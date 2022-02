«DE HEF»: Broen i Rotterdam skal ha blitt bygget i 1878, og ble gjenoppbygget etter 2. verdenskrig.

Skal demontere bro for å gi plass til Bezos-yacht

Den midtre delen av den historiske broen «De Hef» i Rotterdam skal demonteres midlertidig. Årsaken? Yachten til en av verdens rikeste menn Jeff Bezos (57) må få fri passasje.

Av Ingrid Hovda Storaas

Det kunngjorde de lokale myndighetene i Nederlands nest største by onsdag, skriver avisen Guardian.

Den amerikanske milliardæren og Amazon-grunnleggeren Jeff Bezos får nemlig bygget en ny superyacht på et skipsverft i nærheten – og den blir så stor at den ikke kommer seg under broen når den en gang i løpet i sommeren skal seile ut i verden.

Skipsutbyggeren Oceanco, som ligger i Alblasserdam, har derfor søkt om at den midtre delen av broen demonteres for å skape fri passasje til den 417 fot lange yachten.

– Det er den eneste ruten til havet, sier en talsperson for Rotterdams borgermester til nyhetsbyrået AFP.

Han legger til at yachtens eier Jeff Bezos, som er en av verdens rikeste menn, skal betale for operasjonen. Broen skal også settes sammen igjen i sin opprinnelige form etter seilasen.

FÅR NY BÅT: Amazon-grunnlegger Jeff Bezos.

Yachten, som går under navnet «Y721» har en verdi på hele 430 millioner euro – eller 4,3 milliarder norske kroner, og blir ifølge Boat International verdens største sjødyktige yacht.

Stålbroen i Rotterdam, kjent som «De Hef», ble først bygget i 1878, men ble gjenoppbygget etter å ha blitt bombet av Nazi-Tyskland i 1940, ifølge Guardian. Nå har den status som et nasjonalt monument, ifølge nederlandske Rijnmond.