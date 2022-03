Ukrainas president fikk stående applaus: − Vi vil at våre barn skal leve

Under en videouttalelse i EU parlamentet var Ukranias president krystallklar i sin tale og ble møtt med stående applaus

Av Anna Sofie Tønder Tørmoen

Publisert: Nå nettopp

– Vi gir bort våre beste folk. De sterkeste, de mest verdsatte. Vi vil overkomme alle, sa Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj under EU parlamentet tirsdag.

Det har gått seks døgn siden Russland invaderte Ukraina. Zelenskyj har valgt å bli værende i Ukraina til tross for den personlige risikoen.

Tirsdag morgen angrep russiske styrker Ukrainas nest største by, Kharkiv.

HYLLEST: Presidenten fikk stående applaus da han var ferdig med talen.

Målet for angrepet var ifølge BBC en offentlig bygning ved Frihetstorget, der administrasjonen i regionen holder hus. Angrepet ble fanget på video og viser en rakett treffe fronten på bygningen.

– To rakettangrep slo til på Frihetstorget. Dette er prisen for frihet, sier Zelenskyj. Alle torg i Ukrainske byer skal hete «Frihetstorget» for å hedre ofrene for nattens angrep.

-EU må bevise at de er med oss

En tydelig berørt Zelenskyj benyttet muligheten til å rette oppmerksomheten mot barna som har blitt drept i krigen.

– Vi vil at våre barn skal leve. Jeg syns det er et rimelig ønske. I går ble 16 barn drept.

Zelenskyj brukte også talen til å si at Ukraina vil ble likestilte medlemmer av Europa.

– EU må bevise at de er med oss, at de ikke vil la oss gå, sa han under talen.

APPLAUS: Medlemmer av det Europeiske parlamentet applauderte for presidenten som var med på video.

Han understreket flere ganger at ukrainere er motivert til å slåss for landet og friheten sin. Med Ukraina på laget vil EU bli sterkere, mener Zelenskyj.

Ukraina ønsker å bli en del av EU,

Med hånden på hjertet avsluttet han talen sin, og ble møtt med stående applaus fra parlamentet.