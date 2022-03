Svarer unge om krigen

Unge er redde og skremt av krigen i Ukraina. Hva skjer om det blir brukt atomvåpen? Kan krigen spre seg til Norge? Utenriksministeren og to eksperter svarer på unges egne spørsmål om krigen.

Vi har bedt unge lesere sende oss spørsmål de lurer på om krigen i Ukraina. De som svarer er utenriksminister Anniken Huitfeldt, Tormod Heier, som er oberstløytnant i Hæren og professor ved Forsvarets høgskole og professor i sikkerhetsstudier ved universitetet i Tromsø, Gunhild Hoogensen Gjørv.

SNØDEKKET: Kroppen til en ukjent tjenestemann ligger på bakken ved siden av vrakrester av et russiske missil-våpen i utkant av byen Kharkiv 25. februar 2022.

1. Hva ville skjedd om Ukraina overga seg? Ville det stoppet krigen og spart menneskeliv?

Tormod Heier: Hvis Ukraina overgir seg, ville de bli en beskyttelsesone for Russland mot Vesten. Det ville Russland tjent på. Men naboland som Sverige, Finland ville blitt veldig bekymret for at det samme kunne skje med dem også. Siden Norge er med i Nato har vi ingen grunn til å bekymre for det samme.

Utenriksminister Hutifeldt: Russiske myndigheter har det fulle og hele ansvaret, og det er Russland som må stanse angrepet og søke en fredelig løsning.

Gunhild Hoogensen Gjørv: Ja, jeg tror det ville stoppet krigen og spart mange liv, særlig nå i starten. Men er dette fred for enhver pris? Jeg er ikke helt sikker på om det ukrainske folket er helt der nå. Putin har gått for langt, og selv om han erobrer Ukraina har han en lang kamp foran seg for å få med seg befolkningen.

2. Hadde det vært bedre for verdensfreden hvis andre land holdt seg unna krigen?

Utenriksminister Huitfeldt: Russlands handlinger truer Europas stabilitet og sikkerhet. Et så alvorlig brudd på folkeretten som Russland her står for gjør at vi er nødt til å reagere sammen med våre partnere.

Tormod Heier: Dette er et dilemma. På den ene siden kan store våpenleveranser fra Vesten forlenge krigen. Men på

den annen side kan det hevdes at det å hjelpe et land som har blitt ulovlig angrepet av en autoritær stormakt er enda viktigere, noe som betyr at det er vanskelig å holde seg utenfor.

Gunhild Hoogensen Gjørv: Spørsmålet er igjen: Skal vi ha fred for enhver pris? Ukraina får heller ikke fred, selv om de overgir seg. Det handler ikke bare om stater, men også om folk, og de har mye kampvilje. Putin pusher virkelig. Det var Georgia i 2008, så Krim i 2014, og fortsatte med områdene i Donbass nå. Responsen fra verden var forsiktig, i form av noen sanksjoner. Men da Russland gikk videre inn i Ukraina ble det sterkere reaksjoner. Det kan hende Putin stanser med Ukraina, men land som Polen og de baltiske landene er bekymret, med god grunn.

3. Kan krigen gjøre det mer aktuelt å opprette eget forsvar i EU?

Tormod Heier: Jeg tror ikke det, fordi trusselen fra Russland er mye større enn hva en egen EU hær vil klare å håndtere alene. Europa er helt og holdent avhengige av USAs militære styrker, derfor vil Nato alltid være viktigere enn EU i slike spørsmål.

Gunhild Hoogensen Gjørv: Det finnes allerede forsvarssamarbeid i EU, men her er det også en del samarbeid med NATO. Det er heller ikke noe poeng å opprette noe som er fullstendig uavhengig av NATO, siden så mange EU-land er medlem i NATO uansett. Europa er blitt mer sikkerhetsbevisst, og flere land sier nå at de skal øke forsvarsbudsjettene sine.

4. Bør vi være bekymret for Sverige og Finland, som ikke er med i Nato?

Tormod Heier: Ja, dersom Russland ikke møtes med fasthet, så vil russerne kunne tro at de også kan tvinge de andre små statene langs grensene sine til å innta en mer vennligsinnet sikkerhetspolitikk overfor dem selv.

Gunhild Hoogensen Gjørv: Jeg tror det går en grense for Putin. Sverige og Finland er ikke med i NATO, men de er med i EU, har egne avtaler med USA, og de har deltatt i NATO-aktiviteter lenge. Og så tror jeg ikke Russland vil gå inn i nordområdene. De vet at de vil møte motstand da. Det er også i deres interesse at det blir fortsatt rolig der.

5. Hva er årsaken denne krigen?

Tormod Heier: Her er det mange meninger. Krigen skyldes dels uenighet mellom Russland og Europa i spørsmålet om hvorvidt russiske naboland fritt skal få velge hvor de vil høre hjemme, øst eller vest. Dessuten ønsker Russland å sette seg i respekt som stormakt. De er redd for at nabolandene skal bli demokratiske, fordi dette vil kunne «smitte» over på innbyggerne i Russland.

