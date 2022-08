FRONTEN: President Volodymyr Zelenskyj studerer et kart under et besøk til de ukrainske soldatene på frontlinjen i Øst-Ukraina.

Ukrainer om Zelenskyjs taktikk: − En grusom feil

BEIRUT (VG) Ukrainas president ble gang på gang advart mot en russisk invasjon, men han ønsket ikke å spre frykt blant egen befolkning. Det får innbyggere og politikere til å reagere.

Opptakten til en av verdens største konflikter siden andre verdenskrig er blitt brettet ut i en stor avsløring fra den amerikanske avisen Washington Post.

Der kommer det frem flere oppsiktsvekkende detaljer, blant annet rundt hvordan president Zelenskyj ikke ville uroe sin egen befolkning.

Ukrainere VG har snakket med, både kritiserer og viser forståelse for utfordringene Zelenskyj sto overfor:

For i flere måneder skal den amerikanske presidenten, Joe Biden, ha forsøkt å overbevise Zelenskyj om at en russisk invasjon kom til å skje. Samtidig skal europeiske toppledere, samt Nato, vært mer skeptiske til den dystre etterretningen fra Washington.

Zelenskyj skal ha vært fast bestemt på å ikke skape panikk blant innbyggerne ved å viderebringe budskapet om at en invasjon ville skje.

– Du kan ikke bare si til meg at nå må du begynne å forberede folk og fortelle dem at de må lagre mat og sparepenger, sier Zelenskyj til avisen.

Zelenskyj fryktet de økonomiske konsekvensene av å spre et slikt budskap.

– Hvis vi hadde kommunisert det, slik noen mennesker ønsket, så ville jeg tapt syv milliarder dollar i måneden, og i det øyeblikket russerne angrep, så ville de klart å ta oss på tre dager. Jeg tror vår magefølelse var rett: Hvis vi skaper kaos blant befolkningen før invasjonen, så vil russerne knuse oss. For under et slikt kaos flykter folk, sier han.

Nøkkelen til å motstå en russisk invasjon var å bevare folk i landet, sier han.

– Selv om det høres kynisk ut, er det det som stoppet alt, sier han til avisen.

I KRIG: Evgen Kavkaz i en skyttergrav utenfor Kyiv i april. Før krigen jobbet han som sjåfør, nå er han del av territorialforsvaret som kjempet mot den russiske invasjonen.

– Burde fått beskjed

– Våre grenser burde vært styrket og barrikader rundt Kyiv kunne vært befestet mye bedre.

Yuri Bogun Shchyrin har siden krigen startet, kjempet mot de russiske styrkene, som en del av landets territorialstyrker – sivile som har tatt til våpen for å forsvare landet.

– Jeg mener ikke at alle innbyggerne burde fått beskjed slik at de fikk panikk, men det er mye som burde vært bedre. Vi i territorialstyrkene burde vært forberedt på dette, sier Yuri på en talemelding til VG.

– Samtidig er det bedre å prøve å gå videre fremfor å dvele ved dette, som har vært en grusom feil, sier han.

BARRIKADER: Da invasjonen startet, samlet ukrainerne seg og bygde provisoriske barrikader av sandsekker og betong. Over hele landet dukket kontrollposter opp, slik som denne utenfor Kyiv, fotografert 3. april i år.

– Grav skyttergraver!

November, 2021: Tre måneder før Russland invaderte Ukraina, er Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba og Volodymyr Zelenskyjs stabssjef på besøk hos utenriksdepartementet i Washington. Det kommer frem i artikkelen til Washington Post.

Der møter de en høytstående amerikansk tjenestemann som skal ha hilst på dem med en kopp kaffe i hånden og et smil på lur.

– Gutter, på tide å grave skyttergraver!

Ukrainerne smilte tilbake, men da ble amerikaneren alvorlig, minnes Kulebo.

– Jeg er seriøs. Begynn å grav skyttergraver ... Dere vil bli angrepet. Et stort angrep, og dere må forberede dere på det, skal amerikaneren ha sagt, i følge avisen.

De ukrainske tjenestemennene spurte om detaljer, men fikk ingen, ifølge den amerikanske avisen. Ukrainske myndigheter skal også ha vært svært kritiske til at de ikke fikk vite alle detaljene i den amerikanske etterretningsinformasjonen.

TRENING: I hovedstaden Kyiv forberedte flere sivile seg på en mulig krig den 13. februar, og de lærte å håndtere våpen og å drepe med kniv.

Ukrainerne var skeptiske

I ukene før invasjonen 24. februar besøkte VG de allerede eksisterende frontlinjene i Øst-Ukraina, og snakket med innbyggere i hovedstaden Kyiv.

De fleste av de sivile VG traff i midten av februar, trodde ikke en invasjon av landet kom til å skje. Mange avfeide det som vestlig propaganda.

Da de russiske stridsvognene faktisk rullet over landegrensen, og missilene bombet viktig infrastruktur i Ukraina, observerte VG hvordan hundretusenvis flyktet ut av hovedstaden.

Panikken Zelenskyj hadde fryktet, var nå blitt en realitet.

Samtidig kjempet det ukrainske militæret, sivile og sinte kvinner mot invasjonsstyrken.

Disse skjebnesvangre dagene i februar er nå blitt gjenstand for stor debatt i Ukraina og på sosiale medier.

Den ukrainske politikeren Ivanna Klympush-Tsintsadze er svært kritisk til håndteringen. I en Facebook-post er hun kritisk til at ukraineres liv ble verdsatt til syv milliarder, og at det ikke ble gravd skyttergraver.

Men Zelenskyj opplever også støtte:

BLE INVADERT: I Borodjanka ble store deler av byen utslettet av russiske luft- og bakkeangrep. Her leker Katya (4) og Valya (3) med moren sin i slutten av juni i år.

– Etter min mening gjorde Zelenskyj det riktige. Det ville blitt et enormt kaos og panikk i landet, og da ville krigen ha endt veldig fort, skriver Diana Holoborodko (22) til VG.

Hun bor i Kyiv, men flyktet vestover da invasjonen fant sted.

Samtidig var det flere som ikke hadde anledning til å flykte.

Alexander Kamyshin bor i Butsja, byen som nå er kjent for de grusomme overgrepene russiske soldater begikk der. Alexander måtte selv begrave sin bror, som ble drept av de russiske styrkene.

– Zelenskyj gjorde det rette. For det første visste ingen med sikkerhet om det faktisk ville bli en invasjon eller ikke. Det er vanskelig å se for seg at noen ville tatt en bedre avgjørelse enn det Zelenskyj gjorde, skriver han til VG.