CNN: Massive eksplosjoner i Kyiv

KYIV/OSLO (VG) Det ligger an til nok en spent natt i den ukrainske hovedstaden, hvor befolkningen nå er bedt om å søke dekning. Like før midnatt er det meldt om store eksplosjoner.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

En veldig stor eksplosjon lyser opp nattehimmelen sørvest i Kyiv, ifølge CNN.

Eksplosjonen ser ut til å være 20 kilometer fra bysenteret, ifølge CNN-korrespondent Tim Lister, som er i Kyiv. Etter eksplosjonen kunne et pulserende lys observeres i horisonten over Kyiv i flere minutter.

Kort tid senere ble det meldt om en ny eksplosjon i samme område, i retning byens nest største flyplass.

Eksplosjonen ser ut til å være 20 kilometer fra bysenteret, ifølge CNN-korrespondent Tim Lister, som er i Kyiv.

Lørdag kveld gikk flyalarmene nok en gang i Kyiv. Det gjør de blant annet også i byene Kharkiv og Zaporizhzhia.

Det fryktes nå at et russisk flyangrep er på trappene, uten at dette er bekreftet. Ukrainske myndigheter har imidlertid bedt innbyggerne om å søke dekning.

Bli oppdatert: Dette har skjedd i Ukraina lørdag

Lørdag kveld sirkulerer mange ubekreftede meldinger på sosiale medier om at angrepene er i gang. Det er meldt om eksplosjoner i Kyiv, men det er ikke bekreftet.

Det samme skjedde fredag kveld, hvor intensiteten av invasjonen utviklet seg i løpet av nattetimene. Siden natt til lørdag har det pågått harde kamper flere steder i og rundt Ukrainas hovedstad.

Så langt er 20 personer drept og 71 skadet etter kampene i den ukrainske hovedstaden.

Det har også pågått kamper i byene Mariupol, Kherson, Mykolaiv og Odessa sør i landet. Ifølge ukrainske myndigheter har totalt minst 198 sivile ukrainere, blant dem tre barn, så langt mistet livet som følge av Russlands invasjon.

Ordføreren i Kyiv, Vitali Klitschko, forteller at russiske sabotører fortsatt opererer i byen. Tidligere lørdag advarte også Ukrainas forsvarsminister, Oleksij Reznikov, det ukrainske folket om at russere kan sette fyr på hjem og klarlegge veien inn for styrker.

– De er fiendens øyne. Dersom du ser mistenkelige personer som setter opp merker eller ikke har en god forklaring på hvorfor de er et spesielt sted, anhold dem eller meld fra til ukrainske tropper.

Russland fortsetter offensiven

Ukrainas president Zelenskyj sa lørdag formiddag at Ukraina fremdeles kontrollerer Kyiv og viktige områder rundt byen. Ordfører Vitalij Klitsjko hevder at det ikke er russiske soldater inne i sentrum av byen.

Den russiske hæren har siden fått ordre om å fortsette offensiven i Ukraina, som følge av at Kyiv har nektet å inngå samtaler i Hviterussland, hevder talsperson generalmajor Igor Konasjenkov.

– Etter at ukrainsk side avviste forhandlingsprosessen, ble alle styrker i dag gitt ordre om å utvide offensiven fra alle kanter i samsvar med planene for operasjonen, sier han i en uttalelse.

Ukraina nekter imidlertid for at de har avvist å forhandle med Russland. Til Sky News sier en rådgiver fra det ukrainske presidentkontoret at de ønsker å delta i forhandlinger, men at de ikke vil akseptere ultimatum.

Oleksij Arestovytsj, som er rådgiver for Zelenskyj, sier lørdag kveld imidlertid at den russiske offensiven mot Kyiv ikke går framover.

– Vi angriper fienden rundt Kyiv. Fienden beveger seg ikke for øyeblikket, sier Arestovytsj ifølge Reuters.