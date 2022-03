forrige





Nelly (19) fra Mariupol: − Jeg kan ikke tenke på det verste

Teateret hvor Nelly har kjære barndomsminner ligger nå i ruiner. Foreldrene har hun ikke fått tak i på mange dager og deres skjebne er uviss.

Hun har tilbrakt alle sine år på jorden i byen som nå er beleiret av russiske styrker. 19 år gamle Nelly studerer nå ledelse i den ukrainske byen Ivano-Frankivsk, men der har hun kun bodd i noen måneder.

Barndommen og ungdomsårene hennes fant sted i Mariupol og foreldrene befinner seg fortsatt der. Nelly har ikke snakket med dem på fem dager og vet ikke om de lever.

– Jeg kan ikke tenke på det verste, sier hun til VG.

Massegraver

Mariupol, en beleiret by med nærmere 500.000 innbyggere som er uten elektrisitet, vann, varme og kommunikasjonsmuligheter.

De mange forsøkene på evakuering av sivile har blitt stanset fordi kampene har blitt gjenopptatt. Desperate sivile har forsøkt å ta seg ut av byen med privatbiler, men har blitt utsatt for kraftig bombardement. På denne måten har noen tusen mennesker klart å flykte.

Byen har vært omringet av russiske styrker i rundt to uker. Å erobre byen er et sentralt strategisk mål for russerne fordi det vil sette styrkene i øst i stand til å samles med soldatene som kommer fra Krim-halvøya.

Byens myndigheter har opplyst at rundt 2000 sivile innbyggere i Mariupol er drept så langt. Det er så mange døde i byen at det er etablert massegraver – hvor likene legges til sin siste hvile uten at pårørende får være der.

Til det er det for farlig.

Barndom i teateret

Onsdag denne uken kom de rystende bildene av et teater i sentrum av byen som er lagt i ruiner. Der skal over 1000 sivile ha gjemt seg fra bombeangrepene. Men så rammet bombene nettopp denne bygningen.

De første meldingene lyder på at tilfluktsrommet under teateret er intakt og at det er funnet overlevende.

Satellittbilder av bygningen, tatt for to dager siden, viser at det er skrevet «BARN» på russisk med store, hvite bokstaver på plassen både foran og bak teaterbygningen.

Selv har Nelly bare gode barndomsminner fra teateret. Der dro klassen hennes på forestillinger og 19-åringen forbinder den historiske bygningen med glede.

– Det var et veldig vakkert sted, sier hun.

Nå beskriver hun at hun er i en sjokktilstand etter bombeangrepet.

– Da jeg fikk vite det, trodde jeg ikke på det. Jeg trodde det var photoshoppet. Men så leste jeg fra byrådet at det er sant og siden har jeg vært i sjokk, sier hun.

Drikkevann og hamstret mat

Hun venter nå desperat på nyheter fra sentrum av byen, hvor foreldrene sist hun snakket med dem hadde tilhold i leiligheten deres.

– De ville flykte, men de kunne ikke fordi byen ble bombet hele tiden, sier hun.

Sist hun snakket med dem fortalte de at de hentet ferskvann fra en kilde ved en kirke i byen og at de overlevde på den maten de hadde hamstret før krigen.

Før krigen jobben moren Ellada (46) som skolepsykolog, mens faren Vitalij (53) var taxisjåfør.

De siste dagene har ikke 19-åringen kommet i kontakt med noen av dem hun kjenner i byen. Fra en bekjent har hun hørt at det er skader på bygningen hvor foreldrene har leilighet, men dette har hun ikke fått bekreftet.

– Nå håper jeg bare at foreldrene mine er i live, sier hun.