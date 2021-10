MINNESMERKE: Sarah Wagner jobber som frivillig med Suzanne Brennan Firstenbergs «In America: Remember», som minner amerikanere som har gått bort etter å ha blitt smittet med coronaviruset.

Mer enn 700.000 coronadødsfall i USA

I sommer virket coronaviruset å være under kontroll i USA. Deltavarianten og vaksinemotstand i befolkningen har bidratt til at det absolutt ikke er tilfellet nå.

Av Roy Kvatningen

Publisert: Nå nettopp

Sent fredag passerte USA 700.000 dødsfall knyttet til coronaviruset. Over 100.000 av disse har kommet etter at vaksiner ble tilgjengelig for alle amerikanere over tolv år, rapporterer Associated Press.

Ifølge epidemispesialisten David Dowdy ved Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health står uvaksinerte for minst 70.000 av de 100.000 dødsfallene landet har registrert siden midten av juni.

– Hvis vi hadde vært mer effektive med vaksineringen, mener jeg det er rimelig å si at vi kunne ha unngått 90 prosent av disse dødsfallene, sier Dowdy.

Sørstatene hardest rammet

Flere titalls millioner amerikanere nekter å la seg vaksinere, ifølge AP, som legger til at dette har bidratt til at den svært smittsomme deltavarianten sprer seg over hele landet.

Sørstatene er hardest rammet. Siden midten av juni er det registrert 17.000 dødsfall i Florida og 13.000 i Texas. Disse to delstatene har til sammen 15 prosent av landets innbyggere, men står for 30 prosent av de siste 100.000 dødsfallene.

– Dette er ikke bare tall på en skjerm. Det er titusener av tragiske historier om mennesker fra familier som nå har mistet en som betydde hele verden for dem, sier Dowdy.

SISTE HILSENER: De hvite flaggene som utgjør minnesmerket er fulle av hilsener fra familiemedlemmer.

56 prosent fullvaksinerte

Den siste tiden har dødstallene i USA ligget rundt 1900 mennesker per dag, mens antall smittede har ligget mellom 100.000 og 150.000.

56 prosent av innbyggerne i USA er fullvaksinerte, mens snaut 65 prosent har fått én dose, ifølge landets smittevernetat.

I en undersøkelse utført av NPR og PBS Newshour i august, svarte 19 prosent av de spurte at de ikke har planer om å ta vaksine.

– Det er veldig mye feilinformasjon om vaksinene, sier sykepleieren Aubrea Baker (27) fra Kansas.

Hun mistet sin ektemann Danny Baker (28) 14. september.

Han valgte å ikke vaksinere seg etter at Johnson & Johnsons vaksine ble stanset for å undersøke koblingene til sjeldne tilfeller av blodpropp. Aubrea ventet fordi hun ammer deres nå syv måneder gamle jente.

– Det var ikke sånn at vi ikke skulle ta den. Vi hadde bare ikke kommet så langt ennå, forteller Aubrea.