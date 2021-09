RISIKO: Amerikanske helsemyndigheter mener Norge er et høyrisikoland for coronasmitte.

USA fraråder reiser til Norge

Mandag satte amerikanske helsemyndigheter Norge på listen over land med svært høy risiko.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mandag endret det amerikanske smittevernbyrået CDC klassifiseringen for Norge, som nå er definert et høyrisikoland. Amerikanere blir dermed frarådet å reise til Norge.

– Hvis du må reise til Norge, sørg for at du er fullvaksinert, råder amerikanske helsemyndigheter.

Det amerikanske smittevernbyrået CDC bruker fem kategorier for reiseråd:

Ukjent

Nivå 1: Lav risiko

Nivå 2: Moderat risiko

Nivå 3: Høy risiko

Nivå 4: Svært høy risiko

Land som har flere enn 500 coronatilfeller per 100.000 innbyggere de siste fire ukene, vil ligge på nivå 4.

Norge er nå på det høyeste risikonivået. Til sammenligning ligger Sverige og Danmark på nivå 3.

Anbefaler munnbind og avstand

USA har imidlertid et langt høyere smittetrykk enn Norge, ifølge VGs oversikt.

Mens Norge de siste 14 dagene har registrert et 200 smittetilfeller per 100.000 innbyggere, har USA registrert 556 tilfeller per 100.000 innbyggere i samme tidsrom.

Endringen kommer kun to dager etter Norge åpnet opp etter 18 måneder med nedstenging.

Til tross for at det ikke er noen anbefaling eller påbud om munnbind og avstand i Norge, råder CDC amerikanske reisende til å både bruke munnbind og holde avstad på reise her.

CDC: Risiko for fullvaksinerte

Ifølge VGs oversikt er minst 67 prosent av den befolkningen i Norge fullvaksinerte, mot 54,7 prosent i USA.

– På grunn av den nåværende situasjonen, har selv fullvaksinerte høy risiko for å bli smittet og spre coronavarianter, mener CDC.

I Norge er USA et såkalt «grått» land, noe som innebærer begrensinger for hvem som slipper inn i Norge og innreiserestriksjoner for uvaksinerte. Vaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 siste halvår - og kan dokumentere dette med et verifiserbart coronasertifikat - slipper karantene.

USA har også innreiserestriksjoner for land i EØS- og Schengen-området, som naturligvis påvirker Norge.

Storbritannia, Frankrike, Spania, Hellas er blant landene i Europa som også har høyeste risikonivå, ifølge CDC.

