

– Det var i natt et alvorlig jordskjelv i fire distrikter i Paktika-provinsen, som tok livet av og skadet flere hundre av våre landsmenn, og har ødelagt mange titalls bygninger, sier talsperson for myndighetene, Bilar Karimi i en Twitter-oppdatering.

– Vi ber alle redningsorganisasjoner om å sende team til området umiddelbart, for å hindre en større katastrofe, legger han til.

Selv om skjelvet også har rammet andre provinser, skal en overvekt av de døde så langt befinne seg i Paktika.

INNPAKKET: En skadet person evakueres etter skjelvet. KOLLAPS: En bygning er ødelagt av det kraftige skjelvet onsdag.

– Det er stor usikkerhet rundt antall skadde og drepte, men vi vet at flere personer ligger fastklemt under ødelagte hus. Røde Kors og Røde Halvmåne kartlegger omfanget av katastrofen og gir samtidig hjelp til de som trenger det, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

I en pressemelding opplyser organisasjonen at de er på plass i distriktet Gyan i Patika-provinsen. Samtidig er lastebiler med mat og medisiner fra Afghanistan Røde Halvmåne på vei til jordskjelvområdet.

– Dødstallet vil sannsynligvis øke, da noen av landsbyene er i avsidesliggende områder i fjellene. Det vil ta tid å samle informasjon, sier Salahuddin Ayubi i det afghanske innenriksdepartementet ifølge Reuters.

Følte skjelvinger 500 fra episenteret

Ifølge BBC er også enkelte områder av nabolandet Pakistan berørt av skjelvet. Også den pakistanske hovedstaden Islamabad

Skjelvet hadde en dybde på 51 km, ifølge US Geological Survey. Episenteret var omtrent 46 kilometer sørvest for byen Khost.

European Mediterranean Seismological Centre rapporter at flere skal ha følt skjelvinger mer enn 500 km unna, melder nyhetsbyrået Reuters.

Afghanistan blir forholdsvis ofte rammet av jordskjelv, særlig i fjellkjeden Hindu Kush, som ligger der to deler av jordskorpa møtes.