6. Hva er motivet til Putin og hvorfor utløses det en slik type krig i 2022?

Tormod Heier: Motivet hans er å skaffe seg en beskyttelsessone mot USA og Nato. Putin er redd for at nye Nato-land skal bli demokratiske og få amerikanske styrker inn i landet sitt. Det vil utgjøre en trussel både militært og verdimessige mot det russiske samfunnssystemet.

Gunhild Hoogensen Gjørv: Russland påstår at de er truet av NATO og må beskytte seg. I tillegg mener Putin at Ukraina historisk sett er en del av Russland, og at dette nærmest er å kreve tilbake noe Russland mistet etter den kalde krigen. Det handler altså ikke bare om forsvar, men også om å lengte tilbake til storhetstiden som en skikkelig stormakt.

7. Hvorfor mener noen at Russland rettmessig kan gjøre dette fordi de må forsvare sitt eget land?

Tormod Heier: Russland stoler ikke på Nato. Det begrunner de blant annet med at Nato bombet Serbia i 1999 uten at det var gjort vedtak om det i FN. Det samme skjedde da USA og mange Nato allierte gikk til angrep på Irak i 2003, uten lov fra FN. Da Nato-land bombet Libya i 2011 var det med godkjenning fra FN, men krigen gikk langt utover det FN hadde gitt tillatelse til. Dette betyr, sett med russiske øyne, at USA og Nato har vært med å destabilisere den internasjonale rettsorden, og at de vil beskytte seg mot militært press fra Nato.

Gunhild Hoogensen Gjørv: Etter Sovjetunionens oppløsning sa USA at de ikke ville utvide NATO østover, men det skjedde. Derfor er det noen som sympatiserer med Russland. Senere har USA ment at dette ikke var et løfte, og at NATO ikke er en trussel for Russland. I 2008 lovet president George Bush at Ukraina og Georgia kunne blitt medlemmer i NATO, men den prosessen har aldri blitt startet.

8. Hvordan kunne dette vært unngått?

Tormod Heier: Enten ved at Ukraina hadde fått bli med i Nato da de ba om det i 2008, mens Russland enda var militært svake. Eller ved at Ukraina, etter at Russland ble sterkere utover på 2000-tallet, hadde pålagt seg selv begrensninger på hvor tett forsvarssamarbeidet med USA og Nato kunne strekkes uten at det kom represalier fra Russland

Gunhild Hoogensen Gjørv: Det har vært mange forsøk på å stanse utviklingen og opptrappingen til krigen. Mange har prøvd å komme Russland i møte, men til syvende og sist har Putin satt veldig høye krav og ikke vært villig til å forhandle om disse. Det virker som han tror at han får det han ønsker hvis han bare pusher på. Da er det vanskelig å unngå en krig.

9. Hva er det Putin spesifikt ønsker?

Tormod Heier: Han ønsker at Ukraina skal være en beskyttelsesområde mot vestlige Nato styrker, og han vil hindre at Ukraina blir et liberalt demokrati, fordi det kan undergrave det autoritære styresettet og de privilegiene som det sittende lederskapet i Russland nyter godt av.

Gunhild Hoogensen Gjørv: Det er en bekreftelse på at Ukraina ikke blir medlem i NATO og at Ukraina egentlig er en rettmessig del av Russland.

10. I hvilken grad kan Norge bli involvert i krigen? Hva risikerer vi?

Gunhild Hoogensen Gjørv: Vi er involvert ved at vi sender utstyr og våpen til Ukraina og stiller opp med NATO-styrker langs grensen. Vi er opptatt av at vi har et høflig, om enn ikke for tiden så godt, forhold til Russland. Krigen vil påvirke det forholdet, men jeg tror ikke vi risikerer så mye. Norge er ingen stor aktør for Russland, og det vi gjør er ikke det viktigste for dem.

Utenriksminister Hutifeldt: Det russiske angrepet på Ukraina er et angrep på demokratiet og på våre verdier, og angår også norsk sikkerhet. Det ukrainske folket kjemper for livet mot en militær overmakt, og vi gir derfor Ukraina våpen.

11. Kan det bli flyktningkrise?

Utenriksminister Huitfeldt: Hundretusener av ukrainere er nå på flukt fra krigen. Norge skal bistå Ukraina og nabolandene som nå tar imot mange flyktninger.

Gunhild Hoogensen Gjørv: Ja, det blir det, og ikke bare i nabolandene. Det er mange som ikke vil dra fra Ukraina, men som opplever krigen så tett på at de er nødt til å flykte.

12. Hva tror dere kommer til å skje i Ukraina?

Gunhild Hoogensen Gjørv: Det er vanskelig å spå, men jeg mistenker at vi får en situasjon hvor krigen er nøytralisert, og det er satt inn en russiskvennlig ledelse i Ukraina. Mest sannsynlig må mange ukrainere flykte fordi de har holdninger og meninger som ikke passer inn. Men det blir ikke nødvendigvis ro i landet likevel. Jeg tror det kommer til å være en langvarig motstandsbevegelse.

13. Kan krigen spre seg til Norge?

Tormod Heier: Spenningen mellom Europa og Russland kan spre seg til Norge, dersom Russland truer med å sette atomubåtene som ligger rett på den andre siden av norskegrensen i beredskap, og truer med å bruke atomvåpen mot USA. Norge er nemlig en viktig lytte- og varslingspost for USA dersom det blir en storkrig.