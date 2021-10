Eksplosjon under fredagsbønn – minst 100 drept

En bombe skal ha gått av under fredagsbønnen i en moské nord i Afghanistan. Flere enn 90 er skadet, opplyser Leger uten grenser.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Flere medier, deriblant Alarabiya, meldte om en eksplosjon ved en sjiaislamsk moské i byen Kunduz nord i Afghanistan fredag.

Til nyhetsbyrået AP opplyser politikilder i Taliban at minst 100 personer skal ha mistet livet. Leger uten grenser melder at flere enn 90 har blitt skadet i angrepet.

Videoer VG har sett fra stedet, viser blodige, livløse kropper som ligger blant ruiner inne i moskeen.

PÅ BÅRE: En av ofrene for eksplosjonen i Kunduz i Afghanistan blir båret vekk fra moskeen.

Til AFP bekrefter innenriksdepartementets talsperson Qari Sayed Khosti at eksplosjonen har funnet sted. Lokale innbyggere sier til nyhetsbyrået at eksplosjonen traff under fredagsbønnen, som er den viktigste dagen i uken for de religiøse.

Taliban er i en årrekke blitt truet av en konkurrent som har dratt terroren lenger, og vist større vilje til å ramme sivile, nemlig IS-Khorasan (ISK), som terrorhæren Den islamske staten kalles i Afghanistan.

SYNLIGE SPOR: Blodflekker ved utgangen til moskeen gir et bilde av hva som har skjedd fredag.

Khorasan er navnet på en historisk region som omfatter områder i Afghanistan, Iran, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan.

Senest forrige uke utførte IS to bombeangrep i Kabul.

Ingen har så langt påtatt seg ansvar for angrepet ved moskeen i Kunduz fredag. Byen ligger nær grensen not Tadsjikistan, og har anslagsvis 183.000 innbyggere.

Byen er et handelssenter et jordbruksområde, hvor det blant annet dyrkes bomull, meloner, hvete og ris, ifølge Store norske leksikon.

Les mer om konflikten mellom IS og Taliban.