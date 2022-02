Oljeanlegg truffet av rakett utenfor Kyiv: − Mulig katastrofe

KYIV/OSLO (VG) En stor brann har brutt ut etter et rakettangrep mot Vasylkiv sørvest for Ukrainas hovedstad Kyiv, der det ligger en militærflyplass og et oljelager.

En veldig stor eksplosjon lyste opp nattehimmelen sørvest i Kyiv, ifølge blant annet CNN. Det er snakk om et stort oljelager som har blitt sprengt.

– Kampen om flyplassen fortsetter i Vasylkiv. Nå nettopp gjennomførte russiske styrker et rakettangrep mot et oljedepot. Det har brutt ut en stor brann, som kan sees selv fra Kyiv, sa leder for fylkesmyndighetene, Kuleba Oleksij i en uttalelse.

Ukrainas hovedstad er fremdeles under det ukrainske militærets kontroll søndag morgen. Til avisen Kyiv Independent opplyser Mykola Povoroznyk i hovedstadens byadministrasjon at militæret var involvert i enkelte trefninger med sabotører gjennom natten.

Etter eksplosjonen kunne et pulserende lys observeres i horisonten over Kyiv i flere minutter.

– Kampene stanser ikke, så man får ikke påbegynt slukningsarbeidet. Tanken har blitt truffet direkte – vi trues av en mulig økologisk katastrofe, sa Oleksij videre. Gasstilførselen har de klart å stenge.

FLAMMEHAV: Russiske raketter har truffet et oljedepot ca 30 kilometer utenfor Kyiv. Flammene kan sees helt fra hovedstaden.

Byen og flyplassen ble utsatt for tung artilleriild, sa Vasylkiv-ordfører Natalia Balasynovytsj i Kyiv fylke til den lokale avisen Kyiv Independent.

– Fienden vil ødelegge alt, men de vil ikke lykkes. Stå på, sa Balasynovytsj.

Det dreier seg om et russisk rakettangrep, meldte det ukrainske nyhetsbyrået Ukrinform, som siterte innenriksdepartementet.

Kyiv: Lukk vinduene

Videoer viste voldsomme flammer og en massiv røyksøyle i klar relieff mot den mørke nattehimmelen.

Ukrainske myndigheter ba beboerne i Vasylkiv om å lukke vinduer grunnet den giftige røyken som spres fra brannene.

En melding på Kyiv bys hjemmeside på Facebook anmoder også alle om å lukke vinduene sine grundig.

– På grunn av brannen i oljelageret kan det være farlig materiale luften.

STOR EKSPLOSJON: Dette skal være oljedepotet utenfor Kyiv som er truffet. Eksplosjonen lyste opp himmelen.

Kort tid etter CNN meldte om den første eksplosjonen ble det meldt om en ny eksplosjon i samme område, i retning byens nest største flyplass.

Info Derfor er det krig nå Konflikten mellom Russland og Ukraina dreier seg om landområder, makt og sikkerhetspolitikk – men også om historie, identitet og folkerett.

Russland og Ukraina var tidligere del av Sovjetunionen, som i 1991 ble oppløst. Siden da har det vært uenighet internt i Ukraina om utenriks- og sikkerhetspolitikken.

På den ene siden står de som ønsker å bli med i EU og Nato. På den andre de som ønsker å beholde tilknytningen til Russland.

Russlands president Vladimir Putin ønsker å hindre at Ukraina knytter seg tettere til Vesten. Et av kravene han har stilt er at Ukraina ikke skal bli medlem av Nato.

At Ukraina ikke er Nato-medlemmer, er grunnen til at alliansen ikke gir militær støtte i landet når Russland nå invaderer. Vis mer

Bellingcat-direktør Christo Grozev sa lørdag kveld at store styrker var på vei mot Kyiv. Han publiserte samtidig en video av brannen i oljelageret.

– Tre kolonner med tanks, nesten 500 totalt, er på vei mot byen fra forskjellige retninger. Det blir et helvete i natt, skrev han på Twitter.

Zhuliany flyplass er en av to sivile flyplasser nær Ukrainas hovedstad. Det er også hovedflyplassen for transport i landet.

Tidligere fredag ble en boligblokk nær flyplassen truffet av missiler.

Meldinger om eksplosjoner i Kharkiv

Lørdag kveld gikk flyalarmene nok en gang i Kyiv. Det gjør de blant annet også i byene Kharkiv og Zaporizhzhia.

I Kharkiv, Ukrainas nest største by, er det også meldinger om eksplosjoner natt til søndag. Ifølge lokale medier skal en gassrørledning være i brann i byen, som ligger tett på grensen til Russland i øst. Det har vært tunge kamper her de siste dagene, men byen har foreløpig ikke falt til invasjonsstyrken fra Russland.

Det fryktes nå at et russisk flyangrep er på trappene i Kyiv, uten at dette er bekreftet. Ukrainske myndigheter har imidlertid bedt innbyggerne i hovedstaden om å søke dekning.

Siden natt til lørdag har det pågått harde kamper flere steder i og rundt Ukrainas hovedstad.

Så langt er 20 personer drept og 71 skadet etter kampene i den ukrainske hovedstaden.

Det har også pågått kamper i byene Mariupol, Kherson, Mykolaiv og Odessa sør i landet. Ifølge ukrainske myndigheter har totalt minst 198 sivile ukrainere, blant dem tre barn, så langt mistet livet som følge av Russlands invasjon.

Russland fortsetter offensiven

Ukrainas president Zelenskyj sa lørdag formiddag at Ukraina fremdeles kontrollerer Kyiv og viktige områder rundt byen. Ordfører Vitalij Klitsjko hevdet da at det ikke var russiske soldater inne i sentrum av byen.

Den russiske hæren har siden fått ordre om å fortsette offensiven i Ukraina, som følge av at Kyiv skal ha nektet å inngå samtaler i Hviterussland, hevder talsperson generalmajor Igor Konasjenkov.

– Etter at ukrainsk side avviste forhandlingsprosessen, ble alle styrker i dag gitt ordre om å utvide offensiven fra alle kanter i samsvar med planene for operasjonen, sier han i en uttalelse.

Ukraina nekter imidlertid for at de har avvist å forhandle med Russland. Til Sky News sier en rådgiver fra det ukrainske presidentkontoret at de ønsker å delta i forhandlinger, men at de ikke vil akseptere ultimatum.